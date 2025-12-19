ERR USA-s: konservatiivid kogunesid tähistama Kirki pärandit

Kümned tuhanded USA konservatiivid on sel nädalal kogunenud Phoenixisse, et tähistada mõrvatud poliitaktivisti Charlie Kirki pärandit. Kuigi kriitikute sõnul süvendas Kirk lõhet juba niigi polariseerunud riigis, leiavad tema toetajad, et Kirk lõi noortele konservatiividele platvormi.

Turning Point USA peakontori ette on toodud küünlaid ja lilli, et mälestada organisatsiooni asutajat Charlie Kirki. Tema mõrvast on möödunud enam kui kolm kuud, kuid toetajatele on kaotus endiselt valus.

"Charlie Kirk oli hüüdja ​​hääl kõrbes. Ta tahtis, et inimesed tuleksid tagasi Issanda Jeesuse Kristuse juurde. Ta oli meie põlvkonna esindaja. See teeb mind lihtsalt väga kurvaks, kui mõtlen, et teda enam ei ole ja kui ma mõtlen ta lastele ja abikaasale. See on lihtsalt südantlõhestav," rääkisid Steven ja Lindsey.

Charlie Kirk asutas organisatsiooni 2012. aastal eesmärgiga seista ülikoolilinnakutes levinud liberaalse maailmavaate vastu ning rõhutada konservatiivseid ja religioosseid väärtusi.

Veidi enam kui kümne aastaga on tudengiorganisatsioonist kasvanud üks kõige silmapaistvamaid ja ka mõjukamaid liikumisi Ameerika Ühendriikides.

"Ta kehastas konservatiivseid väärtusi ja jättis tugeva pärandi selle kohta, mida tähendab olla konservatiiv ja oma sõnumit levitada," sõnas Marissa.

Sel nädalal on kümned tuhanded konservatiivid kogunenud Phoenixisse iga-aastasele konverentsile, et tähistada Charlie Kirki pärandit.

"Tänapäeva noored tunnevad mingit sorti väsimust, et neile öeldakse, kuidas nad peavad mõtlema ja millised nad peavad olema. Usun, et Charlie Kirk andis neile võimaluse olla need, kes nad tegelikult on ja millesse nad tegelikult uskuda tahavad," sõnas Roger.

Kirk tõstis vabariiklaste toetust noorte valijate seas ning tal oli oma roll ka Donald Trumpi valimisvõidus.

"Turning Pointi mobiilirakendus aitas mul otsustada, kelle poolt hääletada. Selle kaudu oli lihtne saada selgust, milline kandidaat tegelikult minu huvide eest seisab. Kogu Turning Pointi pakutav teave oli mulle suureks abiks, kui hakkasin esimest korda hääletama," lausus Dana.

Pärast Kirki surma on huvi Turning Point USA tegevuse vastu veelgi kasvanud.

"Sain temast teada alles siis, kui ta suri. Kuid pärast seda mõtlesin, et vau. Ta pöördus noorte poole ajal, mil paljud olid nad juba maha kandnud," ütles Leah.

Pärast Charlie Kirki mõrva võttis organisatsiooni juhtimise üle tema abikaasa Erika Kirk. Paljud näevad temas tugevat liidrit ning usuvad, et ta suudab juba alustatut jätkata.

"Ta on üks parimaid inimesi, kes võis selle rolli üle võtta, sest ta tundis Charliet väga isiklikult ja erakordselt sügaval tasandil," sõnas Teah.

Kriitikud heidavad Turning Point USA-le aga ette, et organisatsioon süvendab poliitilist lõhet juba niigi polariseerunud Ameerika ühiskonnas.

"Ka Jeesus oli omal ajal vastuoluline kuju. Vast tegi Kirk siis midagi õigesti," sõnas Susanna.