Tallinna Ülikooli rektori kohale jäid kandideerima Ibrus, Niglas ja Reiska

ERR kirjutas juba möödunud aasta 8. detsembril, et rektoriks kandideerimiseks on oma nõusoleku andnud kolm TLÜ teadustöötajat: teadusprorektor ja andmeanalüüsi professor Katrin Niglas, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ning loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Priit Reiska.

Indrek Ibrus on Tallinna Ülikooli nõukogu liige ning Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala ning omandanud magistrikraadi meedia ja kommunikatsiooni alal Oslo Ülikoolis. 2010. aastal kaitses ta London School of Economics and Political Science'is doktorikraadi väitekirjaga "Uute meediavormide evolutsioonidünaamika: Avatud mobiilse veebi juhtum". Ibruse teadustöö keskendub sellele, kuidas uued meediavormid ja -platvormid kujunevad ning kuidas muutused mõjutavad sisu loomist, levikut ja meediakasutust; ta seob meediauuringuid innovatsiooni ja kultuurianalüüsiga ning kasutab andmepõhiseid lähenemisi. Ibrus on avaldanud teadustöid meediainnovatsioonist, mobiilse veebi arengust, rist- ja transmeediast, meediapoliitikast ning kultuuri digiteerimise ja kultuuriandmete juhtimise teemadel. 2024. aastal omistati talle riigi teaduspreemia sotsiaalteadustes. Akadeemilise töö kõrval on ta tegutsenud nii ülikooli kui valdkonna arendajana: ta on töötanud Tallinna Ülikoolis eri ametikohtadel, olnud Kultuuriministeeriumis audiovisuaalvaldkonna nõunik ning varasemalt ka meedia- ja kommunikatsioonivaldkonna praktik.

Katrin Niglas on Tallinna Ülikooli teadusprorektor ja andmeanalüüsi professor. Ta on omandanud õpetajakutse ja teadusmagistri kraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning magistrikraadi kasvatusteadustes Cambridge'i Ülikoolis. Cambridge'is alustatud uurimistööle tuginedes kaitses ta 2004. aastal doktoriväitekirja "The combined use of qualitative and quantitative methods in educational research". Niglase teadustöö keskendub eelkõige haridus- ja sotsiaalteaduste metodoloogiale, sealhulgas kvantitatiivsete, kvalitatiivsete ja kombineeritud uurimismeetodite arendamisele ja nende rakendamisega seotud küsimustele. Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes uurimisprojektides ning avaldanud üle 40 teaduspublikatsiooni. Akadeemilist karjääri alustas Niglas 1994. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning on Tallinna Ülikoolis täitnud mitmeid juhtimisrolle, sealhulgas olnud informaatika osakonna juhataja ja matemaatika-loodusteaduskonna prodekaan. Alates 2011. aastast on ta Tallinna Ülikooli teadusprorektor ning osaleb aktiivselt Eesti teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel, aga ka rahvusvahelises teaduselus, sh teadusajakirjade toimetuskolleegiumides.

Priit Reiska on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor ning loodusteaduste didaktika teenekas professor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli füüsika erialal ning kaitsnud 1999. aastal füüsika didaktika alase doktorikraadi Kieli Ülikoolis. Reiska teadustöö keskseks suunaks on loodusteaduste õppimise arusaadavamaks ja tõhusamaks muutmine, kasutades selleks eksperimente, arvutisimulatsioone ja digivahendeid. Oma teadustöös arendab ja kasutab ta mõistekaardi meetodit, et kaardistada õppijate teadmisi ja arusaamu. Ta on avaldanud üle 40 teaduspublikatsiooni ning töötanud teadurina Kieli Ülikoolis ning vanemteaduri ja hiljem professorina Tallinna Ülikoolis. Alates 2005. aastast on ta Tallinna Ülikoolis täitnud mitmeid juhtimisrolle, sealhulgas oli ta 1. septembrist 2020 kuni 15. maini 2021 Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja. Alates 2025. aastast on Reiska TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor.

Tallinna Ülikooli rektori valib valimiskogu, mille liikmeteks on kõik Tallinna Ülikooli nõukogu ja senati liikmed, ülikooli korralised professorid ning üliõpilaskonna volikogu poolt valitud üliõpilaste esindajad. Valimiskogu istung toimub 11. veebruaril 2026. Kogu TLÜ rektori valimistega seotud info, sh kandidaatide täpsemad CV-d leiab ülikooli veebilehelt. Rektori kandidaatide valimisprogrammid avalikustatakse ülikooli veebis järgmisel nädalal.