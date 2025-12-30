Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

Tallinna linnavalitsus algatas detailplaneeringu Reidi tee, Pikksilma, Tuukri ja Petrooleumi tänavate vahelise 5,58-hektarilise ala arendamiseks. Mitusada miljonit maksva arenduse ehitustööd võiksid alata mõne aasta pärast.

Tallinnas Reidi tee ääres aastaid seisnud viie hektari suurusele platsile hoonete ehitamiseks on sammu lähemale saanud. Tristania investile kuuluva ja Nix Estate arendavasse kvartalisse tuleb detailplaneeringu järgi üle 100 000 ruutmeetri suletud brutopinda.

Tallinna linnavalitsuse algatatud planeeringuala hõlmab täpsemalt Nafta tänav 1, Petrooleumi tänav 6 ja 8 ning Bensiini tänav 9, 9a, 9c ja 9d kinnistuid.

Ettevõtted plaanivad piirkonda ehitada ärihooneid, korterelamuid kui ka nende kombinatsioone. Hoonete vahele haljastatud teed ja pargi. Üldplaneeringu järgi võib piirkonna täisehitus olla kuni 50 protsenti ning haljastus peab moodustama vähemalt 30 protsenti kogu alast.

Nafta tn 1 piirkonna eskiis Autor/allikas: Tristania

Ala arendav Nix Estate plaanib järgmisel aastal korraldada alale arhitektuurikonkursi kvartalile lahenduse leidmiseks. Ettevõtte juhi Hannes Roosaare sõnul võiksid sõltuvalt planeerimismenetluse kestvusest ehitustööd alata 2028-2029. aastal.

Enam kui viie hektari suurust arendust ehitataks mitmes etapis ja esimesed hooned võiksid valmida aastatel 2029-2030. Kogu kvartali väljaarendamiseks läheb Roosaare hinnangul 10 aastat.

Ehitustööde maksumuseks hindab Roosaar paarsada miljonit eurot ja finantseerida planeerib ta seda koostöös pankadega.

Nix Estate on möödunud aasta detsembris astuatud ettevõte, mille omanikud on Dmitry Lipyavko, Igor Lysenko ja Philippe Michel Bucheton.

Tristania omanikud on Dmitry Lipyavko ja Igor Lysenko.