Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et ei saada oma vägesid Venezuelasse, mille presidendi Nicolás Maduro USA eriüksused laupäeval kinni võtsid ja New Yorki toimetasid, kui riigi asepresident Delcy Rodriguez Washingtoniga koostööd hakkab tegema.

Trump teatas laupäeval, pärast äkkrünnakut Venezuelale korraldatud pressikonverentsil, et USA jääb riiki nii kauaks juhtima, kuni toimub selle üleminek demokraatiale.

Küsimusele, kas USA väed on kohapeal ja aitavad riiki juhtida, vastas Trump: "Ei, kui Maduro asepresident teeb, mida me tahame, siis me ei pea seda tegema."

"[Aga] Me oleme valmis," lisas Trump. "Teate, meil on teine ​​laine, mis on palju võimsam kui esimene laine."

USA riigipea ütles, et Rodriguezega on mitu korda räägitud ja "ta saab aru". Rodriguez on vannutatud ametisse Venezuela ajutise juhina, ütles Trump oma pressikonverentsil.

Rodriguez kutsus pärast USA rünnakut Venezuela televisioonis edastatud pöördumises üles Maduro ja tema naise Celia Florese viivitamatule vabastamisele, öeldes, et Maduro on Venezuela ainus president.

Samas jättis ta avatuks võimaluse koostööks Valge Majaga, püüdes samal ajal rahustada siseriiklikke pingeid.

"Siin on meil selge valitsus ja ma kordan ja kordan veel kord... me oleme valmis lugupidavateks suheteks," ütles ta, viidates Trumpi administratsioonile. "See on ainus asi, mida me pärast [Venezuela] ründamist mingisuguse suhte puhul aktsepteerime."

Samas avaldas USA Senati vähemuse juht Chuck Schumer kahtlust Venezuela asepresidendi võimes riiki juhtida.

"Ta on minevikus olnud Maduro täielik tööriist ja tema usaldusväärsuse osas on suured küsimärgid," ütles demokraat Schumer Rodriguezi kohta.

USA rünnakus Venezuelale, mis toimus ööl vastu laupäeva, osales üle 150 sõjalennuki – need lülitasid õhulöökide välja elektrivarustuse pealinnas Caracases, enne kui eriüksus Maduro ja tema naise presidendipalees kinni võtsid. Mõlemaid süüdistavad USA föderaalvõimud narkokaubanduses ning nad toodi juba laupäeva õhtuks New Yorki, kus nende üle kohut hakatakse mõistma. USA ametnike sõnul ei hukkunud operatsioonis ükski Ameerika sõdur ega kaotatud USA varustust, hoolimata ühe lennuki kahjustustest.

Trump prognoosis ka Kuuba langemist

Trump ütles väljaandele The New York Post, et ta ei kaalu täiendavaid sõjalisi meetmeid Venezuela pikaajalise liitlase Kuuba vastu, mis sõltus seni suuresti Caracase majanduslikust toetusest ja tarnitavast kütusest.

"Ei, Kuuba langeb omal tahtel. Kuubal läheb väga halvasti," ütles Trump.

Hetk varem oli USA välisminister Marco Rubio öelnud samal pressikonverentsil Floridas, et kui ta elaks Havannas ja oleks valitsuses, oleks ta vähemalt natuke mures – lisades ebakindlust USA poliitika tuleviku suhtes, mida see võib rakendada kommunistide juhitava saareriigi vastu.

"Kuuba on alati Venezuelast väga sõltuv olnud. Sealt nad oma raha saidki ja kaitsesid Venezuelat, aga antud juhul see eriti hästi ei toiminud," ütles Trump The Postile.

"Teate, paljud kuubalased kaotasid eile õhtul oma elu. Kas teadsite seda? Paljud kuubalased kaotasid oma elu. Nad kaitsesid Madurot. See polnud hea samm," rääkis Trump.

Trump ütles, et ta ei tea, kui palju täpselt Kuuba ja Venezuela sõjaväelasi rünnakus hukkus.

