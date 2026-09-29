Saksa vasakpopulistlik poliitik nõuab suure meediakontserni sundvõõrandamist

Kleedörfer kordas 1960. aastate protestiliikumise loosungit ja kutsus üles meediakontserni sundvõõrandama. Ka toona nõudsid vasakpoolsed aktivistid firma sundvõõrandamist, sest Axel Springerile kuuluv kõmuleht Bild propageeris konservatiivseid vaateid.

Axel Springer tegutseb 40 riigis, kontserni kuuluvad Saksa suurim leht Bild, ajaleht Welt, veebiväljaanne Politico ja Suurbritannia üks mõjukamaid väljaandeid The Telegraph.

Palestiina-meelse ja kapitalismivastase Die Linke üks peamisi valimislubadusi on veel sundvõõrandada suurtelt eraüürileandjatelt 200 000 korterit, et leevendada Berliini eluasemekriisi ja langetada üürihindu.

Saksamaa põhiseaduse kohaselt võib eraettevõtteid sundvõõrandada üksnes teatud tingimustel, näiteks ühiskondliku hüvangu nimel.

Kava vastased hoiatavad, et sundvõõrandamine võib vähendada kinnisvarafirmade investeeringuid ja uute elamute ehitamist, süvendades seeläbi eluasemepuudust.

Ettepaneku vastaste hulka kuulub ka The Telegraphiga suhelnud Berliini kinnisvaraarendaja Emanuel Heisenberg.

"Olen ​​väga mures üldise mõju pärast eluasemeturule. Arvan, et see tekitab tohutu kaose. Kui suured eraomanduses eluasemeettevõtted sundvõõrandatakse hinnaga, mis moodustab 40–60 protsenti nende turuväärtusest, tooks see loomulikult kaasa kokkuvarisemise ning tõenäoliselt ei investeeriks nad pikka aega ei kapitalimahukatesse töödesse ega uutesse elamutesse," ütles Heisenberg.

Die Linke on samas viimastel aastatel populaarsust suurendanud ning kogus 20. septembril toimunud Berliini liidumaa parlamendivalimistel 25 protsenti häältest. Vasakpopulistid võitsid küll valimised, kuid pole veel selge, kas neil õnnestub moodustada ka valitsus. Partei liikmed on viimasel ajal sattunud skandaalidesse ning peavooluparteid suhtuvad nendega koostöö tegemisse ettevaatlikult.

Hiljuti ilmus erakonna valimispeole allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis Die Linke valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega.

Saksa meedia kirjutas teisipäeval, et Die Linke Berliini linnapeakandidaat Elif Eralp kuulus kuni 2025. aastani rühmitusse, mida Saksamaa valitsus peab riigi üheks olulisemaks vasakäärmuslikuks ühenduseks.

Saksa valitsuse teatel toetab rühmitus vasakäärmuslike kuritegude eest süüdi mõistetud või nende toimepanemises süüdistatud inimesi, pakkudes neile õigusabi ja rahalist toetust. Die Linke selgitas, et Eralp liitus organisatsiooniga ülikooli ajal, et hõlbustada vasakpoolsete ja ühiskondlike liikumistega seotud inimeste juurdepääsu õigusabile. Partei sõnul jäi ta hiljem passiivseks liikmeks ning lahkus organisatsioonist 2025. aastal.