Zelenski avalikustas uue USA ja Ukraina kava Venemaa sissetungi lõpetamiseks

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avalikustas kolmapäeval USA juhitud värskeima kava üksikasjad Ukraina sõja lõpetamiseks, öeldes, et selles on Kiievi ja Washingtoni läbirääkijate vahel kokku lepitud ning see on saadetud Moskvale tagasiside saamiseks. Tagasisidet oodatakse kolmapäevaks.

Dokumenti täiendavad USA ja Ukraina vahelised kahepoolsed kokkulepped julgeolekutagatiste ja ülesehituse kohta.

Zelenski ei avaldanud dokumendi eelnõu, kuid tutvustas kava sisu punkt-punktilt Kiievis korraldatud briifingul ajakirjanikele, sealhulgas AFP-le.

AFP edastas transkriptsiooni sellest, kuidas Zelenski lepingu sisu kirjeldas.

20-punktine kava

1. Ukraina suveräänsus kinnitatakse taas. Me deklareerime, et Ukraina on suveräänne riik ja kõik lepingule allakirjutanud kinnitavad seda oma allkirjaga.

2. See dokument kujutab endast täielikku ja tingimusteta mittekallaletungilepingut Venemaa ja Ukraina vahel. Pikaajalise rahu toetamiseks luuakse seiremehhanism, et jälgida kontaktjoont kosmoses paikneva mehitamata seire abil, tagada rikkumistest varajane teavitamine ja lahendada konflikte. Tehnilised meeskonnad lepivad kokku kõigis üksikasjades.

3. Ukraina saab tugevad julgeolekugarantiid.

4. Ukraina relvajõudude suurus rahuajal jääb 800 000 inimeseni.

5. USA, NATO ja Euroopa allakirjutanud riigid annavad Ukrainale artikkel 5 sarnased julgeolekugarantiid.

a. Kui Venemaa tungib Ukrainasse, taastatakse lisaks koordineeritud sõjalisele vastusele kõik ülemaailmsed sanktsioonid Venemaa vastu.

b. Kui Ukraina tungib provotseerimata Venemaale või avab tule Venemaa territooriumi pihta, loetakse julgeolekugarantiid kehtetuks. Kui Venemaa avab tule Ukraina pihta, jõustuvad julgeolekugarantiid.

d. Kahepoolsed julgeolekugarantiid ei ole käesoleva lepinguga välistatud.

6. Venemaa vormistab Euroopa ja Ukraina suhtes mittekallaletungi poliitika kõigis vajalikes seadustes ja kõigis nõutavates ratifitseerimisdokumentides.

7. Ukraina saab kindlaksmääratud aja jooksul Euroopa Liidu liikmeks ning Ukrainale antakse lühiajaline eelisjuurdepääs Euroopa turule.

8. Ukrainale luuakse tugev ülemaailmne arengupakett, mis määratletakse eraldi investeeringuid ja tulevast heaolu käsitlevas lepingus. See hõlmab laia valikut majandusvaldkondi, sealhulgas, kuid mitte ainult:

a. Ukraina Arengufondi asutamine, et investeerida kiire kasvuga sektoritesse, sealhulgas tehnoloogiasse, andmekeskustesse ja tehisintellekti.

b. USA ja Ühendriikide ettevõtted teevad Ukrainaga koostööd ning investeerivad ühiselt taastamisse, samuti Ukraina gaasitaristu, sealhulgas selle torujuhtmete ja hoidlate arendamisse, moderniseerimisse ja käitamisse.

c. Tehakse ühiseid jõupingutusi sõjast mõjutatud piirkondade taastamiseks eesmärgiga taastada, üles ehitada ja moderniseerida linnu ja elamurajoone.

d. Taristu arendamine.

e. Maavarade ja loodusressursside kaevandamine.

f. Maailmapank pakub spetsiaalse rahastamispaketi, et tagada nende jõupingutuste kiirendamiseks vajalik rahastus.

g. Luuakse kõrgetasemeline töörühm, mis hõlmab maailma juhtiva finantsliidri nimetamist heaolu administraatoriks, et korraldada strateegilise taastamiskava elluviimist ja maksimeerida tulevase heaolu võimalusi.

