Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

Kaupade ja teenuste hinnatõus järgmisel aastal aeglustub, kuid suurt tarbimise kasvu eksperdid ei prognoosi. Swedbanki andmetel tõusid hinnad tänavu ligi viis protsenti, järgmiseks aastaks prognoositakse aga kolmeprotsendilist kasvu.

Jaanuarist kehtima hakkav tulumaksumuudatus jätab paljudele Eesti inimestele senisest rohkem raha kätte. Kuna maksumuudatuse mõju jaotub aga ebaühtlaselt ja peamiselt võidavad kõrgema sissetulekuga inimesed, ei ole suurt tarbimise kasvu siiski oodata.

"See ei mõjuta väga palju jaekaubandust. Madalamate sissetulekutega inimesed, kellel see raha läheks rohkem tarbimisse, kes tõenäoliselt kulutaksid ka toidule rohkem raha, nemad võidavad sellest poliitikast vähem," lausus Swedbanki ökonomist Tõnu Mertsina.

Hindade vaates on saabumas stabiilsem periood. Kui tänavu oli hinnakasv ligi viis protsenti, siis pangad prognoosivad järgmise aasta inflatsiooniks umbes kolm protsenti.

"Hinnad järgmisel aastal kasvavad, aga aeglasemas tempos kui sel aastal. Kogu see raha, mis inimesed kätte saavad või mis inimestel kätte jääb, ei lähe tarbimisse. See läheb lisaks tarbimisele veel investeeringutesse, sellest refinantseeritakse tõenäoliselt mingeid kohustusi ja ka hoiustele," lisas Mertsina.

Ettevõtjad kinnitavad, et hinnatõusu juhib konkurents, mitte tarbijate vabad vahendid.



"Hinnatõusuks ettevõtetel sellist võimalust hetkel ei ole, sest konkurents on tõesti väga tihe. Me näeme, et tarbija on väga valiv ja kuna kindlustutunne ei ole ka veel väga kõrgele tõusnud, siis ma usun, et marginaalide tõusuks suurt lootust kaupmeestele pole," ütles Kaubamaja juht Erkki Laugus.

Mõnes valdkonnas võib hinnatõus üldse ära jääda, näiteks kosmeetika puhul.

"Seal võib täitsa olla brände, kes võib-olla ei muudeta hinda ja rõivastega samamoodi, et konkurents on nii tihe, et ma näen vähe võimalusi olulisteks hinnamuutusteks turul," lisas Laugus.

Suuremat hinnakasvu aeglustumist on oodata ka toiduainetelt. Grossi kaupluste omanik Oleg Gross aga ütleb, et kui üks poekett hindu tõstab, tulevad ülejäänud kohe järgi.

"Kaubandus on vabas konkurentsis ja kõik püüavad kõige odavama hinnaga müüa. Kui keegi hindu tõstab, siis tulevad teised järgi. Kahjuks on see nii," sõnas OG Elektra juht Oleg Gross.

Kindlasti tõusevad aga alkoholi ja tubakatoodete hinnad, kuna neid ootab ees aktiisistõus.