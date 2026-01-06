X!

Politsei ei soovita veel Pärnu lahe jääle minna

Eesti
Pärnu lahe jääolud.
Pärnu lahe jääolud. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Pärnu laht on läinud jäässe ja kutselistel kaluritel algas talvine kalapüügihooaeg. Politsei ei soovita aga niisama huvilistel ega ka harrastuskaluritel lahe jääle minna, sest tekkinud jää on veel nõrk. Transpordi-amet alustab aga juba jäämurdmisega.

Siiski sõitsid kutselised kalurid esmaspäeval tiivikliuguriga Pärnu lahe jääle. Algas talvine kohapüügihooaeg.

"Esimene päev jää peal, võrgud lähevad alla ja eks siis näeb, millega tegeleme, kas kalapüügiga või niisama võrkude leotamisega," ütles kutseline kalur Raio Piiroja.

Kuigi kutselised on kogenud ja varustus hea, on lahe jää veel nõrk.

"Jää on ikkagi niisugune kolm kuni neli sentimeetrit ja seda ka teatud kohtades, et sa pead teadma, kus seda jääd on," lisas Piiroja.

Siseveekogudele on päästeamet kehtestanud jääle mineku keelu. Politsei merejääle mineku keeldu praegu kehtestada ei kavatse, kuid niisama huvilistel ega ka harrastuskaluritel jääle minna ei soovita.

"Jää algab Kesklinna muulist ja ulatub välja Mai vaatetornini. Hetkel on seda jääd umbes kilomeetri jagu, küll aga eilsed mõõtetulemused ütlevad seda, et see jää on veel väga ohtlik ehk alla kümne sentimeetri. Inimese jaoks võiks olla jää ohutu siis, kui ta on kümme või enam sentimeetrit paks. Palun lastevanematel ja õpetajatel rääkida lastega, et Pärnu lahel merejää ei ole veel piisavalt paks, palun mitte lastel veel jää peale minna," ütles Pärnu politseijaoskonna merepääste grupijuht Sander Kobolt.

Kobolt ei julge prognoosida, millal võiks jää turvalise paksuse saavutada. Harrastuskalurid on lootusrikkad, sest eelmisel talvel Pärnu lahele korralikku jääd ei tekkinudki.

"Me lähme nüüd tegema esimesi puurimisi ja vaatama, mis olukord on. Meie kõigi soov on, et me saaks see aasta nagu üle paari aasta uuesti siia Pärnu lahele ahvenat püüdma. Kui olud lähevad ohutuks, anname sellest kindlasti teada harrastajale, et nüüd võiks kalale tulla," lausus Pärnu Kalatakso eestvedaja Taavi Holter.

Krõbeda pakase tõttu alustab aga transpordiamet homsest Pärnu lahel jäämurdmisega.

"Eva on Pärnus valmiduses ja jäämurdehooaeg algab 7. jaanuaril. Kuna ilmaprognoos lubab suhteliselt külma ilma, siis Pärnu jääolud võivad muutuda väga-väga ruttu ja olenevalt jääoludest jäämurdja Eva kapten vaatab, kuidas jääolud on ja suhtleb laevakapteniga ja siis otsustatakse, kas laeval on vaja järgi minna või laeval on vaja jääd murda ette või mitte," rääkis transpordiameti jäämurde koordinaator Are Piel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:34

Macron ja Starmer on valmis relvarahu korral saatma oma väed Ukrainasse

21:31

Suitsusaunade loenduse käigus kaardistati Eestis 800 suitsusauna

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

21:26

Politsei ei soovita veel Pärnu lahe jääle minna

21:14

Läti asub toetama perearste ja arstiõpet

21:03

Tallinna Ülikooli rektori kohale jäid kandideerima Ibrus, Niglas ja Reiska

20:54

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

20:31

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

20:04

Saksa prokuratuur algatas Berliini elektrikatkestuse suhtes terrorismijuurdluse

19:45

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14:25

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

16:45

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

14:45

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

10:37

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

18:06

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

12:55

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad muudeti tasuliseks

ilmateade

loe: sport

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

20:54

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

20:31

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

19:45

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

loe: kultuur

18:57

Tartu raudteejaama ootesaalis avatud fotonäitus meenutab tantsupeo hetki

18:57

Galerii: Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

loe: eeter

21:26

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

14:16

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

Raadiouudised

19:00

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

17:25

Pärnu lahel algavad homsest jäämurdetööd

15:35

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi

15:20

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

13:05

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

12:30

Kolmapäeval tuleb lumelisa

12:20

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo