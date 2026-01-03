X!

Guterres kutsus Iisraeli üles tühistama vabaühenduste keeldu Gazas

Olukord Gazas 2. jaanuaril
Olukord Gazas 2. jaanuaril Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Jehad Alshrafi
ÜRO peasekretär António Guterres kutsus Iisraeli üles tühistama Gazas abi osutavatele humanitaarorganisatsioonidele kehtestatud keeldu, öeldes, et on olukorra arengu pärast sügavalt mures.

Peasekretäri pressiesindaja Stephane Dujarrici avalduses seisab, et Guterres "kutsub üles seda meedet tühistama, rõhutades, et rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid on elupäästvas humanitaartöös asendamatud ning keeld ähvardab õõnestada relvarahu ajal tehtud hapraid edusamme".

"See hiljutine samm süvendab veelgi palestiinlaste humanitaarkriisi," lisas ta.

Iisrael peatas neljapäeval 37 välisriigi humanitaarorganisatsiooni juurdepääsu Gaza sektorile, kuna need keeldusid jagamast valitsusametnikega oma Palestiina töötajate nimekirju.

Keelu alla kuulub ka Piirideta Arstid (MSF), millel on Palestiina aladel 1200 töötajat, kellest enamik on Gazas.

Keelu alla kuuluvatel vabaühendustel on kästud oma tegevus lõpetada 1. märtsiks.

Mitmed vabaühendused on teatanud, et nõuded on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega või ohustavad nende sõltumatust.

Iisraeli sõnul on uue määruse eesmärk takistada terrorismi toetamises süüdistatavate organisatsioonide tegevust Palestiina aladel.

Neljapäeval mõistsid 18 Iisraelis asuvat vasakpoolset vabaühendust hukka otsuse keelustada oma rahvusvahelised partnerid, öeldes, et uus registreerimiskord rikub sõltumatuse ja neutraalsuse humanitaarabi põhiprintsiipe.

ÜRO andmetel on ligi 80 protsenti Gaza hoonetest sõjas hävinud või kahjustada saanud ning taristu laastatud.

Gazas asuva Palestiina vabaühenduste võrgustiku direktori Amjad Al-Shawa sõnul on umbes 1,5 miljonit Gaza enam kui kahest miljonist elanikust oma kodu kaotanud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AFP – Baltic News Service

