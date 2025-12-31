Leedu ostab Rootsilt enam kui 320 miljoni euro eest Bolide rakette

Leedu kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et leping Bolide-tüüpi rakettide ostmiseks on allkirjastatud.

Ministeeriumi teatel aitavad need ja varem sõlmitud lepingud tagada seda tüüpi laskemoona pideva tarne Leedu relvajõududele järgmiseks kuueks aastaks.

"Õhutõrje tugevdamine on üks meie peamisi prioriteete. Oleme allkirjastanud lepingu RBS-70 Bolide rakettide ostmiseks, et tagada Leedu relvajõududele seda tüüpi laskemoona katkematu tarne," vahendas ministeerium kaitseminister Robertas Kaunase sõnu.

Ministeeriumi teatel on Leedu armee õhutõrjepataljon juba varustatud RBS-70 raketisüsteemidega. Seda tüüpi süsteem valiti selle hoolduslihtsuse, suure mobiilsuse ning võime tõttu hävitada õhusihtmärke tõhusalt nii päeval kui ka öösel.

Õhutõrjesüsteem koosneb alusest, laskeseadmest ja raketist. Bolide raketid suudavad tõhusalt hävitada õhusihtmärke kuni üheksa kilomeetri kauguselt ning läbistada kuni 200 mm paksuse soomuse.

Lisaks ostab Leedu Rootsi ettevõttelt SAAB ka Carl-Gustaf M4 RD granaadiheitjaid ja nende laskemoona, ühekordseid AT4 granaadiheitjaid ning mobiilseid lähimaa õhutõrjesüsteeme.

Leedu eraldab järgmisel aastal kaitsele 5,38 protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust ehk 4,78 miljardit eurot.