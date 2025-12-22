X!

EISA jagab rahvusvaheliste suurürituste korraldajatele neli miljonit eurot

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) toetab 18 kultuuri- ja spordisündmust kokku ligi nelja miljoni euroga. Toetust saavad näiteks Augustibluusi, Jazzkaare, Leigo järvemuusika, PÖFF-i, Beach Grindi ja Saaremaa ooperipäevade korraldajad.

EISA rahvusvaheliste suursündmuste toetusvoorust rahastatakse rahvusvahelisi sündmusi, lähtudes eeldusest, et mida nähtavam on Eesti maailmas, seda rohkem õnnestub siia investeeringuid ja rahvusvahelist äri tuua.

EISA ettevõtlustoetuste juht Riin Roosalu ütles, et üritusekorraldajad tundsid toetuse vastu rekordilist huvi, taotlusi esitati eelarvest poole suuremas summas.

"Tase oli kõrge. Valitud ligi 20 projekti näitavad, kuidas Eesti rahvusvahelise mõõtmega sündmuste maastik on muutumas aasta-aastalt tugevamaks ja mitmekesisemaks, lipulaevade kõrvale soovivad ja julgevad tulla ka uued tegijad," sõnas Roosalu.

Toetatud projektide seas on nii pika ajalooga ja rahvusvaheliselt tuntud festivalid, nagu PÖFF, Jazzkaar, Tallinn Music Week ja Saaremaa ooperipäevad kui ka suured rahvusvahelised spordivõistlused, nagu FIS-i kahevõistluse maailmakarika etapp Otepääl ja Tallinn International Horse Show, aga ka uued üritused nagu tantsusündmus Kizomba Tallinn Festival ning autohuvilistele mõeldud Drivestonia.

Rahvusvaheliste suursündmuste meede on mõeldud regulaarsetele kultuuri- ja spordisündmustele, mis kestavad vähemalt kolm päeva järjest ning toovad kolme aasta jooksul Eestisse kokku vähemalt 2000 väliskülastajat Tallinna või 1000 väliskülastajat mujale Eestisse.

Toetuse keskmine suurus ühe sündmuse kohta kolme aasta peale on pisut üle 210 000 euro, millele lisandub korraldaja omafinantseering.

Kokku jõuab rahastatud sündmuste toel Eestisse umbes 58 000 väliskülalist.

EISA prognoosib, võttes aluseks varasemalt toetatud sündmuste tulemused, et rahastatud projektidega lisandub Eesti majutusettevõtetesse ligikaudu 145 000 ööbimist. Selle tulemusel ulatub otsene majanduslik mõju hinnanguliselt 24 miljoni euroni ning maksutulu ligi seitsme miljoni euroni.

Lisaks otsesele majanduslikule kasule eeldab sihtasutus, et Eesti sündmused jõuavad miljonite inimesteni välismeedia ja sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Rahvusvaheliste suursündmuste toetust kaasrahastab Euroopa Liit.

Toimetaja: Karin Koppel

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:44

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

13:37

NFL-i ükssarvik jõudis haruldase saavutuseni

13:22

Priit Heinla: odav, puhas ja töökindel elekter vajab riikidevahelist taristut

12:58

ESTDEV-i juhi kohale tuleb konkurss

12:53

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula Uuendatud

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

14:44

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

21.12

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

21.12

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

21.12

Sõjapäev 1397: Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

13:37

NFL-i ükssarvik jõudis haruldase saavutuseni

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

loe: kultuur

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:43

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

12:20

Loe katkendit Hasso Krulli esseest "Igavene taastulek"

loe: eeter

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

Raadiouudised

12:30

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

12:30

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

12:20

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

09:30

Raadiouudised (22.12.2025 09:00:00)

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo