Tarmo Sild: Ukrainas äri tehes tuleb vaadata pikka plaani

Foto: ERR
Ukraina võidab selle sõja ja temast saab üks Euroopa kasvumootoreid, ütles Ukrainasse panka rajav Iute Groupi juhatuse esimees Tarmo Sild "Esimeses stuudios".

Eesti finantsettevõte Iute Group võtab üle RWS panga Ukrainas. "Me ostame neilt valitud varad. Võtame üle väikese bilansi, alla 10 miljoni euro, aga ka 13 000 klienti ja nende hoiused ja hakkame selle peale ehitama uut panka," sõnas Sild.

Ukrainas äri tehes tuleb vaadata pikka plaani. "Me usume, et Ukraina võidab selle sõja ja temast saab üks Euroopa kasvumootoreid. Vanasti oli ta korrumpeerunud riik, aga me vaatame Ukraina muutust alates 2014. aastast - demokraatia väärtuste tunnustamist ja võitlust korruptsiooniga ja arusaamist, mis on vabaduse hind. Seda kõike on vaja hinnata, et saada aru, kas Ukraina turg on valmis kaasaegseks digitaliseeritud pangaks," sõnas Sild.

Sild on ehitanud digitaliseeritud pankasid ka Moldovas ja Albaanias. "Meile öeldi ka, et me oleme hullud," sõnas Sild. Sild ütles, et Iute süda on Eestis, aga kliendid Kagu-Euroopas.

Ukrainas on võimalik raha teenida, sõnas Sild. "Panganduse osakaal on 75 protsenti SKT-st, kui tavaliselt on Lääne-riikides see võrdne SKT-ga. Aga digitaliseerituses on Ukraina meist eest. Nad on lülitanud kogu rahvusliku kommunikatsiooni ja raharingluse digilahenduste peale üle," ütles Sild.

ERSO suurtoetajana ütles Sild, et kultuur on kõige alus, ja ka äri alus. Sild pakkus riigile, et paneb riigiga ühes üks neljale välja teatud toetussumma ERSO-le, kuid tegevusplaani kultuuriministeeriumist nad saanud pole.

Toimetaja: Mari Peegel, saatejuht Andres Kuusk

Allikas: "Esimene stuudio"

