Ökonomist: inimeste ostujõud on kasvanud, kuid talv toob ebakindluse

Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes neli protsenti, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk kuus protsenti.

Valdkonniti vaadates suurenes 2025. aasta augustiga võrreldes mootorikütuse jaemüük viis protsenti. Oluline on siinjuures, et see hõlmab kogumüüki, kuhu kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu. Viimati vähenes see 2024. aasta detsembris.

Toidukaupade müügi suurenemine jätkus kolmandat kuud ning kasvas aastatagusega võrreldes kolm protsenti. Sellele aitas kaasa toidukaupade hinnalangus.

Enim avaldas mõju tööstuskaupade müük, mis kasvas 2025. aasta augustiga võrreldes kaheksa protsenti. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla sõnas, et kasv on mõõdukas ja see näitab, et inimestel on käes rohkem raha. Kütteperioodil võivad jaekaubanduse müügimahud Uusküla hinnangul siiski langeda.

"Sel aastal on inimestel rohkem raha, eriti neil, kes teenivad mediaanist enam ja on saanud palgatõusu. Hinnatõus on olnud väike – juulis 2,2 protsenti, hiljem isegi natukene langenud. See annab kokku märkimisväärse ostujõu kasvu, mida näeme andmetest nii reisimise, teenuste kui ka jaekaubanduse kohta," selgitas Uusküla. "Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem."

"Me ei tea täpselt, kui kalliks läheb talvel küte ja kui külm talv tuleb, ehk kui palju küttearved rahakotist reaalselt raha ära võtavad. Seetõttu võivadki jaanuar ja veebruar muutuda probleemseks ning need kuud näitavad, kuidas jaekaubandusel edasi minema hakkab," lisas Uusküla.