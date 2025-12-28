X!

Läti elanike elujärg paraneb, kuid riigi rahaline seis pole kiita

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Läti Pank tõstis pisut lõppeva aasta majandus- ja inflatsioonikasvu prognoosi, keskmine palk tõuseb Lätis ligi kaheksa protsenti aastas. Suuri positiivseid muudatusi Läti Pank lähiajal ei näe, sest kogu Euroopa majandus areneb aeglaselt ja Balti riigid peavad arvestama Ukrainaga, mis konkureerib järjest enam odavale tööjõule rajatud tootmisega.

Läti inimeste elujärg paraneb, kuid riigi rahaline seis just eriti kiita pole. Läti keskmine brutopalk on kasvanud 1835 euroni kuus ja ligi kaheksa protsenti palgatõusu prognoosib Läti Pank ka järgmisteks aastateks.

Ettevõtjad peavad töötasu kergitama, sest tööjõupuudus on Lätis järjest suurem. Aktiivsem sisetarbimine aga omakorda tõstab inflatsiooni - tänavu kujuneb selleks 3,9 protsenti veel poole aasta eest kavandatud 3,4 protsendi asemel. Lähiaastateks prognoositakse samuti üle kolme protsendi inflatsiooni. Lisaks palgakasvule on selle taga ka üha kõrgemad toiduainehinnad. Läti Pank soovitab tootmist kiiresti tulusamaks muuta, sest odavale tööjõule konkureerib järjest enam Ukraina.

"Euroopa turule siseneb veel üks suur ja meiega võrreldes odavam tootja Ukraina. Meie majandusolukord võib seetõttu veelgi halveneda. Kunagi võtsid meie ettevõtjad ida poolt üle tootmise, mis põhines odaval tööjõul. Nüüd oleme jõudnud olukorda, kus omakorda meilt võetakse see äri ära," ütles Läti Panga rahapoliitika valdkonna juht Uldis Rutkaste.

Läti riigieelarve defitsiit on aga peamiselt kaitsekulude suurendamise tõttu üle kolme protsendi sisemajanduse kogutoodangust. Selle aasta majanduskasvuks kujuneb 1,7 protsenti ja järgnevail aastail alla kolme protsendi, prognoosib Läti Pank. Suurt majanduse elavnemist pole aga tulemas ei Lätis ega ka Euroopas.

"Euroopa probleem on liiga aeglane majanduskasv. Minu hinnangul on siin peamine tõrge nii kaupade kui ka teenuste ühine turg Euroopa Liidus. Meie omavahelised kaubanduspiirangud, -tõkked ja maksumäärad Euroopa Liidu riikide vahel on kordades kõrgemad kui need, mille USA tänavu kehtestas," lausus Läti Panga president Martinš Kazaks.

Riia jõuluturul oma kaupa pakkuvad väiketootjad kinnitavad, et tänavu on ostjaid päris palju.

"Kaupleme siin seepärast, et siin on hea õhkkond. Kõik on suudetud kokku tuua ja pühademeeleolu tekib hoolimata sellest, et pole lund. Tuju on hea," sõnas Jelgava küünlatootja Arturs Veilands.

Läti Panga hinnangul mõjutavad lähiaastate majandust kaitseinvesteeringud, millest suur osa peaks jääma oma ettevõtetele ja Rail Balticu ehitus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:05

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21:58

Aasta võistkonnaks valiti viiendat korda epeenaiskond

21:50

Trump ja Zelenski kohtuvad Floridas Uuendatud

21:27

Uisutreener jagas tasuta õpetust Tartu Raekoja uisuplatsil

21:22

Legendaarne raadiohääl Erik Lillo nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

21:12

Esmaspäeval on oodata lund ja lörtsi

21:11

Läti elanike elujärg paraneb, kuid riigi rahaline seis pole kiita

20:54

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

20:47

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

20:38

Mosambiik lõpetas Rahvuste karikaturniiril 40 aastat kestnud võiduootuse

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14:11

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

13:35

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

16:26

Päästeamet on saanud tormi tõttu 514 väljakutset Uuendatud

21:50

Trump ja Zelenski kohtuvad Floridas Uuendatud

27.12

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

27.12

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

27.12

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

11:55

Laupäevane torm tekitas Soome elektrivõrgule kümne aasta suurima kahju

09:48

Kaju: USA rolli muutumine maailmapoliitikas toimuks ka mõne teise presidendi ajal

ilmateade

loe: sport

22:05

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21:58

Aasta võistkonnaks valiti viiendat korda epeenaiskond

21:22

Legendaarne raadiohääl Erik Lillo nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

20:54

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

loe: kultuur

16:46

Uku Uusberg: ükskõik kui raske on olnud, rõõm teatrikunstist pole murdunud

14:11

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

09:00

Ülevaade. Teatriaasta 2025

08:04

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

loe: eeter

15:28

Aasta kodutütar Kristin Kasemets: on hea tunne, et abi on alati käeulatuses

11:39

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

10:00

Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

08:55

Lastefondi juhatuse liige: harvikhaigustega laste ravi ei katke

Raadiouudised

18:45

Maakonnanotarite tasud on ajale jalgu jäänud

18:40

Päevakaja (28.12.2025 18:00:00)

27.12

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

27.12

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31. detsembri seisuga

27.12

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

27.12

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo