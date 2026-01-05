X!

Eagle S-i advokaat asus Fitburgi kaitsma

Soome eriüksuslased tungimas laevale Fitburg
Soome eriüksuslased tungimas laevale Fitburg Autor/allikas: Kuvatõmmis Soome piirivalve avaldatud videost
Eesti ja Soome vaheliste sidekaablite lõhkumises kahtlustatava laeva Fitburg omanikfirma advokaat Herman Ljungberg ütles, et firma ei saa võtta ühendust laevaga, kuna võimud on kõik telefonid konfiskeerinud. Ljungberg tegutses ka Eagle S-i omanikfirma advokaadina, mida samuti kahtlustatakse kaablite kahjustamises.

Ljungbergi sõnul on võimud konfiskeerinud kõik laeva telefonid ning see raskendab firmal juhtunu väljaselgitamist. Tema sõnul ei ole laevafirma seetõttu meeskonnalt juhtunu kohta mingit teavet saanud.

Ljungbergi sõnul on kahetsusväärne, et meremeeste sugulased kuulevad juhtunust alles meedia vahendusel. 

Soome keskkriminaalpolitsei kriminaalülemkomissar Risto Lohi ütles Soome ringhäälingule Yle, et politsei on laeval võtnud kasutusele vajalikud meetmed. Ta ei avalikustanud siiski, milliseid meetmeid kasutusele võeti, kuid lisas, et neid peetakse vajalikuks kahtlustatavate uurimiseks.

Yle teatas varem, et Helsingi ringkonnakohus võttis pühapäeval vahi alla Aserbaidžaani kodanikust Fitburgi meeskonnaliikme. Pühapäeval kinnitas politsei, et juhtumi uurimine jätkub.

31. detsembri varahommikul katkes kahes Eesti ja Soome vahelises sidekaablis ühendus. Kahjustused asuvad praegustel andmetel Eesti majandusvööndis rannikust ca 60 kilomeetri kaugusel Soome majandusvööndi ääres.

Kahjustuste hetkel asus sidekaablite kohal kaubalaev Fitburg, mis liikus edasi Soome majandusvööndisse. Soome õiguskaitseasutused alustasid Elisa kaabliga seoses kriminaalmenetluse ja pidasid kaubalaeva enda majandusvööndis kinni.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

