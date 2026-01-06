Saksa prokuratuur algatas Berliini elektrikatkestuse suhtes terrorismijuurdluse

Prokuratuuri teatel uuritakse 3. jaanuari rünnakut, mille eest võttis internetis vastutuse vasakäärmuslik rühmitus, süüdistuste alusel, mis hõlmavad terroriorganisatsiooni kuulumist, sabotaaži, süütamist ja avalike teenuste häirimist.

Süütamise eest võttis vastutuse vasakäärmuslik rühmitus Vulkangruppe, mis teatas, et rünnaku sihtmärgiks oli kliimamuutusi põhjustav fossiilkütuste majandus.

Berliini linnapea Kai Wegner mõistis rünnaku hukka, öeldes, et kahtlustatavad vasakäärmuslased seadsid teadlikult ohtu inimelusid, eriti haiglate patsientide, eakate, laste ja perede omasid.

Teisipäeval oli endiselt vooluta ligikaudu 24 700 majapidamist ja 1120 ettevõtet. Võrguoperaator Stromnetz Berlin teatas, et eesmärk on taastada täielik elektrivarustus neljapäeva pärastlõunaks.

Vulkangruppe on varem võtnud vastutuse ka Tesla tehase sabotaaži eest, mille käigus süüdati tehast toitvad elektriliinid.

Sisejulgeolekuteenistuse BfV andmetel on rühmitus tegutsenud alates 2011. aastast ja on sellest ajast saadik korraldanud süütamisrünnakuid Berliinis ja Brandenburgi liidumaal. Sihtmärkideks on tavaliselt raudteeliinide äärsed kaablikanalid, raadiomastid ja elektrisüsteemid.

Ka septembris tabas Saksamaa pealinna suur elektrikatkestus, kui elektrimastide põleng jättis vooluta kümned tuhanded elanikud.

Ka sel juhul kahtlustas politsei süütamist ning nimetu anarhistide rühmitus võttis internetis tulekahju eest vastutuse.

Saksamaa on olnud kõrgendatud valmisolekus taristu vastu suunatud sabotaažitegevuse suhtes, sealhulgas välisjõudude, näiteks Venemaa poolt.