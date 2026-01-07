X!

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

Metsatööd. Autor/allikas: RMK
Kliimaministeerium lubab riigimetsas sel aastal uuendusraieid teha umbes kümnendiku väiksemal pindalal kui varasemalt. Selleks, et vähendada raiemahuga seotud ebakindlust soovib riik edaspidi raiemahu viieks aastaks lukku lüüa.

Energeetika- ja kliimaminister Andres Sutt kinnitas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavates metsades tänavuseks uuendusraiete pindalaks 8410 hektarit. Seda on umbes kümnendiku võrra vähem kui varasematel aastatel.

Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro rääkis, et kuna riigimetsades lisandub pidevalt uusi kaitsealasid ja range kaitse all oleva metsa osakaal kasvab, siis jääb ka metsa, mida majandada, lihtsalt vähemaks.

"Praegu oleme liikunud väga jõudsalt selles suunas, et Eestis on looduskaitsealuste metsade pindala kasvanud. RMK-s hinnati vahepeal, et umbes 1,5 protsenti aastas liigub majandusmetsast looduskaitse alla," ütles ta.

Metsatööstuse jaoks valmistab raiemahu langev trend muret, sest riigimetsast tuleb erametsaga võrreldes kvaliteetsemat puit, mida on lihtsam väärindada. Metsa- ja puidutööstuse liidu juht Henrik Välja ütles, et kvaliteetse tooraine vähenemine riigimetsas tähendab, et tööstus peab puudujäägi katmiseks rohkem puitu importima.  

"Juba täna impordime me palki ja toorainet Soomest, Rootsist, Norrast, sisuliselt ka Lätist ja kõikidest ümberkaudsetest riikidest, et kompenseerida puudujäävat osa. See on aga selgelt kallim tooraine kui kohalik puit, seda juba ainuüksi logistikakulude tõttu," rääkis ta.

Eestimaa Looduse Fondi juht Tarmo Tüür ütles aga, et tegu on sammuga õiges suunas. Ta rääkis, et raiemaht peaks riigimetsas tegelikult veelgi rohkem vähenema.

"Metsateemal on praegu kõige olulisem meenutada olukorda, kus me oleme: meie metsalooduse käekäik on kehv ja üha halvenev. On näha, et meie metsad on muutunud süsiniku teemal süsinikuheitjateks ja samamoodi metsalooduse seisukord halveneb," ütles Tüür.

Selleks, et lõpetada iga-aastane ebakindlus, kus tööstus või looduskaitsjad ootavad ministri määrust riigimetsa raiemahu osas, plaanib riik süsteemi muuta. Kliimaministeerium valmistab nimelt ette metsaseaduse muudatust, mis kaotaks kohustuse vaadata raiemaht üle igal aastal. Selle asemel kinnitataks mahud viieks aastaks.

Kristi Parro kliimaministeeriumist ütles, et umbes 8400 hektarit võiks jäädagi umbkaudseks viieaastaseks riigimetsa ehk RMK raiemahuks.

"Kui näeme, et ka järgmisel aastal on 8410 optimaalne, siis me sinna juurde jääme. See on üks metsaseaduse muudatus, et anda riigimetsa majandajale kindlus, et nad saavad teha juba viieaastaseid plaane paremini, mitte ei pea iga aasta ootama numbri kinnitamist," rääkis Parro.

Kui võtta riigimetsadele lisaks veel ka erametsad, siis peaks keskkonnaagentuuri hinnangul jääma raiemaht lähiaastatel 10-11 miljoni tihumeetri lähedusse. Keskkonnaagentuurist öeldi, et pikemas vaates hakkab raiemaht kindlasti langema, kuid lühemas vaates sõltub see eeskätt ilmast.

Toimetaja: Urmet Kook

