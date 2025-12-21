Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Venemaa riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti, et Putin on väljendanud valmisolekut arutada Ukraina sõda Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

"Seega, kui on olemas vastastikune poliitiline tahe, saab seda hinnata ainult positiivselt," lausus Peskov.

Macron ütles sel nädalal, et tema hinnangul peaks Euroopa Ukraina sõja lõpetamiseks Putiniga uuesti ühendust võtma.

"Ma usun, et nii eurooplaste kui ka ukrainlaste huvides on leida lähinädalatel õige raamistik selle arutelu taasalustamiseks," ütles Prantsusmaa president.

Euroopa Liidu liidrid leppisid reedel kokku anda Ukrainale 90 miljardi euro suuruse laenu, et katta ähvardav eelarvepuudujääk, seda ajal, mil täiemahulise sõja algusest saab peagi neli aastat. Veel pole jõutud aga kokkuleppele, kuidas ja kas võtta kasutusele Venemaa külmutatud vara.