Mupole õiguste juurde andmine on jäänud pakilisemate teemade tõttu ootele

Munitsipaalpolitsei soovib saada endale õigust inimesi kinni pidada ning käeraudu ja teleskoopnuia kasutada. Siseminister Igor Taro peab omavalitsuse korrakaitse ametnikele lisaõiguste andmist vajalikuks, kuid vastav eelnõu on jäänud pakilisemate probleemide tõttu ootele.

Munitsipaalpolitsei on juba aastaid soovinud saada endale lisavolitusi, sest praegu on neil küll seaduse järgi antud üksjagu õigus avaliku korra tagamisel, kuid sisuliselt ainsaks mõjutusvahendiks on sõna. Nii näiteks võivad nad kehtestada viibimiskeelu, kuid kogunenud noortekampu keelust hoolimata ära ajada nad ei tohi.

"Puudub selline tööriistakast, kuidas efektiivselt neid tööriistu rakendada sellises olukorras, kui võib-olla ennetusest ja ainult rääkimisest ei piisa. On vaja ennast kaitsta, teisi kaitsta ja võtta kasutusele erinevad sunnimeetmed. Need on loomulikult väga äärmuslikud meetmed, aga praegu kui see vajadus peaks tekkima, siis põhimõtteliselt aitavad ainult kiired jalad," lausus politsei- ja piirivalvekolledži juht Kristjan Jaani.

Jaani sõnul aitaks kohaliku omavalitsuse korrakaitseametniku volituste laiendamine politsei töökoormust vähendada, jättes neile võimaluse tegeleda tõsisemate probleemidega. Pikalt menetlemist oodanud seadusemuudatus annaks munitsipaalpolitseinkule õiguse kontrollida inimeste joovet, viia neid kainestusmajja, inimesi kinni pidada, aga ka kasutada vahetut sundi ehk teleskoopnuia ja käeraudu. Just vahetu sunni kasutamise õiguse tõttu on mupo õiguste laiendamine aastaid seisnud.

"Kahjuks debatt läheb alati sinna erivahendite ja pikkade püsside peale. Ei, see ei ole eesmärk. Sund on ka näiteks see, kui ma tegelen mingi avaliku korra rikkujaga ja ta tahab sealt sündmuskohalt ära jalutada ja ma saan talle lihtsalt panna käe õla peale ning öelda, et vabandage, aga nüüd oodake, sest ma tegelen ja räägin teiega," sõnas Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht Elari Kasemets.

Kasemetsa sõnul ei tähenda mupole kinnipidamise õiguse andmine, et pealinn hakkaks pidama oma arestimaja.

"Tegelikult me räägime eelkõige sellest, kui meil on mingi süüteo toimepanija, siis meil on õigus teda sündmuskohal kinni pidada ja viia ta edasisteks toiminguteks politseijaoskonda, kui see on tõesti selline sündmus, et see vajab pikemat aega või pidada ta kinni selleks ajaks, kui me teeme menetlustoiminguid," ütles Jaani.

Siseminister Igor Taro sõnul on riigikogu menetluses eelnõu, mis lubab kohalikel omavalitsustel võtta tööle korrakaitseametnikke, kuid ka see ei pane paika nende õigusi ja volitusi. Mupo eelnõu vastu võtmine lahendaks selle probleemi ära.

"Kohe kui saame partneritega kõik detailid üle käia ja kokkuleppele, et see võiks istungile minna, siis ma usun, et peaminister paneb selle ka istungi päevakorda," ütles Taro.

Taro sõnul on eelnõu toppama jäänud, sest vahepeal tuli tegelda kiireloomulisemate teemadega, nagu numbrituvastuskaamerate ja lähisuhtevägivalla probleemidega.