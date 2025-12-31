X!

Leedu ostab Rootsilt enam kui 320 miljoni euro eest Bolide rakette

Välismaa
Läti ja Leedu ühisõppus Jurmalciems.
Läti ja Leedu ühisõppus Jurmalciems. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ints Kalnins
Välismaa

Leedu ostab Rootsi ettevõttelt SAAB enam kui 320 miljoni euro eest Bolide-tüüpi rakette lähimaa õhutõrjesüsteemidele RBS-70.

Leedu kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et leping Bolide-tüüpi rakettide ostmiseks on allkirjastatud.

Ministeeriumi teatel aitavad need ja varem sõlmitud lepingud tagada seda tüüpi laskemoona pideva tarne Leedu relvajõududele järgmiseks kuueks aastaks.

"Õhutõrje tugevdamine on üks meie peamisi prioriteete. Oleme allkirjastanud lepingu RBS-70 Bolide rakettide ostmiseks, et tagada Leedu relvajõududele seda tüüpi laskemoona katkematu tarne," vahendas ministeerium kaitseminister Robertas Kaunase sõnu.

Ministeeriumi teatel on Leedu armee õhutõrjepataljon juba varustatud RBS-70 raketisüsteemidega. Seda tüüpi süsteem valiti selle hoolduslihtsuse, suure mobiilsuse ning võime tõttu hävitada õhusihtmärke tõhusalt nii päeval kui ka öösel.

Õhutõrjesüsteem koosneb alusest, laskeseadmest ja raketist. Bolide raketid suudavad tõhusalt hävitada õhusihtmärke kuni üheksa kilomeetri kauguselt ning läbistada kuni 200 mm paksuse soomuse.

Lisaks ostab Leedu Rootsi ettevõttelt SAAB ka Carl-Gustaf M4 RD granaadiheitjaid ja nende laskemoona, ühekordseid AT4 granaadiheitjaid ning mobiilseid lähimaa õhutõrjesüsteeme.

Leedu eraldab järgmisel aastal kaitsele 5,38 protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust ehk 4,78 miljardit eurot.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

AASTAVAHETUS TELES

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:46

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Uuendatud

15:38

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

15:34

Leedu ostab Rootsilt enam kui 320 miljoni euro eest Bolide rakette

15:30

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

15:23

Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

14:52

Spordiajakirjanike valik: Tribuntsovi ja Ermi vahel oli tihe rebimine

14:40

Galerii: Eesti Laulu artistid annavad uue kõla kodumaistele hittidele

14:04

Uue formaadiga suusasõidu võitis Tour de Ski raames ameeriklane Schumacher

13:42

Raieste klubi kaotas Madridi Realile

13:22

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

30.12

Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja

30.12

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

08:12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

30.12

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

30.12

Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

15:38

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

30.12

Sõja 1406. päev: Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist Uuendatud

30.12

Saaremaale kogunes tormivarju lausa 15 kaubalaeva

15:46

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Uuendatud

08:36

Eesti 200 teeb viimase panuse väärtuskonfliktidele ja kaalub nimevahetust Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:23

Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

14:52

Spordiajakirjanike valik: Tribuntsovi ja Ermi vahel oli tihe rebimine

14:04

Uue formaadiga suusasõidu võitis Tour de Ski raames ameeriklane Schumacher

13:42

Raieste klubi kaotas Madridi Realile

loe: kultuur

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

loe: eeter

14:40

Galerii: Eesti Laulu artistid annavad uue kõla kodumaistele hittidele

12:47

Galerii: "Õnne 13" pöörases unenäos tegutsevad ninjad ja nunnad

11:09

Galerii: "Suur aastalõpuviktoriin" võtab aasta humoorikalt kokku

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

30.12

Ajuti sajab lund ja tuiskab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo