Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

Eesti telefoninumbrid algavad üldjuhul 5-ga ja seepärast äratab petukõnede ohu tõttu valvsaks muutunud inimestes kahtlust, kui neile helistatakse 8-ga algavalt numbrilt, tegelikkuses lisandub niisuguseid telefoninumbreid aga Eesti kasutajatele üha enam.

Enamjaolt algavad Eestis mobiilinumbrid 50–59-ga. Nüüd on aga tekkinud vajadus numbrivahemikke laiendada.

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot rääkis ERR-ile, et see on tingitud mobiilside kiirest arengust ja uute seadmete nagu turvakaamerate, erinevate asjade interneti lahenduste ja muu sellise lisandumisest.

"Seetõttu on täiesti tavapäraste mobiilinumbritena kasutusele võetud ka 81–84 algusega kaheksakohalised numbrid. Need on samaväärsed seniste 50–59 algusega numbritega," kinnitas Neerot.

Tema sõnul on 8-ga algavaid numbreid tegelikult kasutatud juba aastaid, sest tegu on riiklikus numbriplaanis ette nähtud numbritega mobiilsideteenuste kasutamiseks. Varem oli neid aga kasutusel vähe.

Neerot meenutas, et 81-82 algusega numbreid hakati väljastama 2008. aastast, 83-84 algusega numbrid lisandusid 2013. aastal.

"Telia võttis 82 algusega numbrid esimesena kasutusele aastal 2010 tõkkepuuga parklates mobiilse parkimise jaoks. Esimestele mobiiliklientidele hakkasime 81-82 algusega numbreid väljastama aastal 2012, kuid siiski on need olnud pigem üksikud numbrid, mitte suured massid," rääkis Neerot.

Sellest aastast alates hakkas Telia aga kasutama uutel kõnekaardinumbritel suuremas koguses 81-algusega numbreid. Praeguseks on Telial 8-ga algavaid numbreid kasutusel umbes 25 000 ja enamik neist Neeroti sõnul kõnekaartidena.

"Kuna näiteks kõnekaardi stardikomplekte tellitakse tavaliselt korraga suuremas koguses, siis seetõttu on vaja ka korraga suuremat kogust mobiilinumbreid. Kuna 5-ga algavate mobiilinumbrite valik on vähenenud, siis satub üha rohkem valikusse numbreid nii-öelda uuest numbriseeriast," tõdes Telia ühendusteenuste osakonna juhataja.

Üha sagenenud petukõned ja meediaski kajastust leidnud juhtumid, kus kurjategijad inimestelt telefonitsi suuri rahasummasid on välja petnud, on teinud inimesed ettevaatlikuks ning seepärast võib ka telefoniekraanile ilmuv 8-ga algav number vastajas kõhklusi tekitada.

Neeruti sõnul on need aga täiesti tavalised numbrid, mida ei maksa kuidagi eriliselt karta. Ta tõi välja, et numbriplaanis on 81-84 algusega numbrid ette nähtud mobiiliteenuse kasutamiseks ja 88 algusega numbrid telefoniteenuse kasutamiseks ehk lauatelefoni jaoks.

"Loomulikult on harjumusel suur jõud ning 8-ga algavad numbrid on inimestele võõrad ning nendesse võidakse suhtuda suurema umbusuga. Samas on valdav enamus välismaalt tehtud petukõnesid seni maskeeritud just 5-ga algavateks numbriteks ning 8-ga algavaid petukõnede numbreid on meie andmetel vähem," sõnas Neerut.

Ta lisas, et tavalise telefonkasutaja vaates tegelikult väga suurt erinevust pole, kuid tähelepanelik tasub petukõnede osas olla igal juhul.

Mobiilinumbrid on piiratud ressurss, mille kasutamist sätestab riiklik numeratsiooniplaan ja haldab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).