X!

Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

Eesti
Eesti

Järgmise aasta suurõppusele Kevadtorm on kutsutud ligi 9000 reservväelast. Viimastel aastatel on õppekogunemistel osalejate arv järk-järgult suurenenud, milles mängib oma osa reserväelastele makstava toetuse ja ettevõtete panuse suurenemine.

9000 Kevadtormile kutsutud reserväelast on peamiselt diviisi erinevatest üksustest, maakaitsest ja küberväejuhatusest. Kutsed saadeti 120 päeva ette, mis peaks kaitseressursside ameti hinnangul andma piisavalt aega kooli või tööandjaga läbi rääkimiseks.

"Viimased aastad näitavad, et osalusprotsent õppekogunemistel on järjest suurenemas, mis on ülimalt positiivne. Isegi, kui on mingid mured või probleemid, siis kindlasti juba enne õppust võtta ühendust, kas üksuse ülema või kutsel olevate kontaktidega, et me suudaksime leida mingi parima võimaluse," sõnas kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski.

Kevadel kahekordistati reservväelastele õppekogunemise ajal makstavat toetust. Sõdur saab nüüd 55, allohvitser 60 ja ohvitser 75 eurot päevas.

Kaitseministeeriumi asekantsleri Margit Grossi sõnul on see tõstnud osalemismotivatsiooni.

"See rahaline pool ei ole peamiseks takistuseks. Peamine takistus on siiski seotud, kas tervisemuredega, pere või tööalaste kohustustega. Seda suuresti ka seetõttu, et lisaks toetuste suurendamisele on ka tööandjad märkimisväärselt oma panust suurendanud. Ligi 60 protsenti tegelikult tööandjatest säilitab täielikult töötaja palga või hüvitab palga ja toetuse vahe," ütles Gross.

Ragn-Sells säilitab õppekogunemise ajal näiteks 70 protsenti töötasust. Ettevõtte juhi Kai Realo sõnul soovivad nad riigikaitsesse panustamist toetada, kuid samas ei saa unustada, et kui keegi on väljaõppel, siis teiste koormus tihti tõuseb. Mida väiksem ettevõte, seda keerulisem.

"Nendes ettevõtetes, kus on vähe töötajaid ja nad tõesti töötavad, kas graafiku alusel või täidavad ettevõtte jaoks mingeid eluliselt tähtsaid ülesandeid, siis ma täiesti mõistan, et kui sul ongi neli töötajat, kes kõik on näiteks kullerid ja kui nendest mingi kriitiline arv korraga ära võetakse, siis see väikeettevõte tegelikult kaotab kogu oma sissetuleku," lausus Realo.

Kevadtorm toimub taaskord mais.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:41

Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

18:56

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

18:55

USA määras ametisse eriesindaja Gröönimaal

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

18:40

Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

18:35

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

18:35

Narvas võib piiriületust oodata kuni 12 tundi

18:31

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

18:31

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

14:44

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

16:02

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

07:19

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

21.12

Graham toetab Tomahawkide andmist Ukrainale, kui Putin rahuleppest keeldub

ilmateade

loe: sport

19:41

Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

18:56

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

18:31

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

17:40

Eesti püsib maailma edetabelis Läti ja Leedu ees, aga Fääri saarte taga

loe: kultuur

17:31

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

15:02

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:43

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

loe: eeter

18:18

Toomas Tross: otsin elus ja loomingus rõõmu tegevaid silmapilke

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

Raadiouudised

15:45

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

15:45

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

15:25

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

12:30

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

12:30

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

12:20

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

09:30

Raadiouudised (22.12.2025 09:00:00)

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo