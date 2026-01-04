X!

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme

Soome eriüksuslased tungimas laevale Fitburg
Soome eriüksuslased tungimas laevale Fitburg Autor/allikas: Kuvatõmmis Soome piirivalve avaldatud videost
Helsingi ringkonnakohus võttis pühapäeval vahi alla Aserbaidžaani kodanikust Fitburgi meeskonnaliikme, kirjutab Yle. Laeva kahtlustakse Eesti ja Soome vaheliste sidekaablite lõhkumises.

Ametivõimud keeldusid pühapäeval kommenteerimast, milline on kinnipeetud meeskonnaliikme roll laeval.

Politsei pidas mehe kinni juba varem, koos temaga peeti kinni ka üks Venemaa kodanik, kellele kehtestati laupäeval lahkumiskeeld. Politsei teatas laupäeval, et lahkumiskeeld kehtib praegu kokku kolmele laeva 14 meeskonnaliikmest.

Pühapäeval kinnitas politsei, et juhtumi uurimine jätkub.

"Laevaga seotud tehnilised toimingud merel käivad. Saame praeguses etapis viia läbi suunatud ülekuulamisi, kuna meile hakkab laekuma infot Soome lahelt, seadmetelt, laeva tehnilise seisukorra kohta, kahjustuskohast ja erinevatelt ekspertidelt," ütles Soome keskkriminaalpolitsei ülemkomissar Kimmo Huhta-aho pühapäeval.

Soome avaldas video laeva kinnipidamisest

Soome võimud avaldasid video operatsioonist, kus eriüksuslased tungivad helikopteritelt laevale.

31. detsembri varahommikul katkes kahes Eesti ja Soome vahelises sidekaablis ühendus. Kahjustused asuvad praegustel andmetel Eesti majandusvööndis rannikust ca 60 kilomeetri kaugusel Soome majandusvööndi ääres.

Kahjustuste hetkel asus sidekaablite kohal kaubalaev Fitburg, mis liikus edasi Soome majandusvööndisse. Soome õiguskaitseasutused alustasid Elisa kaabliga seoses kriminaalmenetluse ja pidasid kaubalaeva enda majandusvööndis kinni.

Telekomfirma Elisa teavitas kaablirikkest kolmapäeval kell 4.53 ning seejärel alustati operatsiooni. Kui esialgu oli laev Eesti majandusvetes, siis kinnipidamine toimus Soome poolel. Kell 11.05 laskusid Soome eriüksuslased mereväe ja piirivalve helikopteritelt laevale.

Soome politsei kinnitusel on kahtlusalune kaubalaev Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all seilav Fitburg. Laeval oli kinnipidamise hetkel ankrukett vees.

Pardal oli 14 meeskonnaliiget, kelle seas on Venemaa, Gruusia, Kasahstani ja Azerbaidžaani kodanikud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

