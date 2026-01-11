X!

Raie vähendamine riigimetsas paneb puidutöösturid muretsema

Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Kliimaministeeriumi otsus vähendada riigimetsas raiet kümnendiku võrra mõjutab eelkõige saeveskite tööd, kuid ettevõtjate hinnangul võib kohaliku toormaterjali kättesaadavuse vähendamine tuua kaasa kogu puidusektori konkurentsivõime languse.

Kuigi Võrumaal tegutsev puidutööstusettevõte Barrus, mis on Kagu-Eesti üks suuremaid, investeerib tänavu ligi kaks miljonit eurot palgisorteerimisliini automatiseerimisse, siis olukorras, kus metsamaterjali tuleb osta teistest riikidest ja kõrgema hinnaga, võib selliste investeeringute tegemine tootmisse muutuda tulevikus üha keerukamaks, ütles Barruse tegevjuht Martti Kork.

"Eelmise aasta esimene pool oli suhteliselt konkurentsihinnaga, aga juba teisest poolaastast me nägime männi saepalgi hinna kasvu Eestis. Soomes nägime tugevat langust, Soomes on männi saepalgi hind langenud 20 protsenti ja meil on tõusnud samas suurusjärgus ja kui sinna juurde panna ministeeriumi tehtud otsus – palve või käsk RMK-le vähendada raiemahtu 10 protsendi võrra, siis selle mõju saab olema päris tuntav," rääkis Kork.

Põlvamaal tegutsevas puitkonstruktsioone tootavas ettevõttes Peetri Puit ollakse seisukohal, et puitmaterjali tootjad ei saa loota kohalikule odavale toormehinnale, vaid oluline on hajutada äririske, sest saematerjali hinda võib mõjutada näiteks ka see, et kuidas tänavu talvised ilmaolud võimaldavad metsast palki kätte saada, tõdes juhatuse esimees Peeter Peedomaa.

"Selline hindade korrektuur käib üldjuhul kvartalite kaupa, võib-olla jaanuari alguses on raske ennustada, mis nüüd tulevik toob, aga ma pigem kaldun arvama, et teatud hinnatõus puidutoormes ikkagi tuleb," ütles Peedomaa.

Nii plaanivad saeveskid riigimetsas raiemahu vähendamise tõttu osta puudujääv osa palkidest nii lõuna- kui põhjanaabritelt.

"Meie oleme siin Läti piiri ääres, meie püüame suurendada oma oste lõunanaabrite käest," ütles Barruse tegevjuht Kork. "On kuulda olnud, et Eestis hakkab saepalk sisse tulema teistest Skandinaavia riikidest näiteks Soomest ja Rootsist, aga see on väga kõrge hinnasildiga käik, mis meie konkurentsivõimele ei mõju päris kindlasti hästi," lisas Kork.