9. Ukraina majanduse taastumise, kahjustatud piirkondade ja regioonide ülesehitamise ning humanitaarküsimustega tegelemiseks luuakse mitu fondi

a. USA ja Euroopa riigid asutavad kapitali- ja toetusfondi, mille sihtmahuks on 200 miljardit dollarit, et teha Ukrainasse läbipaistvaid ja tõhusaid investeeringuid.

b. Ukraina sõjajärgseks ülesehitamiseks kasutatakse laia valikut kapitaliinvesteeringuid ja muid finantsinstrumente. Ülemaailmsed ülesehitusinstitutsioonid kasutavad nende jõupingutuste toetamiseks ja hõlbustamiseks vastavaid mehhanisme.

c. Ukraina rakendab välismaiste otseinvesteeringute ligimeelitamiseks parimaid ülemaailmseid standardeid.

d. Ukraina jätab endale õiguse nõuda hüvitist tekitatud kahju eest.

10. Pärast käesoleva lepingu sõlmimist kiirendab Ukraina USA-ga vabakaubanduslepingu sõlmimise protsessi.

11. Ukraina kinnitab, et jääb tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kohaselt tuumarelvavabaks riigiks.

12. Zaporižžja tuumaelektrijaama hakkavad ühiselt haldama kolm riiki: Ukraina, USA ja Venemaa.

13. Mõlemad riigid kohustuvad rakendama koolides ja kogu ühiskonnas haridusprogramme, mis edendavad eri kultuuride mõistmist ja sallivust ning kaotavad rassismi ja eelarvamused. Ukraina rakendab Euroopa Liidu eeskirju usulise sallivuse ja vähemuskeelte kaitse kohta.

14. Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastites tunnistatakse käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeva seisuga vägede paigutusjoon de facto kontaktjooneks.

a. Me kinnitame osapooltena de facto, et see on kontaktjoon - seal, kus me praegu asume.

b. Kutsutakse kokku töörühm, et määrata kindlaks konflikti lõpetamiseks vajalik vägede ümberpaigutamine ning määratleda potentsiaalsete tulevaste majanduseritsoonide parameetrid.

c. Pärast vägede liikumise jaoks võrdväärse aluse loomist paigutatakse kontaktjoonele rahvusvahelised jõud, et jälgida käesoleva lepingu täitmist. Kui sellise tsooni loomine otsustatakse, nõuab see Ukraina parlamendi eriluba või rahvahääletust.

d. Selle lepingu jõustumiseks peab Vene Föderatsioon oma väed Dnipropetrovski, Mõkolajivi, Sumõ ja Harkivi oblastitest välja viima.

e. Osapooled nõustuvad järgima 1949. aasta Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollide eeskirju, tagatisi ja kohustusi, mis kehtivad täielikult kogu territooriumil, sealhulgas üldtunnustatud inimõigusi.

15. Pärast tulevaste territoriaalsete kokkulepete saavutamist kohustuvad nii Vene Föderatsioon kui ka Ukraina neid kokkuleppeid jõuga mitte muutma.

16. Venemaa ei takista Ukrainal Dnipro jõe ja Musta mere kasutamist ärilistel eesmärkidel.

17. Lahendamata küsimuste lahendamiseks luuakse humanitaarkomitee.

a. Kõik järelejäänud sõjavangid, sealhulgas need, kes on Venemaa süsteemi poolt süüdi mõistetud alates 2014. aastast kuni tänapäevani, vahetatakse välja põhimõttel "kõik kõigi vastu".

b. Kõik kinnipeetud tsiviilisikud ja pantvangid, sealhulgas lapsed ja poliitvangid, tagastatakse.

c. Võetakse meetmeid konfliktiohvrite probleemide ja kannatuste leevendamiseks.

18. Ukraina peab pärast lepingu allkirjastamist korraldama valimised niipea kui võimalik.

19. Käesolev leping on õiguslikult siduv. Selle rakendamist jälgib ja tagab rahunõukogu, mida juhib president Trump. Ukraina, Euroopa, NATO, Venemaa ja USA on selle mehhanismi osaks. Rikkumiste korral kohaldatakse sanktsioone.

20. Kui kõik osapooled on käesoleva lepinguga nõustunud, jõustub viivitamata täielik relvarahu.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS-AFP

