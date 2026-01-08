Tartu vallas saavad jõulupuud peaesinejaks Raadi kuuselõkke kontserdil

Rahvatraditsioonide järgi tähistab kolmekuningapäev jõulude lõppu, mil on tavaks ka kuusepuud toast välja viia. Prügikastidesse jõulukuuske panna aga ei tohi. Tartu linnas saab kuuski viia spetsiaalsetesse kogumis-konteineritesse, Tartu vallas saab kuusepuudest aga kuuselõkke ja kontserdi keskpunkt.

Kui kunstkuused leiavad pärast jõule tagasitee oma karpidesse või hoiupaikadesse, siis metsast tuppa toodud jõulupuuga on asi keerulisem. Prügikastidesse jõulupuid viia ei saa, sest prügifirmad pole kohustatud olme- ja muu prügi kõrvalt jõulupuid kokku korjama.

"Tavalisse pressautosse neid võtta ei saa reeglina, sest nad on liiga suured, et kas siis ühistu tellib eraldi meilt selle veo või kelleltki teiselt. Nad ei ole ju nähtud ette segaolmes põletamisse viimiseks Iru põletustehasesse, vaid nad on ikkagi selline ressurss, mida saab taaskasutada ja siis pole mõistlik seda ju kuskil kokku segada," lausus Eesti keskkonnateenuste lõuna regiooni juht Mart Laidmets.

Tartu linnas ootavad elu näinud jõulupuid sel aastal jäätmejaamad või mööda linna asetsevad spetsiaalsed kogumiskonteinerid.

"Edasi lähevad nad purustamisplatsile, kus neist saab n-ö tugiaine, mida kasutatakse tublide tartlaste sorteerijate biojäätmete komposteerimiseks ja lõpuks saab neist kompost, mis läheb siis põldude peale ümber linna," ütles Laidmets.

Kui Tartu linnas kokku kogutud kuused purustatakse hakkeks ja kasutatakse biojäätmete komposteerimiseks, siis Tartu vallas saavad jõulupuud peaesinejaks Raadil kuuselõkke kontserdil.

"Kontsert sisaldub selles, et kõik saavad oma vanaks jäänud kuused lõkkesse tuua, toimub kontsert ja toimub ka show. See sündis probleemist, et Raadil on Tartu vallas kõige rohkem elanikke, kes elavad kõik kortermajades ja pärast jõule jäid kõik vedelema prügikastide juurde ning prügifirma neid ära ei viinud. Siis tuligi mõte, et annaks võimaluse tuua inimestel ühte kindlasse kohta need kuused," sõnas Tartu valla kultuuritöö spetsialist Karita Tilk.

"Me ei kogu neid kuuski ainult siin Raadil, vaid me oleme alati üleskutse teinud ka üle terve valla ja sel aastal kogusime kuuski viide erinevasse kohta. Mul on hästi hea meel, et iga selle kogumispaiga ümber teeb kogukond oma ürituse," lisas Tilk.