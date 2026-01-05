X!

Uute sõiduautode müük langes aastaga kaks korda

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Uute sõiduautode müük püsis detsembris eelmiste kuude tasemel, aasta kokkuvõttes aga vähenes ligi kaks korda.

Eestis müüdi detsembris 1183 uut sõiduautot ehk 66,9 protsenti vähem kui möödunud aasta detsembris. Samas pole aga võrdlus eelmise aasta jõulukuuga adekvaatne, sest siis olid müüginumbrid sõidukite registreerimistasu kehtestamise eel väga kõrged.

2025. aasta kokkuvõttes andsid Eesti automüüjad klientidele üle 13 055 uut sõiduautot, mis jäi 2024. aasta tulemustele alla 48,6 protsenti.

"2025. aasta jääb Eesti autoturul meelde kui enneolematu languse aasta, mille peamiseks põhjuseks on registreerimistasu määrava seaduse kehtestamine nii uuetele kui kasutatud autodele. Lisaks mõjutas olukorda tarbijate üldine ostukindluse langus," ütles AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.

Detsembris kui ka aasta kokkuvõttes moodustasid kaks kolmandikku kogumüügist hübriidautod, milliste osakaal kasvas 2024. aastaga võrreldes 12 protsenti. Samuti kerkis veidi elektriautode osakaal, mis oli aasta kokkuvõttes 6,6 protsenti.

Populaarseimaks automargiks osutus detsembris Volkswagen 190 müüdud autoga, järgnesid Renault (181) ja Škoda (148). Aasta kokkuvõttes oli aga edukaim Toyota, millele järgnesid Škoda ja Renault. Mudelitest olid detsembris populaarseimad Renault Clio, Volkswagen Passat ja Dacia Duster, aga 2025. aasta kokkuvõttes moodustasid esikolmiku Toyota Corolla, Škoda Octavia ja Toyota RAV4.

Tarbesõidukite müük näitas eelmise aasta kõrge võrdlusbaasi tõttu detsembris samuti suurt langust, aga aasta kokkuvõttes oli langus siiski väiksem kui sõiduautode müügitulemustes. 2025. aastal müüdi kokku 3111 uut tarbesõidukit ehk 36,6 protsenti vähem kui 2024. aastal. Populaarseimad automargid olid 2025. aastal Peugeot, Toyota ja Renault. Veokeid müüsid enim Scania ja Volvo.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

