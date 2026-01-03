Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud

Oluline USA-Venezuela konfliktis laupäeval kell 17.27:

- Donald Trump teatas Venezuela presidendi ja tema abikaasa kinnipidamisest;

- USA peaprokurör: Madurole ja tema naisele esitati New Yorgis süüdistus;

- Trump: Maduro tuuakse New Yorki;

- Trump Maduro kinnipidamisest: vaatasin seda nagu telesaadet

- Von der Leyen: toetame Venezuela rahvast;

- Venezuela asepresident viibib Venemaal;

- JD Vance: Caracase palees elamine ei päästa sind õigusemõistmisest;

- Venezuela taotleb USA rünnakute tõttu ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist;

- Venezuela nõuab USA-lt tõendeid Maduro elusoleku kohta;

- Venemaa mõistis hukka USA sõjalise tegevuse Venezuelas;

- Kallas: EL kutsub üles vaoshoitusele;

- Rubio sõnul arreteeriti Maduro USA-s kohtu alla andmiseks, väidab USA senaator;

-Venezuela süüdistas USA-d sõjalise agressiooni läbiviimises; Maduro aktiveerib kaitseplaanid;

- USA rünnakud toimusid umbes kella 2 ajal öösel;

- Rubio: Maduro läheb USA-s kohtu alla.

Donald Trump teatas Venezuela presidendi ja tema abikaasa kinnipidamisest

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriikide väed võtsid kinni Venezuela liidri Nicolás Maduro ja toimetasid ta riigist välja.

"Ameerika Ühendriigid on edukalt korraldanud ulatusliku rünnaku Venezuela ja selle liidri, president Nicolás Maduro vastu, kes on koos oma naisega kinni võetud ning riigist välja lennutatud," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Maduro ja tema naine Cilia Flores lohistati USA vägede poolt haarangu ajal paari magamistoast välja.

"Operatsioon viidi läbi koostöös USA õiguskaitseorganitega," ütles ta.

Trump lisas, et annab pressikonverentsi kell 11.00 (Eesti aja järgi 18.00) oma Mar-a-Lago residentsis Floridas.

Lühikeses telefoniintervjuus The New York Timesile kiitis Trump "hiilgavat" operatsiooni.

"Palju head planeerimist ja palju suurepäraseid, suurepäraseid sõdureid ja suurepäraseid inimesi," tsiteeris leht Trumpi.

Trumpi teadaanne järgneb kuudepikkusele USA sõjalise ja majandusliku surve pidevale kasvule vasakpoolse liidri Maduro ning tema riigi naftaekspordist sõltuvale majandusele.

USA peaprokurör: Madurole ja tema naisele esitatakse New Yorgis süüdistus

USA peaprokurör Pam Bondi sõnul esitatakse Madurole ja tema naisele süüdistus New Yorgi lõunaringkonnakohtus.

Madurot süüdistatakse narkoterrorismi vandenõus, kokaiini impordi vandenõus, kuulipildujate ja hävitusseadmete omamises ning kuulipildujate ja hävitusseadmete omamise vandenõus Ameerika Ühendriikide vastu.

"Nad seisavad peagi silmitsi Ameerika kohtute raevuga Ameerika pinnal," lisas Bondi, kuid ei täpsustanud, milles Maduro naist süüdistatakse.

"Suur tänu meie vaprale sõjaväele, kes viis läbi uskumatu ja väga eduka missiooni nende kahe väidetava rahvusvahelise narkokaubitseja tabamiseks," lisab ta.

Trump: Maduro tuuakse New Yorki

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Venezuela liider Maduro ja tema abikaasa toimetati kinnivõtmise järel helikopteriga laeva peale ning tuuakse New Yorki, kus lähevad föderaalkuritegudes süüdistatuna kohtu alla.

"Nad on laeva peal, kuid suunduvad New Yorki. Nad toodi välja helikopteritega," ütles Trump telefoniusutluses Fox Newsile.

Trump Maduro kinnipidamisest: vaatasin seda nagu telesaadet

President Donald Trump ütles, et jälgis Venezuela presidendi Nicolas Maduro keerulist kinnipidamist reaalajas Mar-a-Lagos koos sõjaväe kindralitega.

"Päris sõjaväelased ütlesid mulle, et Maal pole ühtegi teist riiki, mis suudaks sellist operatsiooni läbi viia," ütles Trump telefonivestluses Fox Newsile. "Kui te oleksite näinud, mis juhtus. Ma vaatasin seda sõna otseses mõttes, nagu vaataksin telesaadet."

"Kui te oleksite näinud seda kiirust, vägivalda... See oli lihtsalt hämmastav asi, hämmastav töö, mida need inimesed tegid. Keegi teine ​​poleks suutnud midagi sellist teha," lisas Trump.

Trump, kes on veetnud jõulud ja aastavahetuse Palm Beachis oma privaatses Mar-a-Lago häärberis, ütles, et vaatas Maduro arreteerimine hõlmas ka terasustest läbimurdmist.

