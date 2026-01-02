Iraani protestide mahasurumisel hukkus vähemalt kuus inimest

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Iraanis jätkuvad meeleavaldused ning võimud alustasid protestide mahasurumist. Võimud avasid protestijate pihta tule, viivad läbi vahistamisi ning vähemalt kuus inimest on hukkunud.

Meeleavaldajad protestivad elukalliduse vastu ning rahutused on levinud mitmetesse linnadesse. Mitmes piirkonnas puhkesid kokkupõrked politsei ja meeleavaldajate vahel ning võimud saadavad piirkondadesse abivägesid.

Iraani uudisteagentuur Fars teatas, et julgeolekujõudude ja meeleavaldajate kokkupõrgetes hukkus Lordegani linnas kaks inimest. Veel kolm inimest hukkus Aznas, võimude teatel tapeti Kuhdashti lääneosas ka poolsõjaväelise üksuse vabatahtlik liige.

Märulipolitsei ja erariietes julgeolekutöötajad üritavad nüüd proteste ohjeldada ning võimud on vahistanud kümneid inimesi.

Viimased protestid on suurimad alates 2022. aastast, mil 22-aastase Mahsa Amini tapmine vallandas üleriigilised meeleavaldused. Viimased rahutused algasid möödunud pühapäeval ning protestijad skandeerivad nüüd võimudevastaseid loosungeid.

Riigis süveneb samal ajal majanduskriis, Iraani naftatulud on järsult kukkunud ja islamiriigi eelarve seisab järjest suuremate väljakutsete ees. Inflatsioon kiirenes detsembris 42,5 protsendile.

Neljapäeva õhtul puhkesid meeleavaldused ka Qomis, mis on üks Iraani tähtsamaid usukeskusi. Protestid režiimi ajaloolises kantsis viitavad, et avalikkuse rahulolematus Iraani majanduse olukorraga süveneb.

Mitme linna elanikud ütlesid ajalehele The Telegraph, et võimud blokeerivad teid ning suurendavad tänavatel relvastatud kohalolekut.

Nahavandi linnas tegutsev poepidaja ütles, et kolmapäeva õhtul puhkesid kokkupõrked märulipolitsei ja meeleavaldajate vahel.

"Nad tulistasid inimesi, nad ei hoolinud sellest, kas need kuulid tapavad inimesi. Haiglate asemel pidid inimesed viima kannatanud lähedalasuvatesse majadesse, sest politsei on kõikjal," ütles poepidaja.

32-aastane poepidaja, kes osales ka 2022. aasta meeleavaldustel, ütles, et seekordsed rahutused erinevad varasematest.

"Osalesin ka Mahsa Amini protestidel, aga see aasta on väga erinev. Kogunemised tekivad väga kiiresti, näed kümmet inimest skandeerimas ja mõni minut hiljem on koos juba sadu inimesi," ütles poepidaja.

Neljapäeval liitusid protestidega ka Teheranis asuva puuviljaturu töötajad, kes avaldavad samuti meelt kiire hinnatõusu vastu. Teherani kaupmehed pole aga endiselt poode avanud.

Teherani kuberner Mohammad Sadegh Motamedian seletas, et "meeleavaldajatel on seaduslik õigus protestida, seni kuni nad ei häiri avalikku korda." Ta siiski kinnitas, et võimud saatsid tänavatele ka julgeolekujõud.