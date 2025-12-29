Bulgaaria liitub neljapäeval eurotsooniga

Sel aastal tekkis riigis protestikampaania Bulgaaria leevi säilitamiseks, mis mängib avalikkuse hirmudele hinnatõusu ees. Kuid järjestikused valitsused on püüdnud euroalaga liituda ning toetajad leiavad, et see turgutab majandust, tugevdab sidemeid läänega ja kaitseb Venemaa mõju eest.

Ühisraha võeti esmakordselt kasutusele 12 riigis 1. jaanuaril 2002. aastal ning sellest ajast alates on selle mõju pidevalt laienenud, viimase riigina liitus 2023. aastal Horvaatia.

Kuid Bulgaaria seisab silmitsi ainulaadsete väljakutsetega, sealhulgas korruptsioonivastaste protestidega, mis hiljuti kukutasid konservatiivide juhitud valitsuse, jättes riigi viie aasta jooksul kaheksandate valimiste lävele.

Arvamusuuringute instituudi Alpha Research esindaja Borjana Dimitrova, kes on aasta aega jälginud avalikku arvamust euro kohta, ütles AFP-le, et EL-i vastased poliitikud kasutaksid ära kõik euro kasutuselevõtuga seotud probleemid.

"Kõik probleemid saavad osaks poliitilisest kampaaniast, mis loob aluse EL-i vastasele retoorikale," ütles Borjana Dimitrova.

Kuigi mitme eurovastase protesti taga on olnud paremäärmuslikud ja Venemaa-meelsed erakonnad, muretsevad uue valuuta pärast paljud inimesed, eriti vaestes maapiirkondades.

"Hinnad tõusevad. Seda rääkisid mulle mu sõbrad, kes elavad Lääne-Euroopas," ütles AFP-le 53-aastane Biljana Nikolova, kes peab toidupoodi Loode-Bulgaarias Tšuprene külas.

EL-i arvamusuuringute agentuuri Eurobaromeeter viimane uuring näitas, et 49 protsenti bulgaarlastest on ühisraha vastu.

Pärast 1990. aastate hüperinflatsiooni sidus Bulgaaria oma valuuta Saksa marga ja seejärel euroga, muutes riigi sõltuvaks Euroopa Keskpangast.

"Nüüd saab riik lõpuks osaleda selle rahaliidu otsustusprotsessis," ütles AFP-le Sofias asuva Avatud Ühiskonna Instituudi vanemökonomist Georgi Angelov.

Euroga liitumisest saadav kasu on märkimisväärne, ütles Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde eelmisel kuul Sofias, viidates sujuvamale kaubandusele, madalamatele finantseerimiskuludele ja stabiilsematele hindadele.

Üks sektor, mis Musta mere äärses riigis eeldatavasti kasu saab, on turism, mis sel aastal andis umbes kaheksa protsenti riigi SKT-st.

Lagarde ennustas, et mõju tarbijahindadele on tagasihoidlik ja lühiajaline, öeldes, et varasemate eurole üleminekute puhul oli mõju 0,2 kuni 0,4 protsendipunkti.

Kui Bulgaaria liitub ühisrahaga, hakkavad riigi euromünte kaunistama iidne kaljureljeef, kaitsepühak ja munk. Need motiivid on juba kasutusel Bulgaaria 1881. aastal käibele võetud valuutal leevil, mis on saanud nime arhailise lõvi tähendusega sõna järgi.