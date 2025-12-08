Tallinna ülikooli rektoriks kandideerib kolm teadlast

Tallinna ülikooli (TLÜ) rektoriks kandideerimiseks on oma nõusoleku andnud kolm TLÜ teadustöötajat: teadusprorektor ja andmeanalüüsi professor Katrin Niglas, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ning loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Priit Reiska.

Kuigi ametlik rektorikandidaatide esitamise tähtaeg on 5. jaanuar ning kandidaatide avalikustamine tuleb 7. jaanuaril, siis on ülikoolis laialt teada kolm teadlast, kes on andnud oma nõusoleku valimistel osalemiseks instituutidele, kes nende kandidatuuri ametlikult esitavad.

Katrin Niglas kinnitas ERR-ile, et tema kandideerib.

"Tallinna ülikool on minu koduülikool ja olen veendunud, et suudan rektorina parimal moel panustada ülikooli arengusse. Olen ülikooli teadustegevust 15 aastat eest vedanud ja selle aja jooksul on Tallinna ülikoolist kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikool," lausus Niglas.

"Pean oma tugevuseks võimet seista ülikooli kui terviku ambitsioonika tuleviku eest ja teha selle nimel koostööd kõigi ülikooli üksustega. Tean, et jagan paljude ülikoolipere liikmetega veendumust, et muutuste keerises sihte seades on oluline tugineda ühiselt mõtestatud väärtustele ning pidada primaarseks hariduse kvaliteeti – Tallinna ülikoolil on siin vastutus mitte ainult kõrgharidust, vaid ka üldharidust silmas pidades," lisas ta.

Katrin Niglas Autor/allikas: Tallinna ülikool

Ibrus ütles, et tema ametlik kandidaat veel pole, kuid tema poole pöördunud instituutidele on ta jah-sõna öelnud.

"Kaalusin kandideerimist pikalt ja see oli raske otsus, sest olen ikkagi teadlane ja rektori ametikoht tähendab teadustöö pausilepanemist viieks aastaks. Lõpuks ütlesin "jah", sest lähtuvalt oma erialast on mul teadmisi, mida ülikooli kasuks tööle panna, et kui ma naasen teadustöö juurde viie aasta pärast, siis on mu koduülikool veel ägedam," sõnas Ibrus.

Ibrus ütles, et TLÜ on viimastel aastatel väga hästi arenenud – asutus on moodne, kiirelt reageeriv ja paindlik.

"Meid valdab aga tagasihoidlikkus, et oleme Eesti kolmas ülikool, aga võiksime olla palju julgemad ja rääkida oma sotsioloogia, kultuuriteooria ja teiste erialade edust. Kui valmistasime organisatsiooni struktuurireformidega ette, siis nüüd on meil aeg ette võtta arenguambitsioon – ehk tõsta taset maailma vaates. See saab tekkida läbi koostöö tugevate organisatsioonidega Eestis ja maailmas," rääkis Ibrus.

Indrek Ibrus

Reiska nentis, et Tallinna ülikool seisab silmitsi oluliste probleemidega: rahastuse ebakindlus, demograafilised muutused ja tehisintellekti kiire areng.

"Nende ületamine eeldab juhtimist, mis kaasab kogu akadeemilise kogukonna. Olen ülikoolis töötanud väga erinevates akadeemilistes ja administratiivsetes rollides, mis on andnud mulle kindluse toime tulla väljakutsetega ja saavutada ühiselt seatud eesmärgid," lausus ta.

Rektorina soovib Reiska oma sõnul kujundada ülikooli, mis on inimkeskne ja akadeemiliselt vaba ning mille heaolu põhineb inimeste tugevustele keskendumisel.

"Üliõpilaste parema õpikogemuse saavutamiseks panustaksin nüüdisaegse ja paindliku õpikeskkonna kujundamisse. Samal ajal pean oluliseks tugevdada ülikooli panust ühiskonna arengusse ja olla usaldusväärne partner riigile," lausus Reiska.

Priit Reiska

Tallinna ülikool kuulutas oktoobris välja avaliku konkursi ülikooli rektori valimisteks 2026. aasta veebruaris. Rektorikandidaate saab esitada kuni 5. jaanuarini, rektori valib valimiskogu 11. veebruaril ning valitud rektor astub ametisse 15. mail.

Praegune TLÜ rektor Tõnu Viik uueks ametiajaks kandideerida ei kavatse.