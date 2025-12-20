Galerii: Pärnus toimus esmakordselt Pärnumaa jõululaulupidu

Pärnus peeti laupäeval Pärnumaa esimest jõululaulupidu, kus osales 300 koorilauljat ja kaasa sai laulda ka publik. Korraldajad loodavad, et jõululaulupeost saab traditsioon.

Jõuluehteis Iseseisvuse väljakule, kus peetakse ka jõuluturgu, kogunesid laupäeval Pärnumaa esimeseks jõululaulupeoks nii laste, neidude, nais- kui ka segakoorid.

"Laval on 300 lauljat Pärnu linnast ja Pärnumaalt. Muidugi meil on nii tore, et nad kõik tahtsid tulla ja tegelikult oli soovijaid veelgi," sõnas jõululaulupeo kunstiline juht Margrit Kits.

Pärnumaa jõululaulupeo produtsent Kristi Raidla rääkis, et Pärnu jõuluturg toimub juba seitsmendat aastat järjest ning kõikidel aastatel on laval olnud koorilauljad.

"Siin heade sõprade-kolleegidega naljatamisi oli mõte, et aga teeme jõululaulupeo. Laulupidu on ju väga populaarne," märkis ta.

Raidla sõnul on talvise laulupeo peamine mõte rõõm ühisest laulmisest. Nii oodati kaasa laulma ka publikut.

"Repertuaaris on 17. sajandist üks laul ja samas on ka uudisloomingut, nii et on põnevat kuulata ja on samas ka hästi tuntud ja armsaks saanud jõululaule, mis südant soojendavad. Enamus laulud on just need, et mida saab kaasa laulda rõõmuga ja mida kõik teavad peast," rääkis Kits.

Korraldajad loodavad, et jõululaulupeost saab traditsioon.

"Me õpime, katsetame, harjutame – kui tuleb hästi välja, siis äkki on julgust järgmine aasta uuesti proovida," sõnas Raidla.