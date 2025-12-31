X!

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

Kaablite lõhkumises kahtlustatav laev Fitburg Soomes Kantviki sadamas.
Kaablite lõhkumises kahtlustatav laev Fitburg Soomes Kantviki sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Rahvusvahelist laevaliiklust kajastava veebisaidi Marine Traffic andmetel kuulub kolmapäeval Soome lahes peatatud laev Fitburg ettevõttele Fitburg Shipping Co Ltd, mida haldab Türgis asuva peakorteriga laevafirma Albros Shipping & Trading Ltd. Laevafirmas enamusosanik on aga võtmeisik Türgi ja Venemaa vahelises mereliikluses.

Albros Shipping & Trading Ltd on üks Türgi suurim laevafirma. Rahvusvaheliste äriregistri andmete kohaselt on laevafirma peamine omanik Türgi ärimees Raim Alekperov.

Äriregistri andmete põhjal on Türgis elav Alekperov Albrosi laevafirma asutaja. Ta on ettevõtte suuromanik, kellele kuulub 76 protsenti osalusest. Alekperovit peetakse oluliseks isikuks Türgi laevaehitustööstuses ning eriti Türgi ja Venemaa vahelises mereliikluses. Väidetavalt on Alekperov aserbaidžaanlane.

Laevafirmale kuulub kümneid kuivlastilaevu ja tankereid, mis tegutsevad Vene, Aserbaidžaani ja Türgi turgudel. Ettevõttel on ka tütarettevõtteid, millest üks on Albros-Petersburg, mille kontor asub Peterburis, Venemaal. Ettevõtte avaliku teabe kohaselt on suur osa Albrosi laevadest vähemalt varem sõitnud Vene lipu all. Laevu on opereerinud Vene meremehed.

Alekperovi nimi on varem esile kerkinud mitmel korral, kui on paljastatud temaga seostatud ettevõtete maksudest kõrvalehoidumine. Näiteks 2017. aastal jõudsid uurivate ajakirjanikeni salajased dokumendid, mis paljastasid ettevõtete ja jõukate eraisikute maksupettusi maksuparadiisiteenuseid pakkuvate firmade kaudu.

Leke paljastas, et Alekperov kasutas suurt Maltal registreeritud offshore-firmade võrgustikku. Kuigi selline tegevus on juriidiliselt korrektne, on see tekitanud küsimusi ettevõtte tegevuse läbipaistvuse kohta.

Äriregistri teabele tuginedes ei ole Albrosi laevafirma suhtes praegu kehtestatud sanktsioone. Siiski on laevafirma tütarettevõte viimase kümnendi jooksul rikkunud Krimmi laevandussanktsioone. Peterburis asuvale ettevõttele Albros Petersburg Shipping kuuluv laev Amur 2515 külastas 2017. aastal Venemaa poolt okupeeritud Krimmis asuvat Sevastopoli sadamat, rikkudes sellega sanktsioone.

Eesti justiits- ja digiministeerium andis kolmapäeval teada, et Elisa tuvastas varahommikul kella viie paiku Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustuse, mis asub Eesti majandusvööndis. 

Kahjustuse hetkel liikus Eesti majandusvööndist Soome majandusvööndisse laev, mille Soome piirivalve kinni pidas.

Soome rahvusringhääling Yle vahendas Soome politsei teadet, et piirivalve on teinud kindlaks kaabli lõhkumises kahtlustatava laeva Fitburg ning laev on võetud Soome majandusvööndis helikopteri ja piirivalve patrull-laeva ühisoperatsiooniga võimude kontrolli alla.

Soome politsei alustas juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust, milles nad kontrollivad laeva seost kahjustusega ja teevad esmaseid menetlustoiminguid. Laeval oli kinnipidamise hetkel ankrukett vees, teatas Yle.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Helsingin Sanomat

