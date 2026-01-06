Politsei ei soovita veel Pärnu lahe jääle minna

Pärnu laht on läinud jäässe ja kutselistel kaluritel algas talvine kalapüügihooaeg. Politsei ei soovita aga niisama huvilistel ega ka harrastuskaluritel lahe jääle minna, sest tekkinud jää on veel nõrk. Transpordi-amet alustab aga juba jäämurdmisega.

Siiski sõitsid kutselised kalurid esmaspäeval tiivikliuguriga Pärnu lahe jääle. Algas talvine kohapüügihooaeg.

"Esimene päev jää peal, võrgud lähevad alla ja eks siis näeb, millega tegeleme, kas kalapüügiga või niisama võrkude leotamisega," ütles kutseline kalur Raio Piiroja.

Kuigi kutselised on kogenud ja varustus hea, on lahe jää veel nõrk.

"Jää on ikkagi niisugune kolm kuni neli sentimeetrit ja seda ka teatud kohtades, et sa pead teadma, kus seda jääd on," lisas Piiroja.

Siseveekogudele on päästeamet kehtestanud jääle mineku keelu. Politsei merejääle mineku keeldu praegu kehtestada ei kavatse, kuid niisama huvilistel ega ka harrastuskaluritel jääle minna ei soovita.

"Jää algab Kesklinna muulist ja ulatub välja Mai vaatetornini. Hetkel on seda jääd umbes kilomeetri jagu, küll aga eilsed mõõtetulemused ütlevad seda, et see jää on veel väga ohtlik ehk alla kümne sentimeetri. Inimese jaoks võiks olla jää ohutu siis, kui ta on kümme või enam sentimeetrit paks. Palun lastevanematel ja õpetajatel rääkida lastega, et Pärnu lahel merejää ei ole veel piisavalt paks, palun mitte lastel veel jää peale minna," ütles Pärnu politseijaoskonna merepääste grupijuht Sander Kobolt.

Kobolt ei julge prognoosida, millal võiks jää turvalise paksuse saavutada. Harrastuskalurid on lootusrikkad, sest eelmisel talvel Pärnu lahele korralikku jääd ei tekkinudki.

"Me lähme nüüd tegema esimesi puurimisi ja vaatama, mis olukord on. Meie kõigi soov on, et me saaks see aasta nagu üle paari aasta uuesti siia Pärnu lahele ahvenat püüdma. Kui olud lähevad ohutuks, anname sellest kindlasti teada harrastajale, et nüüd võiks kalale tulla," lausus Pärnu Kalatakso eestvedaja Taavi Holter.

Krõbeda pakase tõttu alustab aga transpordiamet homsest Pärnu lahel jäämurdmisega.

"Eva on Pärnus valmiduses ja jäämurdehooaeg algab 7. jaanuaril. Kuna ilmaprognoos lubab suhteliselt külma ilma, siis Pärnu jääolud võivad muutuda väga-väga ruttu ja olenevalt jääoludest jäämurdja Eva kapten vaatab, kuidas jääolud on ja suhtleb laevakapteniga ja siis otsustatakse, kas laeval on vaja järgi minna või laeval on vaja jääd murda ette või mitte," rääkis transpordiameti jäämurde koordinaator Are Piel.