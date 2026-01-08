X!

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

Eesti
Perearstikeskus
Perearstikeskus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Ettevõtjad on kriitilised praeguse haiguslehtede väljastamise korra suhtes, sest arst võib neid välja anda ka kordagi patsienti nägemata. Perearstide kinnitusel nemad usaldavad oma patsiente ja kui tööandja kahtlustab töötajat valskuses, siis tuleb pöörduda tervisekassa poole.

Tänavused aastalõpupühad langesid nädala sisse. Nii mõnigi inimene, kes jäi ilma loodetud vabadest päevadest pühade vahel, kasutas ettevõtjate hinnangul võimalust need päevad ikkagi vabaks teha haiguslehe abil.

Tervisekassa andmetel pea kahekordistus mõlema pühade nädala esmaspäeval haigus ja hoolduslehtede väljastamine. Näiteks jõulunädala esmaspäeval algatati ligi 2800 haiguslehte, päev hiljem jäi aga tõbiseks 1500 inimest.

"See on väga suur probleem ja see on probleem mitte ainult väikeste, vaid ka suurte ettevõtete vaates. Möödunud jõulude ajal oli see aktuaalne sellepärast, et pühad langesid nii kenasti, et see paar päeva "haiguslehel" olla andis töötajale päris pika puhkuse," ütles Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) juht Ille Nakkurt-Murumaa.

EVEA juhi sõnul on probleem tõsisem firmades, kus inimesed töötavad graafiku alusel ja ettevõtjal ei ole väga palju mänguruumi vabade päevade andmisel. Ka on hakatud aina enam haiguslehti võtma tööandja survestamiseks.

"Mul on täna kahes ettevõttes sellised juhtumid, kus töötaja ütles, et ma võtan siis haiguslehe ja võttiski, sest tööandja ütles, et ma tahaksin, et sa vähemalt kolm korda nädalas büroos käiksid," lausus Nakkurt-Murumaa.

Ettevõtja Evelin Liiva ütles oma kirjalikus vastuses, et näiteks Narva kandi inimesed ja nende lapsed on erakordselt "haiged" kaks korda aastas - jõulude ja jaanipäeva ajal. Kõikidest Eesti piirkondadest pärit töötajate puhul aga on väga levinud see lause: ma võtsin lapse lehe, sellega saab rohkem raha, kuigi haigeks on jäänud vanem ise.

Perearst Triinu-Mari Otsa sõnul võib töövõimetuslehe algatada ja lõpetada patsienti nägemata, kas telefonikõne või kirjaliku pöördumise peale.

"Meie usaldame oma patsiente ja on väga väga palju haigusi, kus ma ei saa tõestada ei ühegi analüüsiga ega peale vaadates ega katsudes, kas tal on päriselt see haigus," sõnas Ots.

Perearsti sõnul mõistab ta tööandjate muret, aga kui neil on mõne töötaja suhtes kahtlusi, siis soovitab ta pöörduda tervisekassa poole, kel on ainsana õigus kontrollida haiguslehe väljastamise põhjendatust.

"Kuidas saab tervisekassa seda teha, kui inimesele on töövõimetusleht antud välja telefoni teel ja telefoni teel ka lõpetatud? Kuidas ta siis tõestab nädal aega hiljem, et ta oli haige? Tervisekassa usaldusarstid vaatavad dokumentatsiooni," rääkis Ots.

Tervisekassa poole on viimasel kahel aastal tööandjad pöördunud 159 korral palvega kontrollida töövõimetuslehe põhjendatust.

"Kontrollisime nende pöördumiste alusel 555 töövõimetuslehte ja nendest 134 väljastamine oli kas osaliselt või täielikult põhjendamatuks. 04:05 Osaliselt tähndab, et töövõimetuslehe viimased päevad või alguspäevad ei olnud põhjendatud," ütles tervisekassa järelevalve teenusejuht Jelena Kont.

Sel juhul tuleb arstil tervisekassale tagasi maksta alusetult määratud töövõimetushüvitis, viimasel kahel aastal on tagasi nõutud ligi 53 000 eurot.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

21:04

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

21:00

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

20:55

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

20:35

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

20:34

Heldna: tahan lõpetada oma riigiametniku karjääri politseis

20:32

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

20:20

Vene rünnakud jätsid Ukrainas miljon inimest vee ja kütteta Uuendatud

19:42

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

19:39

Macron: USA pöörab liitlastele selja

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

06:24

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

16:36

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

07.01

Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

09:12

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:10

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

20:35

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

20:32

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

19:36

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

loe: kultuur

20:55

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

18:55

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

18:54

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

loe: eeter

14:57

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

17:20

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

17:05

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

15:35

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

15:20

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

15:20

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo