Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht astus Zelenski survel tagasi

Ukraina peamise vastuluureasutuse SBU juht Vassõl Maljuk teatas esmaspäeval oma tagasiastumisest julgeolekuteenistuse juhi kohalt, kuid lubas jääda agentuuri tööle, et keskenduda operatsioonidele Venemaa vastu. Vastuolulise mainega Maljuk taandus president Volodõmõr Zelenski survel, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

"(Maljuk) teab, kuidas seda (Venemaa-vastaseid rünnakuid – toim.) kõige paremini teha, ja jätkab SBU süsteemis," ütles tema tagasiastumisest teatanud Zelenski. "Koos arutasime SBU uue juhi kandidaate."

Maljuk ütles oma avalduses, et jääb teenistusse, et viia läbi maailmatasemel asümmeetrilisi operatsioone, mille eesmärk on tekitada Moskvale "maksimaalset kahju".

Vaatamata sellele, et Maliuk juhtis mitmeid Ukraina kõige olulisemaid Venemaa-vastaseid operatsioone, on tema ametiaega iseloomustanud vastuolud, eriti seoses tema osalemisega korruptsioonivastaste organite vastu suunatud tegevustes, märkis The Kyiv Independent.

Tema lahkumine järgneb päevi kestnud spekulatsioonidele, et Zelenski valmistub teda vallandama.

See samm on üks mitmest olulisest personalimuutusest, mille Zelenski eelmise aasta lõpus valitsuse ümberkorralduste käigus algatas ja mida osaliselt ajendas hiljuti avalikuks tulnud riigi suurim korruptsiooniskandaal.

Maljuk sekkus väidetavalt korruptsiooniga võitlemisse

Väljaande Ukrainska Pravda andmetel järgnes Maljuki tagasiastumine Zelenski otsesele survele.

Presidendi meeskond peab Maljukki väidetavalt üheks võtmeisikuks, kes on seotud eelmisel aastal toimunud koordineeritud rünnakuga Ukraina korruptsiooniga võitlemise institutsioonide vastu ning on siiani selle teemaga seotud.

Vastuolu ulatub tagasi juulisse, kui parlament hääletas seaduseelnõu poolt, mis sisuliselt võttis riiklikult korruptsioonivastaselt büroolt (NABU) ja korruptsioonivastaselt eriprokuratuurilt (SAPO) iseseisvuse.

Maljuki juhtimisel arreteeris SBU – mida laialdaselt peetakse presidendi kantseleile lojaalseks – mitu NABU töötajat, süüdistades neid sidemetes Venemaaga. Julgeolekuteenistus kirjeldas toimuvat kui vastuluureoperatsiooni, mille eesmärk oli neutraliseerida Moskva väidetav mõju büroos.

Korruptsioonivastased aktivistid ja kodanikuühiskonna rühmitused lükkasid selle selgituse tagasi, väites, et vahistamised olid suunatud detektiivide vastu, kes uurisid Zelenskile lähedasi isikuid.

Kinni peetud uurijad vabastati hiljem.

Maljuki juhtimisel on SBU saavutanud sõjas suurepäraseid tulemusi

Poliitiline tagasilöök on vastuolus Maljuki Venemaa-vastase tegevusega sõja ajal.

Ukraina parlament nimetas Maljuki SBU juhiks 7. veebruaril 2023, aga ta oli seda tegevjuhina kureerinud juba alates 2022. aasta juulist. Zelenski vallandas tema eelkäija Ivan Bakanovi, viidates agentuuris pärast Venemaa täiemahulist sissetungi ilmnenud reetmisele.

Maljuki ametiaja jooksul on SBU läbi viinud mitu kõrgetasemelist operatsiooni sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel.

Mullu 1. juunil viis agentuur läbi operatsiooni Ämblikuvõrk, mille käigus rünnati veoautodesse peidetud droonidega mitmel pool Venemaal, tuhandete kilomeetrite kaugusel Ukraina piirist asuvaid õhuväebaase ja neis paiknenud lennukeid. 15. detsembril teatas SBU, et nende Sea Baby mereväe droonid ründasid Novorossiiski sadamas Venemaa Varšavjanka-klassi allveelaeva, mis oli esimene avalikult tunnustatud omataoline veealune droonirünnak.

Maljuki juhtimisel osales teenistus ka mitmes rünnakus Venemaa ebaseaduslikult ehitatud Krimmi silla vastu, mis on Venemaa vägede jaoks kriitilise tähtsusega logistiline arteri.

Ukrainska Pravda teatas, et Maljuk oli algselt keeldunud Zelenski ettepanekust ametist lahkuda, hoiatades, et mitmed Ämblikuvõrguga võrreldavad ulatuslikud operatsioonid on lõppjärgus ja nende peatamine oleks hoolimatu.

Sõjaväeülemad avaldasid vastuseisu

Kuna surve Maljukile kasvas, hoiatasid Ukraina kõrgemad sõjaväeülemad avalikult tema vallandamise eest, hoiatades, et tema ametist eemaldamine aktiivse lahingutegevuse ajal võib nõrgestada ühte Ukraina tõhusamat julgeolekuinstitutsiooni.

Mehitamata süsteemide vägede ülem Robert "Madyar" Brovdi ja ühendvägede ülem Mõhhailo Drapatõi kutsusid üles vaoshoitusele, viidates SBU tegevusele. "Ükskõik, milline pakutud julgeolekustruktuuridest Maliuki arvates lähitulevikus efektiivne olla võiks, oleks julgeolekuteenistuse juhi asendamine praegusel hetkel riskantne," leidsid nad.

Nende avalik sekkumine oli ebatavaline ja rõhutas tõsidust, millega nad otsusesse suhtuvad, eriti arvestades seda, et üldiselt nad hoiduvad poliitilistest kommentaaridest.

Ukraina meedia teatel on juhtiv kandidaat tema kohale SBU erioperatsioonide üksuse Alfa juht Jevhenii Hmara.

Kohe pärast Maljuki tagasiastumise väljakuulutamist allkirjastas Zelenski määruse, millega määrati Hmara Ukraina julgeolekuteenistuse tegevjuhiks.

Maljuki tagasiastumine järgneb vahetult sellele, kui Zelenski nimetas Ukraina sõjaväeluure ülema Kõrõlo Budanovi presidendi kantselei juhiks, tehes Maljukist juba teise kõrge julgeolekuametniku, kes lühikese aja jooksul ametist lahkus.