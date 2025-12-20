X!

Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

Eesti
Telefon.
Telefon. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti telefoninumbrid algavad üldjuhul 5-ga ja seepärast äratab petukõnede ohu tõttu valvsaks muutunud inimestes kahtlust, kui neile helistatakse 8-ga algavalt numbrilt, tegelikkuses lisandub niisuguseid telefoninumbreid aga Eesti kasutajatele üha enam.

Enamjaolt algavad Eestis mobiilinumbrid 50–59-ga. Nüüd on aga tekkinud vajadus numbrivahemikke laiendada.

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot rääkis ERR-ile, et see on tingitud mobiilside kiirest arengust ja uute seadmete nagu turvakaamerate, erinevate asjade interneti lahenduste ja muu sellise lisandumisest.

"Seetõttu on täiesti tavapäraste mobiilinumbritena kasutusele võetud ka 81–84 algusega kaheksakohalised numbrid. Need on samaväärsed seniste 50–59 algusega numbritega," kinnitas Neerot.

Tema sõnul on 8-ga algavaid numbreid tegelikult kasutatud juba aastaid, sest tegu on riiklikus numbriplaanis ette nähtud numbritega mobiilsideteenuste kasutamiseks. Varem oli neid aga kasutusel vähe.

Neerot meenutas, et 81-82 algusega numbreid hakati väljastama 2008. aastast, 83-84 algusega numbrid lisandusid 2013. aastal.

"Telia võttis 82 algusega numbrid esimesena kasutusele aastal 2010 tõkkepuuga parklates mobiilse parkimise jaoks. Esimestele mobiiliklientidele hakkasime 81-82 algusega numbreid väljastama aastal 2012, kuid siiski on need olnud pigem üksikud numbrid, mitte suured massid," rääkis Neerot.

Sellest aastast alates hakkas Telia aga kasutama uutel kõnekaardinumbritel suuremas koguses 81-algusega numbreid. Praeguseks on Telial 8-ga algavaid numbreid kasutusel umbes 25 000 ja enamik neist Neeroti sõnul kõnekaartidena.

"Kuna näiteks kõnekaardi stardikomplekte tellitakse tavaliselt korraga suuremas koguses, siis seetõttu on vaja ka korraga suuremat kogust mobiilinumbreid. Kuna 5-ga algavate mobiilinumbrite valik on vähenenud, siis satub üha rohkem valikusse numbreid nii-öelda uuest numbriseeriast," tõdes Telia ühendusteenuste osakonna juhataja.

Üha sagenenud petukõned ja meediaski kajastust leidnud juhtumid, kus kurjategijad inimestelt telefonitsi suuri rahasummasid on välja petnud, on teinud inimesed ettevaatlikuks ning seepärast võib ka telefoniekraanile ilmuv 8-ga algav number vastajas kõhklusi tekitada.

Neeruti sõnul on need aga täiesti tavalised numbrid, mida ei maksa kuidagi eriliselt karta. Ta tõi välja, et numbriplaanis on 81-84 algusega numbrid ette nähtud mobiiliteenuse kasutamiseks ja 88 algusega numbrid telefoniteenuse kasutamiseks ehk lauatelefoni jaoks.

"Loomulikult on harjumusel suur jõud ning 8-ga algavad numbrid on inimestele võõrad ning nendesse võidakse suhtuda suurema umbusuga. Samas on valdav enamus välismaalt tehtud petukõnesid seni maskeeritud just 5-ga algavateks numbriteks ning 8-ga algavaid petukõnede numbreid on meie andmetel vähem," sõnas Neerut.

Ta lisas, et tavalise telefonkasutaja vaates tegelikult väga suurt erinevust pole, kuid tähelepanelik tasub petukõnede osas olla igal juhul.

Mobiilinumbrid on piiratud ressurss, mille kasutamist sätestab riiklik numeratsiooniplaan ja haldab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

Toimetaja: Karin Koppel

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:51

Venemaa rünnakus Odessa oblastile hukkus seitse inimest

06:12

Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Kallas lükkas sotsiaalmeedias ümber oma kunagised väited Vooglaiu kohta

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.12

Sõja 1395. päev: Ukraina ründas Vene varilaevastiku tankerit Vahemerel Uuendatud

19.12

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

19.12

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

19.12

Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse Uuendatud

19.12

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

19.12

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida Uuendatud

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

ilmateade

loe: sport

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

loe: kultuur

19.12

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

19.12

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

19.12

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

19.12

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

loe: eeter

19.12

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

19.12

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

19.12

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

19.12

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Raadiouudised

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

19.12

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

19.12

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

19.12

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

19.12

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo