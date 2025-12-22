EISA jagab rahvusvaheliste suurürituste korraldajatele neli miljonit eurot

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) toetab 18 kultuuri- ja spordisündmust kokku ligi nelja miljoni euroga. Toetust saavad näiteks Augustibluusi, Jazzkaare, Leigo järvemuusika, PÖFF-i, Beach Grindi ja Saaremaa ooperipäevade korraldajad.

EISA rahvusvaheliste suursündmuste toetusvoorust rahastatakse rahvusvahelisi sündmusi, lähtudes eeldusest, et mida nähtavam on Eesti maailmas, seda rohkem õnnestub siia investeeringuid ja rahvusvahelist äri tuua.

EISA ettevõtlustoetuste juht Riin Roosalu ütles, et üritusekorraldajad tundsid toetuse vastu rekordilist huvi, taotlusi esitati eelarvest poole suuremas summas.

"Tase oli kõrge. Valitud ligi 20 projekti näitavad, kuidas Eesti rahvusvahelise mõõtmega sündmuste maastik on muutumas aasta-aastalt tugevamaks ja mitmekesisemaks, lipulaevade kõrvale soovivad ja julgevad tulla ka uued tegijad," sõnas Roosalu.

Toetatud projektide seas on nii pika ajalooga ja rahvusvaheliselt tuntud festivalid, nagu PÖFF, Jazzkaar, Tallinn Music Week ja Saaremaa ooperipäevad kui ka suured rahvusvahelised spordivõistlused, nagu FIS-i kahevõistluse maailmakarika etapp Otepääl ja Tallinn International Horse Show, aga ka uued üritused nagu tantsusündmus Kizomba Tallinn Festival ning autohuvilistele mõeldud Drivestonia.

Rahvusvaheliste suursündmuste meede on mõeldud regulaarsetele kultuuri- ja spordisündmustele, mis kestavad vähemalt kolm päeva järjest ning toovad kolme aasta jooksul Eestisse kokku vähemalt 2000 väliskülastajat Tallinna või 1000 väliskülastajat mujale Eestisse.

Toetuse keskmine suurus ühe sündmuse kohta kolme aasta peale on pisut üle 210 000 euro, millele lisandub korraldaja omafinantseering.

Kokku jõuab rahastatud sündmuste toel Eestisse umbes 58 000 väliskülalist.

EISA prognoosib, võttes aluseks varasemalt toetatud sündmuste tulemused, et rahastatud projektidega lisandub Eesti majutusettevõtetesse ligikaudu 145 000 ööbimist. Selle tulemusel ulatub otsene majanduslik mõju hinnanguliselt 24 miljoni euroni ning maksutulu ligi seitsme miljoni euroni.

Lisaks otsesele majanduslikule kasule eeldab sihtasutus, et Eesti sündmused jõuavad miljonite inimesteni välismeedia ja sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Rahvusvaheliste suursündmuste toetust kaasrahastab Euroopa Liit.