X!

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

Eesti
Lumi Tartus
Lumi Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

2026. aastast nimetab Tartu teater Vanemuine ennast Eesti Rahvusteater Vanemuiseks. Kaubamärgi registreerimise protsess on praegu töös, kuid kui kaubamärk registrisse lõpuks kantakse ei välista see patendiameti sõnul siiski, et mõni muu Eesti teater nimes rahvusteatri sõna kasutada ei saaks.

Juriidiliselt kannab sihtasutus siiski ka edaspidi nime Teater Vanemuine, rääkis ERR-ile teatrijuht Aivar Mäe: "Me kõik teame, mis on kommivabrik Kalev, aga me ei tea, mis on nende ärinimi, milleks on Orkla. Sama on nüüd ka Vanemuisega. Me oleme sihtasutus Teater Vanemuine, meie uus kaubamärk on Eesti Rahvusteater Vanemuine."

Patendiameti kaubamärgi osakonna juhataja Karol Rummi ütles, et kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud, aga kaubamärki pole veel registrisse kantud.

"Kui ta avaldatakse kaubamärgi lehes, see otsus, mille meie nüüd oleme teinud, siis on kaks kuud aega seda vaidlustada, see on alati nii. Ja kui kahe kuu jooksul seda ei vaidlustata, siis kantakse registrisse ja avaldatakse tõesti ka meie andmebaasis ja uuesti kaubamärgi lehes ja siis on kindel, et see kaubamärk on registrisse kantud," selgitas Rummi.

Kui Rahvusteater Vanemuine kaubamärgina registrisse saab, siis ei välista see, et mõni muu Eesti teater oma kaubamärgis rahvusteatri nimetust kasutada ei saaks, lisas Rummi.

"Nagu kirjelduses on öeldud, et sellega pigem soovitakse näidata, et esindatakse tõesti rahvuslikku näitekunsti, et see on kõik väga kõrgel tasemel, peegeldab ka siis Eesti rahva väga häid kõrgeid väärtusi, seda ei saa tegelikult üheltki teatrilt ära võtta, kes tunneb, et tema täpselt samasuguseid väärtusi esindab," ütles Rummi.

Võrreldes rahvusooper Estoniaga, mille nimetuse taga on riigikogus vastu võetud rahvusooperi seadus, pole Vanemuise nimemuutuse taga ühtegi seadusmuudatust.

Kultuuriministeeriumi teatrinõuniku Marie Anett Heinsalu sõnul suhtub ministeerium Vanemuise uude kaubamärki neutraalselt: "Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mida juhib juhatus ja nõukogu ja kui on selline otsus tehtud siis kultuuriministeerium aktsepteerib seda, kõigil on selleks vaba valik. Kuna sihtasutuse nime ei ole muudetud, siis see on jah täiesti lubatud."

Mäe rääkis, et Vanemuine on rahvusteatri nimetust aastakümneid soovinud. Seesugune nimi aitab teatrit paremini müüa ka välismaale: "Me sõidame tulevikus väga palju ringi ja selleks, et turundada ennast väljaspool Eestit, sõna  Vanemuine konkreetselt ei ütle mitte midagi. Niiet ka oluline rõhk ja aktsent on ka just ingliskeelsel Estonian National Theater Vanemuine, sellega me reklaamime ennast väljaspool Eestit."

Kultuuripoliitiku Jaak Alliku sõnul on Vanemuise juht kaval mees, kes teadis, et sõna "rahvus" pole kuskil patendeeritud: "Seega homme võib mõni advokaadibüroo võtta omale nimetuseks Eesti rahvusadvokaadibüroo või rahvushaigla või olgu või rahvusviinavabrik."

"Mäe nägi seadusandluses lünka. Vanemuise seisukohast on see päris arukas ja ka õigustatud kui Vanemuise ajalugu vaadata või ka tänast repertuaari ja ka õige, et välismaal selle Vanemuise nimega on vähe midagi peale hakata," rääkis Allik. "Ainult nii tekib teistel teatritel siiski teatud tõrge selles suhtes. Ma mäletan kui käis rahvusooper Estonia seaduse tegemine, siis oli kohe probleem, et miks  siis mitte rahvusdraamateater. No nüüd tuli teine unikaalne nähtus juurde."

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

07:24

Tartus ning ümbritsevates valdades tõuseb vee hind viiendiku võrra

07:11

OTSE kell 12: pressikonverents arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:05

Vaatlejad: Iraani režiim võitleb ellujäämise nimel

06:45

43 töötajaga Ida-Virumaa eksportöör lõpetab tegevuse

06:31

Raudsepp: ametkonnad ei suuda nagunii kõiki investeerimisprojekte ellu viia

05:51

Venemaa rünnakutes Kiievile hukkus vähemalt neli inimest

04:40

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

04:37

MKM-is digimajanduse osakonda juhtinud Sirli Heinsoo siirdus tööle Bolti

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

08.01

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

08.01

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

08.01

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE'i agendi kuuli läbi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

loe: kultuur

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

08.01

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

08.01

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

loe: eeter

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

08.01

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

08.01

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

08.01

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

08.01

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

08.01

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

08.01

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

08.01

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

08.01

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

08.01

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

08.01

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

08.01

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

08.01

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

08.01

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo