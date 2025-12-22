Kohus võttis Ülemiste keskuse plahvatuses kahtlustatava mehe vahi alla

Ülemiste keskuses korraldas laupäeva õhtul pommiplahvatuse 60-aastane Artur Boiko, keda on varem korduvalt karistatud häkkimise eest.

Prokuratuur esitas taotluse mehe vahistamiseks, kuna on alust arvata, et vabaduses võib mees jätkata kuritegude toimepanemist. Kahtlustatava varasemad kriminaalkaristused ning ka praegune teopilt viitavad, et mees võib vabaduses viibides olla ohtlik ning kergemaliigiline tõkend ei pruugi edasiste kuritegude ärahoidmiseks olla piisav.

"Terve pühapäeva ja esmaspäeva jooksul on kaitsepolitseinikud, päästjad ja politseinikud teinud tööd kahtlustatava elukohas ja selle ümbruses. Ohutuse tagamiseks ning arvestades kuriteo iseloomu, on kaasatud suurendatud jõud, seal hulgas demineerijad. See töö jätkub, mistõttu palume piirkonnas juhinduda ametnike juhistest, mis tagavad turvalisuse ja võimaldavad ekspertidel kohapeal töötada," märkis Põhja ringkonna juhtivprokurör Priit Heinsoo.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson ütles pühapäeval pressikonverentsil, et plahvatus tekitati sihilikult ning juba laupäeva õhtuks oli kahtlustatava isik tuvastatud. Seetõttu saab tema sõnul öelda, et avalikkusele on oht maandatud.

"Ei ole viidet et see oleks olnud seotud terrori, äärmuslusega või oleks olnud välisriigist juhitud," sõnas Palloson. Ta lisas, et plahvatuses viga saanud inimene võib paari päeva pärast kodusele ravile saada.

Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et tegemist oli 60-aastase Tallinnas elava mehega, kes ei ole Eesti kodanik. Ta lisas, et mees on ilma kodakondsuseta. Tegemist on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud isikuga.

"On põhjust arvata, et teo motiiv oli isiklik kättemaks ja tingitud varasemast seotusest sama kaubanduskeskusega. Oli soov tekitada kahju kaubanduskeskusele," ütles Asi.