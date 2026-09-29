X!

Saksa vasakpopulistlik poliitik nõuab suure meediakontserni sundvõõrandamist

Välismaa
Meeleavaldajad tervisekindlustuse ja pensionireformide vastasel protestil, millest võtsdi osa ka Die Linke juhid
Meeleavaldajad tervisekindlustuse ja pensionireformide vastasel protestil, millest võtsdi osa ka Die Linke juhid Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOHN MACDOUGALL
Välismaa

Saksamaa vasakpopulistliku partei Die Linke liige ja Berliini parlamendi värske saadik Martha Kleedörfer kutsus sotsiaalmeedias üles meediakontserni Axel Springerit sundvõõrandama.

Kleedörfer kordas 1960. aastate protestiliikumise loosungit ja kutsus üles meediakontserni sundvõõrandama. Ka toona nõudsid vasakpoolsed aktivistid firma sundvõõrandamist, sest Axel Springerile kuuluv kõmuleht Bild propageeris konservatiivseid vaateid.

Axel Springer tegutseb 40 riigis, kontserni kuuluvad Saksa suurim leht Bild, ajaleht Welt,  veebiväljaanne Politico ja Suurbritannia üks mõjukamaid väljaandeid The Telegraph.

Palestiina-meelse ja kapitalismivastase Die Linke üks peamisi valimislubadusi on veel sundvõõrandada suurtelt eraüürileandjatelt 200 000 korterit, et leevendada Berliini eluasemekriisi ja langetada üürihindu.

Saksamaa põhiseaduse kohaselt võib eraettevõtteid sundvõõrandada üksnes teatud tingimustel, näiteks ühiskondliku hüvangu nimel. 

Kava vastased hoiatavad, et sundvõõrandamine võib vähendada kinnisvarafirmade investeeringuid ja uute elamute ehitamist, süvendades seeläbi eluasemepuudust.

Ettepaneku vastaste hulka kuulub ka The Telegraphiga suhelnud Berliini kinnisvaraarendaja Emanuel Heisenberg. 

"Olen ​​väga mures üldise mõju pärast eluasemeturule. Arvan, et see tekitab tohutu kaose. Kui suured eraomanduses eluasemeettevõtted sundvõõrandatakse hinnaga, mis moodustab 40–60 protsenti nende turuväärtusest, tooks see loomulikult kaasa kokkuvarisemise ning tõenäoliselt ei investeeriks nad pikka aega ei kapitalimahukatesse töödesse ega uutesse elamutesse," ütles Heisenberg.  

Die Linke on samas viimastel aastatel populaarsust suurendanud ning kogus 20. septembril toimunud Berliini liidumaa parlamendivalimistel 25 protsenti häältest. Vasakpopulistid võitsid küll valimised, kuid pole veel selge, kas neil õnnestub moodustada ka valitsus. Partei liikmed on viimasel ajal sattunud skandaalidesse ning peavooluparteid suhtuvad nendega koostöö tegemisse ettevaatlikult.

Hiljuti ilmus erakonna valimispeole allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis Die Linke valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. 

Saksa meedia kirjutas teisipäeval, et Die Linke Berliini linnapeakandidaat Elif Eralp kuulus kuni 2025. aastani rühmitusse, mida Saksamaa valitsus peab riigi üheks olulisemaks vasakäärmuslikuks ühenduseks.

Saksa valitsuse teatel toetab rühmitus vasakäärmuslike kuritegude eest süüdi mõistetud või nende toimepanemises süüdistatud inimesi, pakkudes neile õigusabi ja rahalist toetust. Die Linke selgitas, et Eralp liitus organisatsiooniga ülikooli ajal, et hõlbustada vasakpoolsete ja ühiskondlike liikumistega seotud inimeste juurdepääsu õigusabile. Partei sõnul jäi ta hiljem passiivseks liikmeks ning lahkus organisatsioonist 2025. aastal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Welt

Samal teemal

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:58

Koondisest eemale jäänud Gouram lõi Hertha treeningmängus värava

20:50

Prantsusmaal puhkesid taas protestid: õpilased nõuavad paremaid tingimusi

20:29

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

20:17

Burnham lubas suurendada riigi kontrolli elamu- ja energiasektori üle

19:52

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

19:34

Saksa vasakpopulistlik poliitik nõuab suure meediakontserni sundvõõrandamist

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:19

Obinitsas alustas tööd aiasaaduste väärinduskeskus

19:08

Davidovich Fokina sai Hiinas hooaja teise turniirivõidu

19:05

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

28.09

Eestis levivad taas sügelised

13:36

Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa Uuendatud

12:43

Kapo juht: rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus

06:21

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

07:13

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi Uuendatud

28.09

Michal: kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust

07:51

Sikkut: riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine

17:23

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

16:11

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

10:08

Saksamaa esitas EL-i eelarve suhtes ultimaatumi

ilmateade

SPORT

20:58

Koondisest eemale jäänud Gouram lõi Hertha treeningmängus värava

20:29

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

19:52

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

19:08

Davidovich Fokina sai Hiinas hooaja teise turniirivõidu

loe: kultuur

18:57

Kultuuriasutused vajavad ellujäämiseks senisest enam omavalitsuste tuge

18:08

Tänavune disaininädal on taas väga esemerohke

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:29

Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi Saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust

loe: eeter

17:10

"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

17:00

Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

15:57

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

15:56

Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

Raadiouudised

18:50

Kapo juht: Venemaalt lähtuv sabotaažikatsete oht püsib

18:45

Leis: osa teetööde tähtaegu võib edasi lükkuda

18:35

VKG avas Uus-Kiviõli kaevanduse

18:35

Päevakaja (29.09.2026 18:00:00)

16:15

Tartu ülikooli Narva kolledžis avati Robokoda

15:45

Anthropic hoiatab tehisaru kiire arengu ohtude eest

15:35

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

15:30

Tööelu manifest soovitab tööõigust uuendada ja juhtimiskultuuri parandada

15:20

Raadiouudised (29.09.2026 15:00:00)

12:40

Michal andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo