Zelenski plaanib julgeolekuteenistuse juhi ametist vabastada

Välismaa
Vassõl Maljuk
Vassõl Maljuk
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski plaanib jätkuvate valitsuse ümberkorralduste käigus vabastada ametist Vassõl Maljuki, kes juhib Ukraina julgeolekuteenistust (SBU) ehk riigi peamist vastuluureasutust, kirjutab Politico.

Ümberkorralduste raames on uutele ametikohtadele viidud juba kaks tippluurajat – Kõrõlo Budanov ja Oleh Ivaštšenko. Budanov nõustus asuma presidendi kantselei juhiks, Ivaštšenkost saab aga sõjaväeluure (HUR) juht.

Väidetavalt võitleb Maljuk oma praeguse ametikoha säilitamise nimel.

"Maljukki üritatakse ametist vabastada, kuid midagi pole veel otsustatud," ütles anonüümsust palunud Ukraina ametnik laupäeval Politicole. "Läbirääkimised alles käivad. Kuid kui Maljuk SBU-st lahkub, nõrgestab see tõsiselt Ukraina võimet end kaitsta."

"Maljuk on omal kohal ja julgeolekuteenistuse tulemused tõestavad seda. Just tema muutis SBU tõhusaks eriteenistuseks, mis viib läbi ainulaadseid erioperatsioone ja annab Ukrainale läbirääkimistelauas tugevad kaardid," sõnas ametnik.

Zelenski arutas Maljuki teemal laupäevaõhtusel kohtumisel ajakirjanikega. "Austan kõiki, kuid viin kaitsevaldkonnas plaanitud rotatsiooni läbi," ütles president reporteritele.

Maljuk ei vastanud Politico kommentaaripalvele. SBU pressiteenistus ja presidendi kantselei keeldusid kommentaaridest.

42-aastane Maljuk on juhtinud SBU-d alates 2023. aastast. Tema käe all on agentuur korraldanud mitmete kõrge profiiliga isikute atentaate ja keerulisi erioperatsioone Venemaa territooriumil. Üks neist oli 2025. aasta operatsioon "Ämblikuvõrk", mille käigus tabasid Ukraina droonid mitmel kaitstud lennuväljal Venemaa strateegilisi pommitajaid, tekitades Vene sõjalennuväele seitsme miljardi dollari ulatuses kahju.

Opositsioonipartei Golos parlamendisaadik Jaroslav Železnjak ütles, et Zelenskil pole plaanis Maljukki vallandada, vaid pakkuda talle uut ametit. President on pakkunud Maljukile kohta välisluureteenistuses (mida varem juhtis Ivaštšenko) või Ukraina riiklikus julgeoleku- ja kaitsenõukogus, mida praegu juhib Rustem Umerov. Politico sai sellele infole kinnituse ka teistelt Ukraina ametnikelt.

Enne lõpliku otsuse langetamist Maljuki osas tegi Zelenski praegusele asepeaministrile ja digiülemineku ministrile Mõhhailo Fedorovile ettepaneku asuda kaitseministri kohale.

"Mõhhailo on süvitsi seotud drooninduse küsimustega ning töötab väga tõhusalt avalike teenuste ja protsesside digitaliseerimisel," ütles Zelenski reede hilisõhtuses pöördumises rahva poole. "Peame koos kõigi sõjaväelaste, armeejuhatuse, kodumaiste relvatootjate ja Ukraina partneritega viima kaitsevaldkonnas ellu muudatusi," lisas ta.

Fedorov ei ole seni avalikult kommenteerinud, kas ta võtab uue ametikoha vastu. Ukraina parlament peaks ta ametlikult ametisse nimetama ning vabastama ametist Denõss Šmõhali, kes on Zelenski sõjaaegses valitsuses olnud nii kaitse- kui ka peaminister.

Zelenski pakkus Šmõhalile energeetikaministri ja asepeaministri kohta.

Eespool tsiteeritud Ukraina ametnik kiitis SBU tegevust Maljuki käe all. "Ühelgi teisel julgeolekustruktuuril pole praegu ette näidata selliseid tulemusi nagu SBU-l. Miks toimivat süsteemi muuta?" küsis ametnik.

"Maljuki ametist vabastamise korral juuakse Kremlis šampanjat," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

