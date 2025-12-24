Pressinõukokku laekus sellel aastal mullusest vähem kaebusi

Pressinõukokku tuli aasta jooksul ajakirjanduses ilmunud lugude kohta vähem kaebusi kui mullu, kuid enamjaolt ei ole nõukogu väljaannetes ilmunud kajastustes vigu leidnud.

Lõppeva aasta jooksul laekus pressinõukogule 40 kaebust. Seda on 19 võrra vähem kui 2024. aastal, kuid näiteks 2022. aastal oli kaebusi 33. Tagasivaates on kõige kaebusterohkemad aastad olnud 2016–2019, mil neid kogunes aasta peale üle 80.

Kõige enam ehk 15 kaebust on selle aasta jooksul esitatud Postimees Grupi väljaannetes ilmunud lugude kohta, millest kaheksa puudutavad Postimeest, ülejäänud aga ajalehe venekeelset veebiväljaannet, maakonnalehti ja Elu24.

Viis kaebust tuli Eesti Ekspressi, neli Delfi, kolm ERR-i ja TV3 kohta ning kaks Õhtulehe, Äripäeva ja Saarte Hääle kohta.

Kaebajad on lugudele ette heitnud faktide moonutamist, valeväidete esitamist ja kallutatud kajastust, aga ka seda, et mõni looga seotud inimene ei ole sõna saanud.

"Kaebaja hinnangul on artikkel eksitav ja moonutatud", "Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta valeväiteid ja laimu", "Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema seisukohti ja vastuseid ei arvestanud ning et tema ärakuulamine jäi formaalseks" on näited tüüpilistest etteheidetest ajakirjanike tööle.

Pressinõukogu otsused on aga valdavalt olnud õigeksmõistvad ehk väljaannete tegevuses ei ole vigu leitud. Viiel korral on nõukogu tänavu leidnud, et ajakirjanik on tõepoolest eksinud ning kolme kaebuse kohta ei ole veel otsust tehtud.

Tuleb ette ka seda, et kaebus lahendatakse, ilma et pressinõukogu peaks asja arutamagi. Nii on näiteks mõni kaebaja leppinud võimalusega avaldada väljaandes hiljem oma vastulause, ERR-i vastu tehtud kaebuste puhul on piisanud ka ajakirjanduseetika nõuniku lahendist.

2024. aastal olid pressinõukogu kokku 49 otsusest 28 õigeksmõistvad ja 21 taunivad. Ülejäänud kaebuste osas jõudsid väljaanded kas eelkokkuleppele või need lükati tagasi.

Pressinõukokku kuulub kümme liiget, kes lahendavad lugejatelt ajakirjanduses ilmunud materjalide kohta tulnud kaebusi. Lisaks Eesti meediaettevõtete liidu liikmetele on nõukoguga ühinenud ka ERR, BNS ja Levila.