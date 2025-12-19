X!

ERR USA-s: konservatiivid kogunesid tähistama Kirki pärandit

Välismaa
Foto: SCANPIX/Charles-McClintock Wilson/ZUMA Press Wire
Välismaa

Kümned tuhanded USA konservatiivid on sel nädalal kogunenud Phoenixisse, et tähistada mõrvatud poliitaktivisti Charlie Kirki pärandit. Kuigi kriitikute sõnul süvendas Kirk lõhet juba niigi polariseerunud riigis, leiavad tema toetajad, et Kirk lõi noortele konservatiividele platvormi.

Turning Point USA peakontori ette on toodud küünlaid ja lilli, et mälestada organisatsiooni asutajat Charlie Kirki. Tema mõrvast on möödunud enam kui kolm kuud, kuid toetajatele on kaotus endiselt valus.

"Charlie Kirk oli hüüdja ​​hääl kõrbes. Ta tahtis, et inimesed tuleksid tagasi Issanda Jeesuse Kristuse juurde. Ta oli meie põlvkonna esindaja. See teeb mind lihtsalt väga kurvaks, kui mõtlen, et teda enam ei ole ja kui ma mõtlen ta lastele ja abikaasale. See on lihtsalt südantlõhestav," rääkisid Steven ja Lindsey.

Charlie Kirk asutas organisatsiooni 2012. aastal eesmärgiga seista ülikoolilinnakutes levinud liberaalse maailmavaate vastu ning rõhutada konservatiivseid ja religioosseid väärtusi.

Veidi enam kui kümne aastaga on tudengiorganisatsioonist kasvanud üks kõige silmapaistvamaid ja ka mõjukamaid liikumisi Ameerika Ühendriikides.

"Ta kehastas konservatiivseid väärtusi ja jättis tugeva pärandi selle kohta, mida tähendab olla konservatiiv ja oma sõnumit levitada," sõnas Marissa.

Sel nädalal on kümned tuhanded konservatiivid kogunenud Phoenixisse iga-aastasele konverentsile, et tähistada Charlie Kirki pärandit.

"Tänapäeva noored tunnevad mingit sorti väsimust, et neile öeldakse, kuidas nad peavad mõtlema ja millised nad peavad olema. Usun, et Charlie Kirk andis neile võimaluse olla need, kes nad tegelikult on ja millesse nad tegelikult uskuda tahavad," sõnas Roger.

Kirk tõstis vabariiklaste toetust noorte valijate seas ning tal oli oma roll ka Donald Trumpi valimisvõidus.

"Turning Pointi mobiilirakendus aitas mul otsustada, kelle poolt hääletada. Selle kaudu oli lihtne saada selgust, milline kandidaat tegelikult minu huvide eest seisab. Kogu Turning Pointi pakutav teave oli mulle suureks abiks, kui hakkasin esimest korda hääletama," lausus Dana.

Pärast Kirki surma on huvi Turning Point USA tegevuse vastu veelgi kasvanud.

"Sain temast teada alles siis, kui ta suri. Kuid pärast seda mõtlesin, et vau. Ta pöördus noorte poole ajal, mil paljud olid nad juba maha kandnud," ütles Leah.

Pärast Charlie Kirki mõrva võttis organisatsiooni juhtimise üle tema abikaasa Erika Kirk. Paljud näevad temas tugevat liidrit ning usuvad, et ta suudab juba alustatut jätkata.

"Ta on üks parimaid inimesi, kes võis selle rolli üle võtta, sest ta tundis Charliet väga isiklikult ja erakordselt sügaval tasandil," sõnas Teah.

Kriitikud heidavad Turning Point USA-le aga ette, et organisatsioon süvendab poliitilist lõhet juba niigi polariseerunud Ameerika ühiskonnas.

"Ka Jeesus oli omal ajal vastuoluline kuju. Vast tegi Kirk siis midagi õigesti," sõnas Susanna.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:19

ETV spordisaade, 19. detsember

21:54

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

21:52

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

21:37

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

21:24

Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

21:12

Viipekeelsed uudised

21:09

ERR USA-s: konservatiivid kogunesid tähistama Kirki pärandit

21:08

Euroopa laen aitaks Ukrainal Venemaale vastu panna paar aastat

21:08

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

20:58

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:56

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

14:48

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

17:33

Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse Uuendatud

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18:43

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida Uuendatud

16:37

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

ilmateade

loe: sport

22:19

ETV spordisaade, 19. detsember

21:54

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

21:52

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

21:37

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

loe: kultuur

19:03

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

18:57

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

18:55

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

18:53

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

loe: eeter

16:38

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

12:46

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

17:50

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

17:35

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

15:35

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

15:20

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo