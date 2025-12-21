Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

Petukõned, mis algavad justkui tervisekassa, Elektrilevi või panga nimel, on tänavu Eesti inimestelt viinud kümneid miljoneid eurosid. Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juhi Raul Vahtra sõnul on kurjategijate surve praegu enneolematu ning pangad otsivad lahendusi, kuidas oma teenuseid turvalisemaks muuta. See tuleb aga tõenäoliselt mugavuse ja kiiruse arvelt.

"Helistan teile tervisekassa poolt. Minu nimi on Martin Vahemets. Nimelt meie süsteemi andmetel on teile jäänud välja maksmata ravihüvitis. Kuna me tõstame nüüd selle raha aastast 2024 aastasse 2025 ja lisame teid automaatsüsteemi, siis oleks meil vaja ära teha isikusamasuse tuvastust. Kas teil on Smart-ID või Mobiil-ID?"

Just nii algab üks levinumaid petuskeeme, mille taga pole mitte üksikud petised, vaid rahvusvahelised võrgustikud, mis sihivad inimesi massiliselt ja järjest osavamalt. Ukrainas pidas politsei hiljuti kinni 12 lätikeelset telefonipetturit. Sarnaselt tehakse Ukrainast kõnesid ka Eesti suunal.

"See on ülemaailmne pandeemia täna, kui võrdlust tuua. Kelmuskuritegude näitaja viimase viie aasta jooksul on püsivalt kasvanud ja kasvab sellise kesktempoga. Keskmiselt iga järgmine aasta on kümme protsenti rohkem kui eelmine aasta," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev.

Viimase aja statistika on jahmatav. Ainuüksi tänavu on Eestis registreeritud üle 3000 kelmuskuriteo, mille rahaline kahju ulatub enam kui 27 miljoni euroni. Kõige suurema osa sellest moodustavad pangapettused. Sel nädalal tegid petised tühjaks ka plaadipoe Biit.Me pangakonto. Oma isiklikest säästudest jäi ilma poe omanik Madis Nestor, kes värske juhtumi tõttu ei soovi veel kaamera ette tulla. Nestorile tehtud petukõned olid aga hoolikalt läbimõeldud ja kasutasid usaldusväärsete ettevõtete nimesid.

Esimene PIN-koode nõudev kõne tuli DHL-ilt, mis muideks ongi plaadipoe partner, ning seejärel tõttas appi Swedbanki küberkaitse osakond, mis, üllatus-üllatus, osutus taas kelmideks.

"Kõik andmed on kokku korjatud sotsiaalmeediast, äriregistrist, igalt poolt. Taust on tehtud, nad teavad kõike juba, eeltöö on tehtud, nad ei fishi ( ei kalasta - toim.) lihtsalt," Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juht Raul Vahtra.

Kelmide õnge on läinud ka poliitikud, teadlased, politseiametnikud ja mis kõige üllatavam, petturid ise. Sageli ei olegi pettuse puhul tegu juhusliku katsega, vaid pika ja sihikindla psühholoogilise tööga. Ühe ohvri usalduse võitmiseks võib kelm kulutada tunde. Sel nädalal selgus, et 1500 eestlase andmed on jõudnud petturite kätte andmeportaali Eesti.ee kaudu. Niiviisi on kurjategijatel ligipääs näiteks inimese aadressile, terviseandmetele ja pereliikmetele. Selliseid infopakette saab kurjategija osta ükskõik millises maailma paigas viibides.

"Platvormi kaudu antakse sulle need kontaktid, sest kuskilt on ühe või teise ründe toel saadud näiteks Eesti inimeste telefoninumbrid või e-mailid, millele neid kelmuseid saatma hakatakse. Ja seal on ka needsamad libalehed juba valmis loodud erinevate riikide jaoks, nii Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide, Eesti, mis iganes riigi jaoks. Selline platvorm oli valmis ehitatud, seda sisuliselt müüdi kuutasuga. Ehk siis saad juurdepääsu nendele andmetele, nendele keskkondadele, maksad 600 dollarit või 300 dollarit kuus ja saad näiteks Eesti paketi endale," rääkis Egert Belitšev.

Kui üks kelm tabatakse, siis ülejäänud jätkavad. Põhjus, miks ka pankade käed on kurjategijate ees tihti seotud, on tehingute paljusus. Kõigile reaalset kontrolli teha ei jõuta. Küll aga toimub pidev analüüs, kas tehingud erinevad kuidagi kliendi tavapärasest käitumisest. Oma panuse kelmide tuvastamiseks annavad ka telekomettevõtted. Näiteks Telia on tänavu blokeerinud ligi 23 miljonit petukõne katset. Kui aga PIN-koodid on kord juba petturile antud ja raha kaardilt maha läinud, on tõenäosus seda tagasi saada pea olematu.

"Euroopa Liidus kehtib välkmaksete regulatsioon, mis ütleb seda, et makseasutused, sealhulgas pangad, peavad tegema euromakseid kümne sekundi jooksul. See raha on juba kuskil Saksamaal, järgmise kümne sekundi jooksul on ta Hispaanias, siis on ta juba Prantsusmaal. Ehk poole minuti möödudes on see raha juba neljandas ja viiendas pangas. Kui raha on juba teise inimese kontol, siis juriidiliselt võttes on selle raha valdaja see inimene, mitte see pank, kuhu see raha kanti," rääkis Raul Vahtra.

Surve kurjategijate poolt on Vahtra sõnul praegu enneolematu ning pangad otsivad lahendusi, kuidas oma teenuseid turvalisemaks muuta. See tuleb aga tõenäoliselt mugavuse ja kiiruse arvelt.

"See tähendab võib-olla seda, et kõike ei pruugi enam saada nii kiiresti, tekivad mingisugused viited, kui inimesed tahavad muuta oma konto limiiti, näiteks suurendada seda, siis võimalik, et kui täna see toimub kohe, siis äkki tulevikus on seal mingi kahe-kolme tunnine viivitus vahele ehitatud," ütles Vahtra.

Eesti Pangaliidu sõnul kaalutakse ka tavalisest maksemustrist väljapoole jäävate pangaülekannete puhul niinimetatud rahunemispeatuse kehtestamist, mis kannaks raha üle viitega ja see annaks pankadele võimaluse põhjalikult kontrollida tehingu sisu.

Samal ajal on Euroopa Liidus kehtestamisel uuendus, mis paneb pankadele kõrgendatud kohustuse hüvitada kliendi kahjud. Seda eriti juhtumite puhul, kus klient kannatas pangapettuste tõttu, kuid uuendusega kaasneb risk uuteks pettusteks.

Keskkriminaalpolitsei alla luuakse aga 1. jaanuarist eraldi kelmus teadmiste keskus, mis samuti tõkestamisega tegelema hakkab.

Telia ühendteenuste juhataja Evelin Neerot ütleb, et paraku on Eesti teiste riikidega võrreldes isegi suurema löögi all, kuna oleme digiriik ja harjunud kõike digitaalselt tegema.

"Tooks ühe sellise võrdluse, et kui sulle koju tuleb ukse taha võõras inimene, siis sina oma kodus ei pea hakkama ennast tuvastama, vaid tuvastama peaks see, kes ukse tagant sulle sisse üritab tulla. Ja kui PIN kahte millegagi võrdlusesse panna, siis PIN kaks on ikkagi allkirjastamine. Ehk kui selle kõne ajal palutakse sul PIN kaks sisestada, siis sa nagu sisestad seda valgele paberile. Et keegi on sinuga kokku leppinud, mis seal paberi peal on kirjas, aga sa päriselt ei näe, mis seal kirjas on," rääkis Neerot.