Soome vabastas kaablilõhkumises kahtlustatud laeva Fitburg

Soome julgeolekuüksuse laskumine helikopterilt Fitburgi pardale.
Soome julgeolekuüksuse laskumine helikopterilt Fitburgi pardale. Autor/allikas: Soome kaitsejõud
Soome politsei teatas esmaspäeval, et on vabastanud aresti alt kaubalaeva Fitburg, mis oli kinni peetud kahtlustatuna Eesti ja Soome vahelise sidekaabli lõhkumises, kuid lisas, et arvatava sabotaažijuhtumi uurimine jätkub.

"Soome ja Eesti politsei on oma töö laeval lõpetanud ning seetõttu saab laeva aresti lõpetada," ütles Soome keskkriminaalpolitsei uurijate juht Risto Lohi avalduses.

Kahtlustuse kohaselt põhjustas alus uusaastaööl katkestuse telekomiettevõtte Elisa Soome ja Eesti vahelist merekaablis. Kahjustuskoht asub Eesti majandusvööndis.

Soome pidas Venemaalt Iisraeli teel olnud kaubalaeva Fitburg kinni 31. detsembril ning pidas uurimise raames kinni ka ühe meeskonnaliikme ja kehtestas veel mitmele riigist lahkumise keelu.

Pärast seda, kui toll oli oma toimingud läbi viinud, otsustas laeva kolmapäeval arestida Soome politsei, et viia sellel läbi oma uurimistoimingud.

Varem kinni peetud meeskonna liige, 48-aastane Aserbaidžaani kodanik võeti pühapäeval aresti alla ning teda kahtlustatakse suure kahju tekitamises, kahju tekitamise katses ja telekommunikatsioonihäirete tekitamises.

Fitburgi taga olev firma Sarfo teatas eelmisel neljapäeval, et kinnipeetud meeskonnaliige töötas pootsmanina ehk tekimeeskonna juhina.

Laeva kolmele meeskonnaliikmele oli juba varem reisikeeld kehestatud. Politsei teatas esmaspäeval, et osale laeva meeskonnast jääb reisikeeld kehtima.

Laevafirmalt saadud teabe kohaselt on Fitburgi kapten Vene kodanik Andrei Maksimenko. Tema Venemaa tööotsingu veebisaidile esitatud avalduse kohaselt on tal ulatuslik kogemus laevanduses. Maksimenko on 56-aastane ja pärit Astrahanist Lõuna-Venemaal. Ta on töötanud kaptenina muuhulgas Albrosi ettevõtte laevadel alates 2010. aastast.

Esmaspäeva hommikul ei olnud Helsingi ringkonnakohtule kapteni kohta vahistamismäärust esitatud.

Fitburgi emaettevõtted Albros ja Sarfo tegutsevad Türgis, kuid on Venemaa päritolu. Laeva lipuriik on Kariibi mere saareriik Saint Vincent ja Grenadiinid.

HS teatas neljapäeval, et laevafirma Sarfo andmetel oli kinni peetud meremees esimest korda Fitburgi meeskonnas. Laevafirma parandas nüüd oma infot. Värbamise eest vastutav Aleksander Ivanov ütles esmaspäeval HS-ile, et see on meremehe kuues leping Fitburgiga.

Pootsman liitus Fitburgi meeskonnaga Peterburis 27. detsembril. Laev lahkus sadamast kolm päeva hiljem. Fitburg seilas Soome lahes uusaastaööl, 31. detsembril, kui Soome võimud selle peatasid ja Kantviki sadamasse suunasid.

Nüüd lahkub Fitburg Soome vetest ning Soome piirivalve jälgib laeva lahkumist riigi territoriaalvetest, teatas politsei.

Läänemere piirkond on kõrgendatud valmisolekus pärast mitmeid elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasijuhtme katkestusi alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aastal ning NATO on suurendanud oma sõjalist kohalolekut Läänemerel, saates piirkonda sõjalaevu, lennukeid ja mereväe droone.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Helsingin Sanomat