Trump õigustas USA rünnakut Venezuelas ameeriklaste kaitsmisega narkootikumide ja ebaseaduslikest immigrantidest koosnevate kuritegelike jõukude eest. Ta ütles, et USA ettevõtted, mille ressursse Venezuela valitsus oli varasemalt konfiskeerinud, osalevad nüüd riigi naftataristu taastamises.

"Donroe doktriin on Monroe doktriin steroididel," ütles ta intervjuus The New York Postile.

Trumpi sõnul puudub Machadol toetus

Trumpi kavandatav demokraatlik üleminek Venezuelas on endiselt segane – osaliselt seetõttu, et ta kuulutas rünnakujärgsel pressikonverentsil, et juhtiv opositsiooniliider, hiljuti Nobeli rahupreemia pälvinud Maria Corina Machado ei sobi Maduro asemele, kes oli riiki valitsenud alates 2013. aastast.

"Tal oleks väga raske olla juht. Tal pole riigis toetust ning teda ei austata. Ta on väga tore naine, aga tema suhtes puudub austus," ütles Trump ajakirjanikele oma Palm Beachi residentsis.

Machado võitis Nobeli rahupreemia oktoobris. Lepitava žestina pühendas ta auhinna Trumpile, kes on võidelnud selle nimel, et auhind talle antaks.

Maduro, endine bussijuht ja ametiühinguliider, tõusis võimule pärast Hugo Chávezi surma. Chávez algatas riigis Bolivari revolutsiooni nimel all vasakpöörde pärast 1998. aasta presidendivalimiste võitmist.

Rünnak pälvis USA-s kriitikat

Trumpi kriitikud Kongressis reageerisid tema reidile Maduro tabamiseks nördimusega – väljendades pahameelt selle üle, et ta ei teavitanud neid enne rünnakut sarnaselt sellega, kui ta juunis ootamatult Iraani tuumaobjekte lasi pommitada.

Põhiseadus annab Kongressile õiguse sõda kuulutada ja 1973. aasta sõjavolituste resolutsioon sätestab, et presidendid peavad seadusandjaid sõjalistest operatsioonidest 48 tunni jooksul teavitama ja saama loa üle 60 päeva kestvateks operatsioonideks.

Schumer nõudis kongressi teavitamist. "Sõjalise operatsiooni alustamine ilma kongressi loata, ilma usaldusväärse plaanita edasiste sammude kohta, on hoolimatu," ütles demokraatide liider Senatis.

Vabariiklasest senaator Mike Lee, kes on pikka aega toetanud nõuet, et kongress peab välismaal peetavad sõjad heaks kiitma, kirjutas aga laupäeval sotsiaalmeedias, et rääkis Rubioga ja on Trumpi tegudega rahul.

"See tegevus kuulub tõenäoliselt presidendi loomupärase volituse alla põhiseaduse II artikli alusel, et kaitsta USA sõjaväelasi tegeliku või peatselt toimuva rünnaku korral," kuulutas Lee.

Paljud demokraadid kritiseerisid Trumpi, kusjuures endine Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi süüdistas teda sõjavolituste resolutsiooni esimese artikli räiges eiramises, mille järgimine on USA põhiseaduses sätestatud võimude lahususe põhimõtte seisukohalt hädavajalik.

Varem on USA kohtud hoidunud sekkumast, kui Kongressi liikmed süüdistasid presidente oma ülemjuhataja rolli kuritarvitamises – pidades seda poliitiliseks küsimuseks, mille saab lahendada seadusandliku rahastamise peatamise või muude meetmetega.

Esindajatekoja vabariiklasest liige Don Bacon, sagedane Trumpi kriitik, ütles laupäeval, et muretseb nüüd selle pärast, et Venemaa kasutab seda oma sõja õigustamiseks Ukraina vastu või Hiina rakendab seda sissetungi õigustamiseks Taiwanile, lisades, et et diktaatorid püüavad juhtunut ära kasutada oma isekate eesmärkide põhjendamiseks.