X!

Tartu vallas saavad jõulupuud peaesinejaks Raadi kuuselõkke kontserdil

Eesti
Jaanitrall Saaremaal Panga külas.
Jaanitrall Saaremaal Panga külas. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Rahvatraditsioonide järgi tähistab kolmekuningapäev jõulude lõppu, mil on tavaks ka kuusepuud toast välja viia. Prügikastidesse jõulukuuske panna aga ei tohi. Tartu linnas saab kuuski viia spetsiaalsetesse kogumis-konteineritesse, Tartu vallas saab kuusepuudest aga kuuselõkke ja kontserdi keskpunkt.

Kui kunstkuused leiavad pärast jõule tagasitee oma karpidesse või hoiupaikadesse, siis metsast tuppa toodud jõulupuuga on asi keerulisem. Prügikastidesse jõulupuid viia ei saa, sest prügifirmad pole kohustatud olme- ja muu prügi kõrvalt jõulupuid kokku korjama.

"Tavalisse pressautosse neid võtta ei saa reeglina, sest nad on liiga suured, et kas siis ühistu tellib eraldi meilt selle veo või kelleltki teiselt. Nad ei ole ju nähtud ette segaolmes põletamisse viimiseks Iru põletustehasesse, vaid nad on ikkagi selline ressurss, mida saab taaskasutada ja siis pole mõistlik seda ju kuskil kokku segada," lausus Eesti keskkonnateenuste lõuna regiooni juht Mart Laidmets.

Tartu linnas ootavad elu näinud jõulupuid sel aastal jäätmejaamad või mööda linna asetsevad spetsiaalsed kogumiskonteinerid.

"Edasi lähevad nad purustamisplatsile, kus neist saab n-ö tugiaine, mida kasutatakse tublide tartlaste sorteerijate biojäätmete komposteerimiseks ja lõpuks saab neist kompost, mis läheb siis põldude peale ümber linna," ütles Laidmets.

Kui Tartu linnas kokku kogutud kuused purustatakse hakkeks ja kasutatakse biojäätmete komposteerimiseks, siis Tartu vallas saavad jõulupuud peaesinejaks Raadil kuuselõkke kontserdil.

"Kontsert sisaldub selles, et kõik saavad oma vanaks jäänud kuused lõkkesse tuua, toimub kontsert ja toimub ka show. See sündis probleemist, et Raadil on Tartu vallas kõige rohkem elanikke, kes elavad kõik kortermajades ja pärast jõule jäid kõik vedelema prügikastide juurde ning prügifirma neid ära ei viinud. Siis tuligi mõte, et annaks võimaluse tuua inimestel ühte kindlasse kohta need kuused," sõnas Tartu valla kultuuritöö spetsialist Karita Tilk.

"Me ei kogu neid kuuski ainult siin Raadil, vaid me oleme alati üleskutse teinud ka üle terve valla ja sel aastal kogusime kuuski viide erinevasse kohta. Mul on hästi hea meel, et iga selle kogumispaiga ümber teeb kogukond oma ürituse," lisas Tilk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:42

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

19:39

Macron: USA pöörab liitlastele selja

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

19:19

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

19:05

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE'i agendi kuuli läbi Uuendatud

19:00

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

18:55

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

18:54

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

18:46

Statistikaamet muudab hindade arvestamise metoodikat

18:40

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

06:24

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

07.01

Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

09:12

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

16:36

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

07.01

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

ilmateade

loe: sport

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

19:19

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

19:00

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

17:08

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

loe: kultuur

18:55

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

18:54

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

13:35

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

loe: eeter

14:57

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

17:20

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

17:05

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

15:35

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

15:20

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

15:20

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (08.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo