Bolt peatab aastavahetusel autode ja kergliikurite rentimise

Bolti elektritõukerattad.
Bolti elektritõukerattad. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Takso- ja rendifirma Bolt peatab aastavahetuse ajaks autode ja kergliikurite renditeenuse, viidates soovile hoida ära joobes inimeste asumine nende sõidukite rooli.

Bolt sulgeb aastavahetuseks Bolt Drive'i autorendi- ja elektriliste tõukerataste ning jalgrataste renditeenused, eesmärgiga suunata inimesed pidudelt turvaliselt koju ning vältida olukordi, kus inimesed istuvad rooli või kasutavad tõukeratast alkoholijoobes, teatas ettevõtte pressiesindaja.

"Aastavahetus on mõistagi pidutsemise ja tähistamise aeg ning tihtipeale käib sellega kaasas ka alkoholi tarbimine. Me soovime, et kõik inimesed jõuaksid peolt turvaliselt koju, seega kutsume kõiki üles mitte rooli istuma ja liikuma mõne muu transpordivahendiga, näiteks taksoga," sõnas Bolt Drive Eesti juht Deniss Osman pressiteate vahendusel.

Bolt Drive'i teenus on suletud 31. detsembril kella 23.00-st kuni 1. jaanuari kella kuueni hommikul. Bolti kergliikurite renditeenus on suletud 31. detsember kella 21.00-st kuni 1. jaanuari kella kaheksani hommikul.

Kui klient on rentinud auto või kergliikuri enne sulgemist, siis saab ta seda edasi kasutada ja sõitu ka piirangu ajal lõpetada. Piirangu ajal ei saa alustada uusi sõite, selgitas Bolti esindaja.

"Oleme sel aastal teinud palju pingutusi, et inimesed liikleksid meie teenustega turvaliselt ja vastutustundlikult. Bolt Drive'i lisandus sel aastal sõiduskoor ehk driving score, mis vähendas vaid paari kuuga erinevate õnnetusjuhtumite ja liiklusrikkumiste arvu 12 protsenti. Lisaks vahetati platvormil paljud autod uute masinate vastu, mis hoiatavad kasutajat heliliselt kiiruseületamise eest," selgitas Osman.

Kergliikurite poolel vähenesid õnnetused Bolti tõukeratastega 10 protsendi võrra. Bolti sõiduteenusesse lisandus aga sõidu ajal heli salvestamise funktisoon, kus nii juht kui ka klient saavad rakenduses helisalvestusi teha, mis aitab tagada nii klientide kui ka juhtide turvalisust.

Toimetaja: Mait Ots

