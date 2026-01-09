Eesti hangib Kuubale 441 000 euro eest digipöördeks vajalikke seadmeid

E-riigi akadeemia sihtasutus (EGA) otsib hankega kommunistliku Kuuba digitaliseerimiseks vajalike seadmete pakkujat ja eeldatavalt kulub selleks 441 000 eurot.

Neljapäeval algatas e-riigi akadeemia sihtasutus hanke IKT-seadmete ostmiseks Kuuba riigile. Hange hõlmab IT- ja väliseadmeid, IT-arendusseadmeid, mobiilsideseadmeid, kuvalahendusi ning muid seadmeid.

E-riigi akadeemia kommunikatsioonijuht Anu Vahtra-Hellat põhjendas Eesti vajadust kommunistliku saareriigi digitaliseerimisega tegeleda sellega, et akadeemia on aastate jooksul nõustanud üle 140 riigi valitsusasutusi digilahenduste kasutuselevõtul ja avalike teenuste digitaliseerimisel ning alates 2024. aastast teeb EGA Euroopa Liidu Cuba Digitali projekti kaudu koostööd ka Kuuba digiministeeriumiga.

"Eesmärgiks on aidata kaasa Kuuba avaliku halduse kaasajastamisele ja digiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele, suurendades võrdset, kaasavat ja läbipaistvat juurdepääsu nii avalikele kui ka erasektori digiteenustele ning edendades digitaalset suhtlust kodanike, ettevõtete ja ametiasutuste vahel," lausus Vahtra-Hellat.

Projekti sihina tõi ta välja Kuuba maksuameti digitaalsete avalike teenuste parandamise, samuti edendatakse sellega sealset riiklikku statistikasüsteemi, avalikke registreid ja katastrisüsteeme.

"Huvitav fakt: Kuuba on iseseisvalt võtnud juba eeskuju eesti.ee portaalist, mida tutvustasime neile 2022. aastal Eesti õppevisiidi käigus, ning loonud analoogi ka Kuubas cubagob.cu. Selle portaali kaasajastamine ja teenustega täiendamine on üks osa projekti tegevustest," lisas Vahtra-Hellat.

Euroopa Liidu Nõukogu sõlmis 2016. aastal Kuuba riigiga poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu, mille fookuses on koostöö Kuuba avaliku halduse moderniseerimiseks. Sellele lepingule tugineb ka kõnealune projekt.

Vahtra-Hellati sõnul keskendub e-riigi akadeemia digivalitsemise põhimõtete tutvustamisele ja juurutamisele, edendab turvalist andmevahetust ja koostalitusvõimet ning avalike parandab avalike teenuste kvaliteeti.

"Oma töös tugineme Eesti digiriigi arendamisest saadud kogemusele ning kohandame neid Kuuba konteksti," lisas ta.

Projekti juhtpartner on Hispaania arenguabiorganisatsioon FIIAPP, mis keskendub õigusraamistike arendamisele, digioskuste ja -teadlikkuse kasvatamisele ning parandab valitsuse võimekust tegeleda ebavõrdsuse, sealhulgas soolise ja regionaalse ebavõrdsusega.

"Nimetatud seadmed hangitakse selle projekti raames, et ellu viia Euroopa Liidu ja Kuuba koostöö eesmärke," lausus Vahtra-Hellat.

Tema sõnul näitab ajalugu, et tehnoloogia võib ühiskondi märkimisväärselt muuta. Kommunikatsioonijuht tõi välja, et näiteks Ukrainas on EGA ekspertide ja Eesti kogemuse toel loodud turvaline andmevahetus ja komplekssed digiteenused, mis annavad Diia rakenduse ja portaali kaudu kodanikele juurdepääsu teenustele alates sünni registreerimisest kuni ehitusobjektide vastuvõtmiseni.

"Samamoodi keskendume ka Kuubal oma töös võrdse, kaasava ja läbipaistva ligipääsu edendamisele digitaalsetele teenustele ning sujuvamate suhete loomisele kodanike, ettevõtete ja riigiasutuste vahel," märkis Vahtra-Hellat. "Hoolimata väljakutsetest, nagu ajavööndite erinevus ja elektrikatkestused, on Kuuba partnerite tugev motivatsioon ja Euroopa Liidu toetus loonud hea pinnase kestvate ja sisuliste muudatuste elluviimiseks avalike teenuste valdkonnas."

USA käsitleb Kuubat terrorismi toetava riigina ning inimestel, kes on külastanud Kuubat, ei ole õigust USA viisavabaduse programmis (ESTA) osaleda, USA-sse sisenemiseks tuleb neil taotleda viisa.