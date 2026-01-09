X!

Tartus ning ümbritsevates valdades tõuseb vee hind viiendiku võrra

Lumi Tartus
Lumi Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu linnas ja Tartu, Luunja ning Kambja valdades tõuseb vee ja kanalisatsiooni hind alates veebruarist viiendiku võrra. Ühele leibkonnale tähendab see umbes 3,5 euro suurust hinnatõusu kuus.

Kui praegu maksavad tartlased kuupmeetri vee eest koos käibemaksuga veidi üle ühe euro ja kuupmeetri reovee eest poolteist eurot, siis veebruarist on vee hind koos käibemaksuga üle 1,3 euro kuupmeetri kohta ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise hind vastavalt reostusgrupile 1,8 kuni 3,5  eurot kuupmeetri kohta.

Konkurentsiamet kinnitas hinnad detsembri keskpaigas.

Hinnatõusu põhjustest rääkides ütles Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp, et mitte midagi teha ei ole: "See tuleneb üldisest kiirest hinnatõusust, uutest nõuetest tulenevate kulude kasvust ja samamoodi järjest kasvavate nõuetega elutähtsa teenuse osutajale, et oleks kogu aeg teenus tagatud, toimepidavus kindlustatud."

"Teine pool on see, et me ikkagi jätkame oma teenuste arendamist, kvaliteedi arendamist, kvaliteedi hoidmist, see on siis nii veevarustus, kanalisatsioon kui ka osades piirkondades sadevesi. Kulutused on vajalikud, et pikaaegselt kõik see asi toimiks," lisas Kapp.

Kapi sõnul tulenevad uued nõuded erinevatest direktiividest.

"Üks on meil asula joogivee direktiiv. Peame tegema erinevaid riskeanalüüse, vahetama materjale. Ja teine pool sellest on uus asula reovee direktiiv," selgitas Kapp. "Peame olema valmis ja võimelised ka elektrikatkestuste ajal pakkuma teenust ja muude hädade ajal. Et kõik see vajab erinevaid investeeringuid."

Tartu Veevärk on Kapi sõnul tänavu kavandanud torustiku renoveerimise ja rajamise tarbeks kaheksa miljonit eurot. Joogivee kvaliteedi tõstmiseks ja ressursi juurdesaamiseks ning reovee puhastamise parendamiseks on planeeritud ligi neli miljonit eurot.

"Avariid juhtuvad ju vanadel torustikel ja sellepärast tulebki need torustikud välja vahetada, et neid avariisid ja võimalikke katkestusi võimalikult vähe oleks, mis tarbijat mõjutab. Sama on ka kanalisatsiooniga, et kui mingil ajahetkel kuskil tekib ummistus - ummistusel saab olla kaks põhjust: kas toru ei toimi või sinna on pandud midagi - siis tegelikult me järjepidevalt uuendame torusid, lõike, igal aastal analüüsime neid, millised lõigud on kehvemad, millised me korda teeme," rääkis Kapp.

