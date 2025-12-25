Paavst kutsus jõuluõnnistuses Venemaad ja Ukrainat dialoogile

Paavst Leo XIV kutsus neljapäeval oma esimeses jõulusõnumis Venemaad ja Ukrainat üles leidma julguse pidada otsekõnelusi ning rääkis kohutavast humanitaarolukorrast Gazas.

USA päritolu paavst, kes valiti ametisse mais pärast tema eelkäija Franciscuse surma, mõistis hukka sõja kui mõttetuse ning selle maha jäetud rusud ja lahtised haavad.

Kõneldes umbes 26 000-liikmelisele rahvahulgale Püha Peetruse väljakul, kutsus paavst üles solidaarsusele ja abivajajate aktsepteerimisele Euroopas. Tõenäoliselt viitas kirikupea sellega immigratsioonivastase meeleolu kasvule.

"Eriti palvetagem piinatud Ukraina rahva eest," ütles ta.

"Leidku osapooled rahvusvahelise üldsuse toel ja pühendumisel julgust alustada siirast, otsest ja lugupidavat dialoogi," lisas ta.

Venemaa ja Ukraina ametiisikud on pidanud viimastel nädalatel eraldi kõnelusi USA läbirääkijatega ettepanekute üle lõpetada sõda, mille Venemaa alustas sissetungiga Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas sel nädalal pärast kõnelusi USA-ga konflikti lõpetamise kava põhipunktid, kuid Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei ole seni näidanud üles valmisolekut kompromissideks, jäädes kindlaks oma nõudmistele.

Oma esimeses jõulujutluses paavstina käsitles Leo XIV ka Gaza trööstitut olukorda, kus sajad tuhanded inimesed elavad endiselt ajutistes varjupaikades talvistes tingimustes, nädalaid pärast vaherahu kehtima hakkamist.

"Kuidas me ei saaks mõelda telkidele Gazas, mis on nädalaid olnud vihma, tuule ja külma käes," ütles paavst, lisades, et enklaavi elanikel pole enam midagi alles ja nad on kõik kaotanud.

ÜRO andmeil vajab Gazas praegu peavarju hinnanguliselt 1,3 miljonit inimest ja külma saabudes on järsult kasvanud alajahtumise oht.