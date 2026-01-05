X!

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht astus Zelenski survel tagasi

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja SBU nüüdseks ametist lahkunud juht Vassõl Maljuk.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja SBU nüüdseks ametist lahkunud juht Vassõl Maljuk. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Ukraina peamise vastuluureasutuse SBU juht Vassõl Maljuk teatas esmaspäeval oma tagasiastumisest julgeolekuteenistuse juhi kohalt, kuid lubas jääda agentuuri tööle, et keskenduda operatsioonidele Venemaa vastu. Vastuolulise mainega Maljuk taandus president Volodõmõr Zelenski survel, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

"(Maljuk) teab, kuidas seda (Venemaa-vastaseid rünnakuid – toim.) kõige paremini teha, ja jätkab SBU süsteemis," ütles tema tagasiastumisest teatanud Zelenski. "Koos arutasime SBU uue juhi kandidaate."

Maljuk ütles oma avalduses, et jääb teenistusse, et viia läbi maailmatasemel asümmeetrilisi operatsioone, mille eesmärk on tekitada Moskvale "maksimaalset kahju".

Vaatamata sellele, et Maliuk juhtis mitmeid Ukraina kõige olulisemaid Venemaa-vastaseid operatsioone, on tema ametiaega iseloomustanud vastuolud, eriti seoses tema osalemisega korruptsioonivastaste organite vastu suunatud tegevustes, märkis The Kyiv Independent.

Tema lahkumine järgneb päevi kestnud spekulatsioonidele, et Zelenski valmistub teda vallandama.

See samm on üks mitmest olulisest personalimuutusest, mille Zelenski eelmise aasta lõpus valitsuse ümberkorralduste käigus algatas ja mida osaliselt ajendas hiljuti avalikuks tulnud riigi suurim korruptsiooniskandaal.

Maljuk sekkus väidetavalt korruptsiooniga võitlemisse

Väljaande Ukrainska Pravda andmetel järgnes Maljuki tagasiastumine Zelenski otsesele survele.

Presidendi meeskond peab Maljukki väidetavalt üheks võtmeisikuks, kes on seotud eelmisel aastal toimunud koordineeritud rünnakuga Ukraina korruptsiooniga võitlemise institutsioonide vastu ning on siiani selle teemaga seotud.

Vastuolu ulatub tagasi juulisse, kui parlament hääletas seaduseelnõu poolt, mis sisuliselt võttis riiklikult korruptsioonivastaselt büroolt (NABU) ja korruptsioonivastaselt eriprokuratuurilt (SAPO) iseseisvuse.

Maljuki juhtimisel arreteeris SBU – mida laialdaselt peetakse presidendi kantseleile lojaalseks – mitu NABU töötajat, süüdistades neid sidemetes Venemaaga. Julgeolekuteenistus kirjeldas toimuvat kui vastuluureoperatsiooni, mille eesmärk oli neutraliseerida Moskva väidetav mõju büroos.

Korruptsioonivastased aktivistid ja kodanikuühiskonna rühmitused lükkasid selle selgituse tagasi, väites, et vahistamised olid suunatud detektiivide vastu, kes uurisid Zelenskile lähedasi isikuid.

Kinni peetud uurijad vabastati hiljem.

Maljuki juhtimisel on SBU saavutanud sõjas suurepäraseid tulemusi

Poliitiline tagasilöök on vastuolus Maljuki Venemaa-vastase tegevusega sõja ajal.

Ukraina parlament nimetas Maljuki SBU juhiks 7. veebruaril 2023, aga ta oli seda tegevjuhina kureerinud juba alates 2022. aasta juulist. Zelenski vallandas tema eelkäija Ivan Bakanovi, viidates agentuuris pärast Venemaa täiemahulist sissetungi ilmnenud reetmisele.

Maljuki ametiaja jooksul on SBU läbi viinud mitu kõrgetasemelist operatsiooni sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel.

Mullu 1. juunil viis agentuur läbi operatsiooni Ämblikuvõrk, mille käigus rünnati veoautodesse peidetud droonidega mitmel pool Venemaal, tuhandete kilomeetrite kaugusel Ukraina piirist asuvaid õhuväebaase ja neis paiknenud lennukeid. 15. detsembril teatas SBU, et nende Sea Baby mereväe droonid ründasid Novorossiiski sadamas Venemaa Varšavjanka-klassi allveelaeva, mis oli esimene avalikult tunnustatud omataoline veealune droonirünnak.

Maljuki juhtimisel osales teenistus ka mitmes rünnakus Venemaa ebaseaduslikult ehitatud Krimmi silla vastu, mis on Venemaa vägede jaoks kriitilise tähtsusega logistiline arteri.

Ukrainska Pravda teatas, et Maljuk oli algselt keeldunud Zelenski ettepanekust ametist lahkuda, hoiatades, et mitmed Ämblikuvõrguga võrreldavad ulatuslikud operatsioonid on lõppjärgus ja nende peatamine oleks hoolimatu.

Sõjaväeülemad avaldasid vastuseisu

Kuna surve Maljukile kasvas, hoiatasid Ukraina kõrgemad sõjaväeülemad avalikult tema vallandamise eest, hoiatades, et tema ametist eemaldamine aktiivse lahingutegevuse ajal võib nõrgestada ühte Ukraina tõhusamat julgeolekuinstitutsiooni.

Mehitamata süsteemide vägede ülem Robert "Madyar" Brovdi ja ühendvägede ülem Mõhhailo Drapatõi kutsusid üles vaoshoitusele, viidates SBU tegevusele. "Ükskõik, milline pakutud julgeolekustruktuuridest Maliuki arvates lähitulevikus efektiivne olla võiks, oleks julgeolekuteenistuse juhi asendamine praegusel hetkel riskantne," leidsid nad.

Nende avalik sekkumine oli ebatavaline ja rõhutas tõsidust, millega nad otsusesse suhtuvad, eriti arvestades seda, et üldiselt nad hoiduvad poliitilistest kommentaaridest.

Ukraina meedia teatel on juhtiv kandidaat tema kohale SBU erioperatsioonide üksuse Alfa juht Jevhenii Hmara.

Kohe pärast Maljuki tagasiastumise väljakuulutamist allkirjastas Zelenski määruse, millega määrati Hmara Ukraina julgeolekuteenistuse tegevjuhiks.

Maljuki tagasiastumine järgneb vahetult sellele, kui Zelenski nimetas Ukraina sõjaväeluure ülema Kõrõlo Budanovi presidendi kantselei juhiks, tehes Maljukist juba teise kõrge julgeolekuametniku, kes lühikese aja jooksul ametist lahkus.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:25

GALERII: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:42

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht astus Zelenski survel tagasi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

13:06

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

04.01

Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

13:55

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

12:38

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

ilmateade

loe: sport

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:15

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

loe: kultuur

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

loe: eeter

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

15:07

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

Raadiouudised

15:25

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

15:25

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

11:55

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

09:25

Raadiouudised (05.01.2026 09:00:00)

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo