Saksamaa elektrivõrku tabas uus sabotaažikatse

Saksamaa elektrivõrku tabas veel üks sabotaažikatse, kui politsei teatas kolmapäeval, et uurib rünnakut riigi lääneosas Bergheimi linna lähedal asuva alajaama vastu. Teisipäeval avalikustati elektrisüsteemi kahjustamise katse Saksamaa idaosas.

Politsei pressiesindaja sõnul uuritakse tahtlikku vandalismiakti tehnilise taristu vastu, mis leidis aset teisipäeva pärastlõunal. Samas lisas ta, et piirkonna elektrivarustus häiritud ei olnud. Pressiesindaja ei täpsustanud tekitatud kahju ulatust.

Teisipäeval kahjustati elektriliini seadmeid Ida-Saksamaal Brandenburgi liidumaal, kui politsei avastas Turnow-Preilacki alajaamas elektriliini juures võimaliku kahjustuse ning leidis selle külge kinnitatud lõhke- ja süüteseadeldise.

Elektrivõrguoperaator Amprion teatas, et Lääne-Saksamaal toimunud intsidendi taga oli tõenäoliselt väljastpoolt lähtunud sekkumine ning elektrivarustus ja elektrivõrgu stabiilsus säilisid kogu aja jooksul.

Energiaettevõte RWE teatas siiski, et intsidendi tõttu tuli elektrivõrgust välja lülitada pruunsöel töötava elektrijaama üksused, mille koguvõimsus on 4200 megavatti.

Ettevõtte sõnul ühendatakse Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal Neurathi ja Niederaussemi elektrijaamades mõjutatud üksused järgmiste päevade jooksul taas elektrivõrguga. RWE lisas, et teeb juhtumi uurimisel tihedat koostööd võimude ja Amprioniga.

Saksamaa võimud on elutähtsa taristu vastu suunatud rünnakute tõttu kõrgendatud valmisolekus.

Berliin süüdistas teisipäeval Venemaad augusti alguses Leipzig/Halle lennujaamas Ukraina kaubalennuki vastu kavandatud droonirünnakus ning andis korralduse rakendada vastuseks mitmeid meetmeid.

Saksamaa elektrivõrku on varemgi rünnatud, sealhulgas arvatavate vasakäärmuslike võitlejate poolt.