"Me jälgisime seda ühest toast. Meil ​​oli tuba ja me jälgisime seda ja me jälgisime iga selle aspekti. Meid ümbritses palju inimesi, sealhulgas kindralid, ja nad teadsid kõike, mis toimus. See oli väga keeruline, äärmiselt keeruline," ütles Trump.

"Tegelikult murdsid nad lihtsalt sisse ja murdsid sisse kohtadesse, kuhu tegelikult ei saanud sisse murda, murdsid läbi terasustest, mis olid sinna just sel põhjusel pandud, ja nad viidi sekunditega minema. Ma pole kunagi midagi sellist näinud," jätkas Trump.

Trump teatas ka, et tema teada ei hukkunud Maduro kinnipidamise käigus ühtegi ameeriklast, kuigi mõned said vigastada, kui üritasid presidenti tugevalt kindlustatud asukohas tabada.

"Ma arvan, et meil kedagi ei tapetud. Pean ütlema, et paar meest said pihta, aga nad tulid tagasi ja peaksid olema üsna heas vormis," ütles Trump Fox Newsile.

President lisas, et operatsiooni käigus tabati ühte helikopterit, kuid ühtegi lennuvahendit ei kaotatud.

"Me ei kaotanud ühtegi lennukit. Kõik tulid tagasi. Üks neist sai üsna kõvasti pihta, helikopter, aga me saime selle tagasi," ütles Trump.

Von der Leyen: toetame Venezuela rahvast

Euroopa jälgib olukorda Venezuelas väga tähelepanelikult, kirjutas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen X-is.

"Me toetame Venezuela rahvast ja rahumeelset ning demokraatlikku üleminekut," kirjutas von der Leyen.

Tema sõnul peavad kõik lahendused austama rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja.

Tema sõnul võivad Euroopa Liidu kodanikud Venezuelas loota EL-i täielikule toetusele.

Venezuela president viibib Venemaal

Venezuela asepresident Delcy Rodriguez viibib praegu Venemaal, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Rodriguez esines varem samal päeval riigitelevisioonile edastatud audioklipis, nõudes tõendeid Venezuela presidendi Nicolas Maduro ja tema abikaasa Cilia elusoleku kohta.

Kolm allikat ütlesid Reutersile, et Delcy Rodrigueze vend, rahvusassamblee spiiker Jorge Rodriguez, viibib Venezuela pealinnas Caracases. Jorge Rodriguez pole pärast rünnakut avalikkuse ette ilmunud.

JD Vance: Caracase palees elamine ei päästa sind õigusemõistmisest

USA asepresident JD Vance sõnas X-i postituses, et Venezuela presidendile pakuti varasemalt võimalusi lahendada olukord rahumeelselt.

"President (Donald Trump - toim) pakkus välja mitu võimalust olukorra lahendamiseks, kuid oli kogu protsessi vältel väga selge: narkokaubandus tuleb lõpetada ja varastatud nafta tuleb Ameerika Ühendriikidesse tagastada. Maduro on kõige uuem inimene, kes on avastanud, et president Trump mõtleb seda, mida ta ütleb," sõnas Vance.

Lisaks otsustas Vance vastata ka nendele inimestele, kes väidavad, et USA tegevus Venezuelas oli illegaalne.

"Madurole on Ameerika Ühendriikides esitatud mitu narkoterrorismi süüdistust. Ameerika Ühendriikides ei pääse sa õigusemõistmisest narkokaubanduse eest ainult seetõttu, et elad Caracase palees," sõnas Vance oma postituses.

And PSA for everyone saying this was "illegal":



Maduro has multiple indictments in the United States for narcoterrorism. You don't get to avoid justice for drug trafficking in the United States because you live in a palace in Caracas. — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

Venezuela taotleb USA rünnakute tõttu ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist

Venezuela nõudis laupäeval ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralist kohtumist, et arutada USA rünnakuid riigi vastu.

"Seistes silmitsi USA valitsuse kuritegeliku agressiooniga meie kodumaa vastu, oleme taotlenud ÜRO Julgeolekunõukogu kiiret kohtumist, mis vastutab rahvusvahelise õiguse järgimise eest," kirjutas Venezuela välisminister Yvan Gil sõnumiplatvormil Telegram.

Venezuela nõuab USA-lt tõendeid Maduro elusoleku kohta

Venezuela asepresident Delcy Rodriguez kutsus laupäeval Ühendriike üles esitama tõendeid riigipea Nicolás Maduro elusoleku kohta, kui president Donald Trump teatas, et USA väed võtsid ta kinni.

Rääkides telefoni teel Venezuela televisiooniga, ütles Rodriguez, et ta ei tea Maduro ja tema abikaasa Cilia Floresi asukohta pärast USA rünnakuteseeriat Caracasele ja teistele linnadele.

Venemaa mõistis hukka USA sõjalise tegevuse Venezuelas

Venemaa mõistis laupäeval hukka USA sõjalise tegevuse Venezuelas, öeldes, et rünnakul puudus igasugune usutav põhjendus ning et ideoloogiline vaenulikkus sai diplomaatiast võitu.

Venezuela on Venemaa kõige olulisem liitlane Lõuna-Ameerikas, kuigi Kreml on hoidunud Caracasele USA-ga konflikti korral abi pakkumast.

