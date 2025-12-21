X!

Kapo: senised tõendid Ülemiste keskuse plahvatusest viitavad üksikjuhtumile

Ülemiste keskus
Ülemiste keskus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Laupäeval toimus Tallinna Ülemiste kaubanduskeskuse 1. korrusel plahvatus olmeprügi prügikastis, mis vigastas kaubanduskeskuse töötajat. Kaitsepolitseiameti hinnangul on Ülemiste keskuses juhtunu üksikjuhtum ning ohutase tõusnud ei ole.

Tallinna Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatas laupäeval prügikast, kus lähedal viibinud keskuse töötaja sai kannatada. Kannatanu vajas haiglaravi ent ei ole eluohtlikus seisus.

Kaitsepolitseiamet on alustanud Ülemiste keskuses juhtunu suhtes kriminaalmenetlust ning on praeguseks välistanud terrorismiohu.

"Praegu ei viita miski sellele, et tegu oleks terrorismi või äärmuslusega seotud juhtumiga. Ohutase ei ole tõusnud ning senised tõendid viitavad üksikjuhtumile," lausus kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

Päästeameti eksperdid vaatasid öö jooksul üle kõik kaubanduskeskuse prügikastid ja veendusid, et teisi seadeldisi ei ole. Lisaohtu ei tuvastatud.

"Plahvatus Eesti suurimas kaubanduskeskuses pühade-eelsel nädalavahetusel tekitab paljudes kindlasti hirmu ja segadust. Eesti inimeste turvatunde hoidmiseks otsustasime, et oleme pühade ajal rahvarohketes kohtades veelgi suuremate jõududega ja nähtavamad. Praeguse info pinnalt saame öelda, et inimestel ei ole põhjust enda käitumist muuta," sõnas PPA peadirektor Egert Belitšev.

Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse juht Tiia Nõmm teatas, et keskuses toimunud plahvatus oli kõigi jaoks ootamatu.

"Keskuse külastajate ja töötajate turvalisus on meie jaoks alati esmatähtis. Teeme tihedat koostööd uurimisorganitega, et toetada käimasolevat uurimist. Kuni see pole lõppenud, ei saa me juhtumi üksikasju kommenteerida. Soovime kannatanule kiiret paranemist," lausus Nõmm.

"Politsei- ja piirivalveamet andis meile kinnituse, et julgeolekuohtu ei ole ja keskuse võib külastajatele avada. Oleme üle vaadanud oma turvaprotseduurid ning kõigi külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks suurendanud keskuses valvemeeskonda. Kinnitame, et Ülemiste keskuses on turvaline ja külastajad on oodatud ostlema," lisas Nõmm.

Lisaks on politsei võtnud ühendust üle Eesti kaubanduskeskustega ja nende turvateenistusega ning saatnud neile käitumisjuhised.

Uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet.

Toimetaja: Johanna Alvin

