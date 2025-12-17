USA väljendas rahulolematust EL-i reeglitega ja ähvardas Euroopa firmasid

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Washingtoni hinnangul kohtleb Euroopa Liit USA tehnoloogiahiiglasi ebaõiglaselt ning Donald Trumpi administratsioon ähvardas seetõttu võtta meetmeid Euroopa suurfirmade vastu.

USA kaubandusesindaja Jamieson Greer süüdistas teisipäeval EL-i ja liikmesriike USA teenusepakkujate jätkuvas diskrimineerimises. Tema hinnangul saavad aga Euroopa firmad tegutseda USA-s võrdsetel tingimustel. Lisaks tõi Greer nimeliselt välja mitu Euroopa ettevõtet, nende hulgas olid ka DHL, Siemens, SAP ja Mistral.

"Kui EL ja EL-i liikmesriigid jätkavad diskrimineerivate vahenditega USA teenusepakkujate konkurentsivõime piiramist, takistamist, ei jää Ameerika Ühendriikidel muud valikut, kui hakata kasutama kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et võidelda nende ebamõistlike meetmete vastu," teatas Greer.

Kuigi USA ja EL sõlmisid möödunud suvel kaubandusleppe, siis sellest hoolimata püsivad kahe suure majandusjõu vahel endiselt erimeelsused. Greer ütles juba eelmisel kuul ajalehele Financial Times, et EL-il on palju eeskirju ja tõkkeid, mis blokeerivad USA eksporti.

USA ametnikud on väljendanud rahulolematust ka EL-i digitaalteenuste seaduse üle. Hiljuti määras EL veel Elon Muski sotsiaalmeediaplatvormile X 120 miljoni euro suuruse trahvi. Ka Google, Microsoft ja Amazon on hiljuti sattunud Brüsseli ametivõimude täiendava kontrolli alla. USA võimud on samas järjepidevalt teatanud, et EL ei tohiks rünnata USA ettevõtteid.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič ütles esmaspäeval, et juulis sõlmitud kaubandusleping suutis suures osas stabiliseerida suhteid USA-ga. Ta siiski tunnistas, et probleemid võivad ootamatult eskaleeruda, öeldes, et see nõuab "püsivat pingutust suhete haldamisel". Ta ütles veel, et käimasolevad arutelud on aidanud USA-l mõista EL-i seisukohta regulatsioonide osas.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles teisipäeval, et EL on avatud ja reeglitel põhinev turg.

"Nagu me oleme korduvalt teinud selgeks, kehtivad meie reeglit võrdselt ja õiglaselt kõikidele EL-is tegutsevatele ettevõtetele. Jätkame oma reeglite õiglast ja diskrimineerimata jõustamist," ütles pressiesindaja.