"Ühendriigid panid täna hommikul toime relvastatud agressiooniakti Venezuela vastu. See on sügavalt murettekitav ja taunitav," seisis Venemaa välisministeeriumi avalduses.

"Selliste tegude õigustamiseks kasutatud ettekäänded on alusetud. Ideoloogiline vaenulikkus on võidutsenud asjaliku pragmatismi üle," lisati avalduses.

Avalduses ei mainitud Venezuela liidrit Nicolás Madurot, kes USA presidendi Donald Trumpi teatel sõjalise operatsiooni käigus vangi võeti.

"Kinnitame veelkord oma solidaarsust Venezuela rahvaga," seisis Venemaa avalduses, kus lisati, et teateid USA rünnakutes viga saanud Venemaa kodanike kohta ei ole.

Kallas: EL kutsub üles vaoshoitusele

"Olen rääkinud riigisekretär Marco Rubio ja meie suursaadikuga Caracases. EL jälgib olukorda Venezuelas tähelepanelikult," ütles Euroopa liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas.

"EL on korduvalt öelnud, et hr Madurol puudub legitiimsus ja oleme kaitsnud rahumeelset üleminekut. Igal juhul tuleb austada rahvusvahelise õiguse ja ÜRO põhikirja põhimõtteid. Me kutsume üles vaoshoitusele," sõnas Kallas.

ELi kodanike turvalisus riigis on meie peamine prioriteet, lisas ta.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Rubio sõnul arreteeriti Maduro USA-s kohtu alla andmiseks, väidab USA senaator



USA arreteeris Venezuela presidendi Nicolás Maduro USA-s kohtu alla andmiseks, teatas vabariiklasest senaator, kes väitis rääkinud olevat välisminister Marco Rubioga.

"Rubio teavitas mind, et USA on Nicolás Maduro USA-s kriminaalsüüdistuste alusel kohtu alla andmiseks vahistanud ja et täna õhtul nähtud kineetiline tegevus oli suunatud vahistamismääruse täitjate kaitsmisele," postitas Utah' senaator Mike Lee laupäeva varahommikul X-is.

"See tegevus kuulub tõenäoliselt presidendi loomupärase volituse alla vastavalt põhiseaduse teisele artiklile kaitsta USA ametiisikuid tegeliku või peatselt toimuva rünnaku eest," lisas Lee.

Varem laupäeva hommikul oli Lee väljendanud muret rünnaku pärast, kirjutades X-is: "Ootan huviga, mis, kui üldse, võiks seda tegevust põhiseaduslikult õigustada sõjakuulutuse või sõjalise jõu kasutamise loa puudumisel."

Suits Caracase lennuväljal laupäeva öösel Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Matias Delacroix

Venezuela süüdistas USA-d sõjalise agressiooni läbiviimises; Maduro aktiveerib kaitseplaanid

Venezuela valitsus mõistis avaldusega hukka USA "väga tõsise sõjalise agressiooni" riigi mitmes piirkonnas.

Avalduses süüdistas valitsus USA-d rünnaku läbiviimises Caracase ning Miranda, Aragua ja La Guaira piirkondade vastu.

President Nicolás Maduro kehtestas erakorralise seisukorra ja käskis rakendada kõik riiklikud kaitseplaanid "sobival ajal ja sobivates oludes".

Samuti kutsus valitsus avalduses Venezuela sotsiaalseid ja poliitilisi jõude üles mobiliseeruma ja riiki kaitsma.

USA poolt Venezuelast väljatoimetatud Venezuela president Nicolas Maduro. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Esimene plahvatus registreeriti kohaliku aja järgi umbes kell 1.50 öösel

"Üks plahvatus oli nii tugev, et mu aken värises pärast seda," ütles CNN-i korrespondent Osmary Hernandez.

Mitmed linnaosad olid elektrita ja CNN-i ajakirjanikud Venezuela pealinnas kuulsid pärast plahvatusi lennukite müra.

Reutersi allikate sõnul on linnas nähtud lennukeid, kuulda valju müra ja näha suitsu.

Sotsiaalmeediasse on postitatud plahvatustest videoid.

Kohalik uudisteveebisait El Diario teatas, et sotsiaalmeedias on teatatud plahvatustest umbes tosinas Caracase elamurajoonis.

Mõnes pealinna piirkonnas on teatatud elektrikatkestustest. Võimud pole asja veel kommenteerinud.

Major U.S. special operations raid in Venezuela's capital, Caracas, tonight.



A large stream of MH-60s and MH-47s were spotted over the city, supported by numerous airstrikes. pic.twitter.com/rPQu5eVF4p — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

USA president Donald Trump on korduvalt hoiatanud, et USA valmistub ette võtma uusi meetmeid väidetavate narkokaubandusvõrgustike vastu Venezuelas ning on öelnud, et "rünnakud maismaal algavad peagi".

Oktoobris ütles Trump, et volitas CIA-d tegutsema Venezuelas, et ohjeldada riigist pärit ebaseaduslikke migrantide ja narkootikumide vooge.

CNN on kommentaari saamiseks Valge Majaga ühendust võtnud.