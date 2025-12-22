Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

Järgmise aasta suurõppusele Kevadtorm on kutsutud ligi 9000 reservväelast. Viimastel aastatel on õppekogunemistel osalejate arv järk-järgult suurenenud, milles mängib oma osa reserväelastele makstava toetuse ja ettevõtete panuse suurenemine.

9000 Kevadtormile kutsutud reserväelast on peamiselt diviisi erinevatest üksustest, maakaitsest ja küberväejuhatusest. Kutsed saadeti 120 päeva ette, mis peaks kaitseressursside ameti hinnangul andma piisavalt aega kooli või tööandjaga läbi rääkimiseks.

"Viimased aastad näitavad, et osalusprotsent õppekogunemistel on järjest suurenemas, mis on ülimalt positiivne. Isegi, kui on mingid mured või probleemid, siis kindlasti juba enne õppust võtta ühendust, kas üksuse ülema või kutsel olevate kontaktidega, et me suudaksime leida mingi parima võimaluse," sõnas kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski.

Kevadel kahekordistati reservväelastele õppekogunemise ajal makstavat toetust. Sõdur saab nüüd 55, allohvitser 60 ja ohvitser 75 eurot päevas.

Kaitseministeeriumi asekantsleri Margit Grossi sõnul on see tõstnud osalemismotivatsiooni.

"See rahaline pool ei ole peamiseks takistuseks. Peamine takistus on siiski seotud, kas tervisemuredega, pere või tööalaste kohustustega. Seda suuresti ka seetõttu, et lisaks toetuste suurendamisele on ka tööandjad märkimisväärselt oma panust suurendanud. Ligi 60 protsenti tegelikult tööandjatest säilitab täielikult töötaja palga või hüvitab palga ja toetuse vahe," ütles Gross.

Ragn-Sells säilitab õppekogunemise ajal näiteks 70 protsenti töötasust. Ettevõtte juhi Kai Realo sõnul soovivad nad riigikaitsesse panustamist toetada, kuid samas ei saa unustada, et kui keegi on väljaõppel, siis teiste koormus tihti tõuseb. Mida väiksem ettevõte, seda keerulisem.

"Nendes ettevõtetes, kus on vähe töötajaid ja nad tõesti töötavad, kas graafiku alusel või täidavad ettevõtte jaoks mingeid eluliselt tähtsaid ülesandeid, siis ma täiesti mõistan, et kui sul ongi neli töötajat, kes kõik on näiteks kullerid ja kui nendest mingi kriitiline arv korraga ära võetakse, siis see väikeettevõte tegelikult kaotab kogu oma sissetuleku," lausus Realo.

Kevadtorm toimub taaskord mais.