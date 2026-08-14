Võrafest toob Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

Pärnus algas kolmepäevane võimlemis- ja rahvatantsufestival Võrafest, mis toob suvepealinna kokku enam kui 2000 võimlejat ja rahvatantsijat üle Eesti. Festival lõppeb suure tantsupeoga Pärnu rannastaadionil.

Esimest korda toimuv Võrafest täidab Pärnu kolmeks päevaks üle Eesti kokku tulnud rahvatantsijate ja võimlejatega. Üheskoos harjutatakse ja õpitakse uusi tantsustiile, aga esinetakse ka üle linna üles seatud lavadel.

"Võrafest ongi võimlemise ja rahvatantsufestival ja selle põhiline mõte oli see, et tuua rahvatantsijad ja võimlejad kokku, ja tuua nad kokku täiesti teistsuguses keskkonnas. Kui me oleme üldiselt harjunud neid inimesi nägema tantsupeol või võimlemispeol, siis nad saaksid täiesti teistsuguse väljundi, et teha neid etteasteid, mis just neile meeldivad, õppida erinevaid liikumisviise töötubades," rääkis Võrafesti korraldaja Karel Johannes Vähi.

Festivalile pannakse punkt suurejoonelise tantsupeoga.

"Pühapäeval Pärnu rannastaadionil kõik need 2000 osalejat saavad kokku ja teevad tänukummarduse meie võimlemise ja rahvatantsu ajaloole, nendele eeskujudele. Anna Raudkatsile, kelle 140. sünniaastat me sellel aastal tähistame," lisas Vähi.

Korraldajad Eesti võimlemisliit ning rahvatantsu ja rahvamuusika selts loodavad, et festivalist saab pikaajaline traditsioon.