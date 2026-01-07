X!

Soome politsei arestis kaablilõhkumises kahtlustatava laeva Fitburg

Soome eriüksuslased tungimas laevale Fitburg Autor/allikas: Kuvatõmmis Soome piirivalve avaldatud videost
Soome kriminaalpolitsei (KRP) arestis kolmapäeval kaubalaeva Fitburg, mis peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna Eesti ja Soome vaheliste merealuste sidekaablite lõhkumises. Mõni tund varem oli Soome toll teatanud, et ei näe alust menetluse alustamiseks seoses laeva lastiks olnud sanktsioonidealuste terasetoodetega.

Soome kriminaalpolitsei teatas avalduses, et laev arestiti kriminaaluurimiseks vajalike meetmete tagamiseks. Arestimine toimus kolmapäeva hommikul kell kaheksa. Uurimise eesmärgil tehakse laeval kohtuekspertiisi ja küsitletakse meeskonnaliikmeid, mistõttu on arestimine selles etapis hädavajalik, märkis KRP.

Enne seda oli laeva last, mis koosnes terastoodetest, tolli poolt haldusarestis, samal ajal kui toll viis läbi eeluurimist, et teha kindlaks, kas meeskonnale oleks alust esitada kahtlustus sanktsiooniseaduse rikkumises.

Tolli teatel sisenes laev Soome territoriaalvetesse Soome ametivõimude korraldusel. Seetõttu leidis toll, et Fitburgi meeskond ei toonud sanktsioonide alla kuuluvaid terasetooteid tahtlikult Soome territoriaalvetesse ega rikkunud seega sanktsioone puudutavaid õigusakte. Toll on enda teatel selles küsimuses konsulteerinud ka riigi peaprokuröri asetäitjaga.

Kriminaalpolitsei teatas aga kolmapäeval, et uurib juhtunut suure kahju tekitamise, suure kahju tekitamise katse ja side häirimist puudutavate paragrahvide alusel. Üks meeskonnaliige on eeluurimisvangistuses ja kolmele teisele isikule on kehtestatud reisikeeld.

Fitburgi laeva kahtlustatakse muuhulgas Soome lahes Elisale kuuluva veealuse telekommunikatsioonikaabli kahjustamises. Soome võimud käskisid laeval liikuda Soome territoriaalvetesse olukorra selgitamiseks ning saatsid laeva pardale eriüksuse.

Soome ja Eesti ametivõimud on kriminaaluurimiseks moodustanud ühise uurimisrühma.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: KRP, BNS, Yle

