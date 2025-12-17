Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

Valge Maja teatel kehtestatakse täielik reisikeeld Burkina Faso, Mali, Nigeeria, Lõuna-Sudaani, Süüria, Laose ja Sierra Leone kodanikele. Palestiina omavalitsuse poolt väljastatud dokumente kasutavad palestiinlased ei tohi samuti USA-sse siseneda.

Laos ja Sierra Leone, mille suhtes kehtisid varem osalised piirangud, seisavad nüüd silmitsi täieliku reisikeeluga. Lisaks seisavad veel 15 riiki silmitsi uute osaliste keeldudega, nende riikide kodanikud ei saa keelu kehtivuse ajal taotleda turismi- ega üliõpilasviisasid, vahendas The Wall Street Journal.

Trump on viimasel aastal taastanud oma vastuolulise immigratsioonipoliitika, mis iseloomustas ka tema esimest ametiaega. Juba varem kehtestati täielik USA-sse reisimise keeld Afganistani, Myanmari, Tšaadi, Kongo Vabariigi, Ekvatoriaal-Guinea, Eritrea, Haiti, Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni kodanikele.

Trump lubas möödunud kuul ka lõpetada sisserände kolmanda maailma riikidest, kuna Afganistani päritolu mees avas toona tule rahvuskaardi sõdurite pihta. Sisejulgeolekuminister Kristi Noem leiab samuti, et USA peab kehtestama kolmanda maailma riikide kodanikele täieliku reisikeelu.