Soomel on Euroopa Liidu suurim töötuse määr

Reisijad Helsingi sadamas.
Reisijad Helsingi sadamas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Euroopa Liidu riikidest on suurim töötuse määr Soomel. Varem esikohta hoidnud Hispaania on endiselt suure tööpuudusega riik, kuid langes statistikas Soome järel teisele kohale, kirjutab Yle.

Euroopa Komisjoni statistikaamet Eurostat avaldas neljapäeval värsked andmed EL-i riikide töötuse määra kohta. Numbrid kajastavad novembrikuu olukorda.

Soome töötuse määr oli novembris 10,6 protsenti. Soomele järgnes napilt Hispaania (10,4) ja Rootsi (9,1)

Eesti jagas tabelis seitsmendat kohtu Luksemburgiga – mõlema riigi töötuse määr oli 6,9 protsenti.

Soome majandusministeeriumi asekantsler Elina Pylkkäneni sõnul selgitavad Soome kõrget töötusmäära käimasolevad struktuursed muudatused ja soov kasvatada tootlikkust.

"Tootlikkuse kasvu on püütud saavutada pigem kulude kärpimise kui tegevuse laiendamise ja investeeringute kaudu," märkis Pylkkänen.

Kulude kärpimine tähendab, et töötajate arvu on vähendatud nii era- kui ka avalikus sektoris.

Viimaste andmete järgi on Soome töötuse määr kerkinud viimase 15 aasta kõrgeimale tasemele.

Tööotsijaid on lisandunud

Põhjamaade tööhõive liigub vastupidises suunas Lõuna-Euroopale, kus tööpuudus on traditsiooniliselt olnud suur. Kui Lõuna-Euroopa riikides on töötuse määr langenud, siis Soomes ja Rootsis on see tõusnud.

Ajalooliselt tugeva majandusega Rootsi on samuti jõudnud samale tasemele kui Soome.

Siiski on Rootsi näitajad alates oktoobrist veidi paranenud. Suundumus erineb Soome omast ning novembris suurenes riikidevaheline vahe veelgi.

Saksamaal oli novembris töötuse näitaja vaid 3,8 protsenti.

"Sisemajanduse koguprodukt kasvab Saksamaal sama vaevaliselt kui Soomes, ometi on sealsed töötuse numbrid meie omadest tunduvalt madalamad," võrdles olukorda asekantsler Elina Pylkkänen ning lisas, et kehv majanduslik areng Saksamaa ei peegeldu töötuse määras.

Eurostati avaldatud töötuse määr näitab, kui suur osa 15–74-aastasest tööjõust on tööta. Avaldatud numbrid on sesoonselt korrigeeritud, mis tähendab, et neist on eemaldatud kuudevahelised kõikumised. Sesoonsed kõikumised tulenevad töödest, mida tehakse palju teatud aastaaegadel.

Soome kasvavat töötusmäära on osaliselt põhjendatud tööjõu suurenemisega. Riiki on sisse rännanud rohkem tööotsijaid ning ka rohkem soomlasi otsib tööd. Samas ei ole töökohtade arv kasvanud, mistõttu on töö leidmine muutunud raskemaks.

Eksperdid on siiski seisukohal, et olukord paraneb. Soome majandusministeerium prognoosib, et sel aastal hakkab töötus langema.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

